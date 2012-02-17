Родительская суббота: живые и мертвые

Нескучный сад

К Великому Посту мы готовим и себя и наших усопших

Родительская суббота установлена Церковью для вселенского поминовения усопших. Таких суббот в церковном году две. Одна из них связана с воспоминанием о Страшном Суде, который ждет всех и после которого участь наша будет уже решена и покаяние не возможно. Но, до этого, после того, как над душой произведут так называемый Частный суд, оказывается еще можно что-то изменить.

«Мы все сейчас в условиях подготовки к Великому посту. И эта суббота поминовения усопших установлена накануне воскресного дня, который называется неделя о Страшном Суде. Поэтому мы готовим к Великому посту для себя и наших усопших родных. Эта родительская суббота посвящена тому, что мы сами вспоминаем Страшный суд и призываем тех, кого мы можем призывать вспомнить о том, что этот суд непременно будет. И не зря она называется Вселенской родительской субботой. -- говорит отец Борис. -- Эта суббота особенное, более серьезное поминовение, чем когда либо в Церковном году, потому еще, что оно связано с огромной эмоциональной нагрузкой и для нас и для усопших. Ведь они, как и живые, хотели бы быть подальше от Страшного суда».

Нам кажется что тот, кто умер, уже больше ничего не хочет и ему уже ничего не надо. Поэтому утверждение о том, что мертвые боятся Страшного Суда так же как и живые очень странное. Но отец Борис говорит о личности человека, которая и после смерти остается такая же какая была и при жизни: «Я хотя и не знаю, как себя ведут усопшие, но обратите внимание на психологию живых. А психология наша забыть про то, что вообще есть смертный час. Мы живем тем, что сейчас дается нам в руки. Эту психологию можно распространить и «туда»». И вот в эту субботу нам предстоит вспомнить о том, что есть смертный час, а самое страшное, что есть неотвратимый Страшный Суд. И не только мы об этом вспоминаем, но и те, кто должен помнить о нем уже в своей вечной жизни. И тут живые призваны помогать мертвым. «Мы своими молитвами должны как бы канючить усопшей душе «обратись к Богу, тебе больно, тебе страшно, обратись к Единственному Целителю Богу».

Душа и за гробом может пожелать быть с Богом

Изменения души возможны и обращение к Богу после смерти возможно, так как личность все еще имеет свою инициативу. «Допустим душа в неопределенном состоянии. А мы верим, что душа сохраняет волю, чувства, разум. Хочет ли она быть с любящими Господа или ненавидящими Его? Что-то она должна выбрать. -- Рассказывает отец Борис. -- Другое дело, что она этим не может воспользоваться для своей деятельности. Все таки любая деятельность возможна только с помощью тела. Мы своими молитвами ей помогаем. Я это говорю не потому, что я знаю, а потому что так мне хотелось бы знать».

В действительности, смерть это есть в некотором роде преображение человека. Тогда он узнает всю свою жизнь и еще узнает соответствует ли она Божиему замыслу или не соответствует. именно это соответствие рассматривается на Частном Суде. Наши молитвы могут помочь «вытащить» душу, желающую этого, из адских мук. «В житийной литературе очень много таких освобождений. Например мученик Уар освободил родителей того, кто очень почитал его и берег его мощи. И таких примеров очень много.

Если говорить вообще, мы с вами не можем все время молиться. Но хотя бы в эту субботу надо собраться, чтобы помолиться о наших усопших, чтобы вспомнить всех, кого только мы можем вспомнить. Даже тех, кого и не положено в Церкви поминать, самоубийц и еретиков».

Мытарства блаженной Феодоры – образ частного суда

Знаменитые «Мытарства блаженной Феодоры» яркий пересказ удивительного явления. «Когда настал для меня час разлучения с телом, то увидела я множество бесов в виде черных эфиопов (негров, черных людей), стоявших около моей постели. Они скрежетали зубами, как будто хотели пожрать меня. Развертывали свитки, в которых были записаны все мои грехи. Бедная душа моя была в страхе и трепете. Вид бесов был для меня лютее самой смерти. Я отворачивалась туда и сюда, но не могла не видеть их и не слышать голосов их. Изнемогши до конца, я увидела, наконец, двух светлых Ангелов Божиих, которые подошли ко мне в виде красивых юношей. Одежды их сияли светом, и препоясаны они были на груди золотыми поясами. Приблизившись к моей постели, они стали с правой стороны, тихо беседуя между собой, а я обрадовалась и весело смотрела на них. При виде их бесы содрогнулись и отступили», -- повествует рассказ блаженной о том, как она проходила испытания прежде чем ее участь до Страшного Суда была решена. Феодора рассказала это, явившись по смерти ученику преп. Василия Нового преп. Григорию. Далее рассказ блаженной Феодоры изобилует мельчайшими, и казалось бы совершенно фантастическими подробностями адских мук и испытаний различных страстей души.

Отец Борис не сомневается, что для блаженной Феодоры все так и было: «Есть много вещей, которые мы чувствуем, они даются Богом для нас, но мы не можем это передать нашим современникам, потому что это было только для нас. Апостол Павел, например, говорит о том, что у него нет таких слов, которые могут передать то, что «там» происходит. Конечно блаженной Феодоре было явление и она этим явлением смогла поделиться с окружающими. Потому что это надо было передать всем людям. Во-первых, то что частный Божий Суд производится ангелами добрыми и злыми. Во-вторых, то, за что будут судить человека, в чем суд заключается. Это педагогическая задача. «Всем» не потому что она так почувствовала, а потому что это дошло до нашего времени. То, что записано и сохранено Церковью, не случайно и не только принадлежит тому человеку, к которому это относится. Грехи, о которых она говорила каждый в то время мог узнать в себе. Вот мы просим бога «дай нам увидеть мои прегрешения». А как мы их увидим? Особенно, если мы считаем их своими достоинствами.

Мне кажется, что блаженная Феодора всегда рассматривалась, как образ частного Суда Божьего над человеком. Мы знаем очень много описаний мытарств. Не только Феодоры. Например Кирилл Александрийский описывает их. Но он это делает своим способом, а у блаженной Феодоры другой способ».

Адские муки существуют на самом деле

Есть такое мнение у свитых отцов, что адские мучения будут заключаться в муках совести. Они конечно будут страшными, но не будут иметь физического воздействия. Отец Борис с этим не согласен: «Это мнение особенно не было принято. Более было принято другое, что адские муки вызываются некими реальными вещественными началами, которые воздействуют на душу. Поэтому, называя их, говорят «червь неумирающий», «огонь неугасимый», «геена огненная». Все эти названия должны обратить наше внимание на то, что эти муки некая материальная субстанция. Материальная ли она в нашем понимании, этого я не знаю. Например, тот огонь, который мы знаем, не может действовать на душу. А огонь адских мук, которого мы не знаем, на душу действует. У святых отцов очень распространено было мнение, что «озеро огненное», то которое описывается в Апокалипсисе, вполне материально, хотя, его материя может быть для нас незнакомой. Как скажем огонь извергающегося вулкана не похож на тот огонь, который горит у нас в камине».

Сечина Ирина

