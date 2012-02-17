Масленица: как провести?

Православие и мир

Масленица в 2012 году с 20 февраля по 28 февраля

Православная Церковь вступает в Великий пост. Подготовка к нему началась за три недели. Последняя неделя перед Великим постом называется в церковном календаре сырной, а в народе эта неделя более известна как Масленица. Масленица завершается Прощёным воскресеньем, после которого и начинается Великий пост. Насколько обычаи и традиции празднования Масленицы соответствуют христианскому духу? Допустимо ли православному человеку участвовать в народных гуляниях масленицы и сжигать соломенное чучело? Может ли неделя масленицы научить нас милосердию? Об этом специально для сайта «Православие и мир» Валерия Ефанова беседует с сотрудником Секретариата по взаимоотношениям Церкви и общества ОВЦС священником Сергием Звонаревым.

– Отец Сергий, что можно посоветовать тем, кто собирается праздновать Масленицу?

– Сырная седмица, иначе именуемая Масленицей – часть годового круга богослужения, связанная с Великим постом. Уточню, что, когда мы говорим о «седмице», речь идет о неделе в современном понимании. Сырная седмица (в 2012 году масленица начинается 20 февраля) оканчивается в Прощеное воскресение, когда совершается заговенье на Великий пост.

Верующим людям начало Сырной седмицы, или Масленицы, напоминает о том, что уже прошло заговенье на мясо, однако впереди еще есть время, когда на трапезе дозволяется вкушать молоко, сметану, яйца, т.е. все, кроме мяса.

Поскольку эта неделя – подготовительная перед Великим постом, хотелось бы напомнить о том, что обычно сопутствующее ей веселье не должно превышать допустимых пределов, и само празднование не должно превращаться в злоупотребление, служить поводом для греха.

В языческих представлениях наших далеких-далеких предков Масленица была праздником проводов зимы и встречи весны. Зима уходила безвозвратно, навстречу шла весна, новое время года, время обновления природы, обновления чувств.

В языческом мире славян этот праздник особенно ярко отмечался в народной среде: проводились широкие гуляния, водили хороводы, сжигали чучело «масленицы», совершались обряды, имеющие прямое отношение к язычеству. После христианизации Руси с X -го века Церковь непрестанно боролась с этими проявлениями. С тех пор прошли века, но народные представления о Масленице сохранили некоторые элементы дохристианских верований.

Во многих местах по-прежнему на Масленицу жгут соломенное чучело. Хотя участники этого действа и не относятся к нему как к языческому обряду, я хотел бы предостеречь православных людей от участия в подобном «веселье».

Масленица

Необходимо помнить о том, что Сырная седмица готовит нас к Великому посту – времени покаяния, размышлений о жизни человека, о том, что нам еще предстоит сделать для своего духовного совершенствования, чтобы омолодиться душой… Великий пост – время напряжения духовных сил, стяжания добродетелей. Поэтому во время широких гуляний на Масленицу нужно опасаться того, как бы они не помешали подготовке к посту. Всякое злоупотребление отдаляет человека от Бога и от приобретения тех качеств души, к которым стремится христианин.

– Власти обещают многочисленные гуляния на масленицу. Можно ли участвовать в них православным?

– Никто не говорит, что надо вообще не посещать эти гуляния, или идти туда, но с постным лицом. Для христианина допустимо веселие. Другое дело, чтобы предлагаемая индустрия увеселений не навредила душе человека. Мы же знаем, каким бывает развлечение, выходящее за всякие рамки: употребляется большое количество алкоголя, что влечет к неблаговидным, а часто и безнравственным поступкам, греху.

–В «Сибирском цирюльнике» Никиты Михалкова нарисована запоминающаяся сцена народного масленичного гуляния, сразу вспоминается и русская поговорка «не согрешишь, не покаешься». Нужно ли русскому человеку дойти до крайности, чтобы только после этого покаяться?

– Если у человека отсутствуют удерживающие его духовные и нравственные скрепы, то он легко впадает в такие недопустимые крайности, о которых впоследствии начинает каяться и сожалеть.

Однако люди меняются, и ментальность наших соотечественников, как мне кажется, отличается от той, что имела место даже сто лет назад. Раньше люди работали до седьмого пота, и в гуляниях не знали устали. Сегодня многие горожане прагматичнее относятся ко всему, и особенно сейчас, во время финансового кризиса, несколько раз подумают, прежде чем решиться спустить часть семейного бюджета на праздник.

Наше общество теряет элементы народной традиционности. В этом есть свои отрицательные и положительные стороны, ведь народная культура и духовность – это не одно и то же. Церковь всячески противостоит потере или ослаблению традиционной духовности, но если в прошлое уходят языческие пережитки – совсем другое дело.

– А что в современном праздновании Масленицы напоминает о язычестве? Выпечка блинов?

– Отношение к блину в языческие времена было, безусловно, отражением языческого мировоззрения. Блин даже внешне, своим золотистым цветом и формой напоминал солнце, поэтому на праздник встречи солнца, на Масленицу, и пекли блины.

Другое дело в христианский период — этот обычай тщательно воцерковлялся, можно сказать, «переваривался» Церковью с тем, чтобы придать ему новый христианский импульс. Со временем употребление блинов, пирогов и всего того, что связано с угощением на Масленицу, потеряло языческую подоплеку. Сегодня мы уже не можем сказать, что православному христианину недопустимо кушать блины только потому, что первоначально такого рода угощения были языческими.

– Что можно сказать про обычай прыгать через костер?

– Такой обычай сохранился далеко не во всех уголках нашей страны, но и он, безусловно, имеет непосредственное отношение к язычеству. Дело в том, что в языческом мире считалось, что прыжки через костер способствуют очищению огнем от каких-то беззаконий, прегрешений, проступков. Язычнику, для того чтобы очиститься, достаточно прыгнуть через костер, который символически опаляет грехи. Но мы прекрасно знаем, что покаяние возможно только в Боге, что только Бог может прощать грехи. Поэтому Церковь настаивает на необходимости прибегать к Таинству покаяния.

Церковь призывала людей идти в храмы и приносить покаяние Богу, а не прыгать через костры, чтобы получить прощение своих грехов и очиститься. То обстоятельство, что этот обычай почти исчез, говорит об успехе церковной проповеди.

Сегодня эта традиция встречается далеко не повсеместно и сохраняется лишь в качестве какой-то народной забавы, демонстрации удали, лихости молодецкой.

– Но соломенное чучело по-прежнему жгут с удовольствием?

– Да, это наиболее сохранившаяся традиция, но сегодня она не опасна для Церкви, потому что для наших современников она также потеряла свою привязку к язычеству. Церковь просит православных людей не участвовать в сжигании чучела Масленицы, чтобы не поддерживать дальнейшего развития этого языческого по своему глубинному содержанию обряда. Впрочем, и среди тех, кто присутствует при этом действии, никто не считает, что он участвует в языческом ритуале. Это дань традиции, прошлому, которая сегодня не имеет отношения к религии и к духовности. Русь пережила это много столетий назад.

Сжигание чучела притягательно своей необычностью. В реальной жизни мы ни с чем подобным не встречаемся, и вдруг, раз в год, на площадях начинают сжигать какое-то соломенное чучело. Людей вообще привлекает все необычное. Ведь и блины можно кушать в другое время года, но в память о наших народных традициях мы совершаем это именно на Масленицу.

– Наверное, эту традицию можно воцерковить и как бы перевести в русло милосердия?

– Конечно. Более того, было бы замечательно, если бы наши власти задумались о том, чтобы этот праздник посвятить помощи неимущим.

Вспомним пример святого князя Владимира, прозванного в народе «Красным солнышком». Он специально посылал по Киеву повозки со снедью и угощениями для раздачи их бедным людям. Почему бы сегодня властям, прежде всего муниципальным, не устроить на протяжении всей Масляной недели выпечку блинов для раздачи их в первую очередь там, где люди элементарно нуждаются в пище – на вокзалах, у теплопунктов, у переходов метро. Там, где всегда много лиц без определенного места жительства, бродяг.

Нравственный эффект и общественный резонанс от такого рода помощи был бы намного выше, чем от всех усилий по организации широкой Масленицы и гуляний. Участники этих гуляний и так способны купить себе не только блины, но и более серьезные вещи. А вот помочь нуждающимся…

Передвижная блинопекарня не является чем-то безумно дорогим, она не требует громадных капитальных вложений. А если бы такую блинопекарню привезли в детский дом и угостили бы детей блинами с вкусной начинкой, какой бы след в душах ребят оставило это угощение и внимание!

Беседовала Валерия Ефанова