Митрополит Волоколамский Иларион: Будущее Православия зависит от верности церковному Преданию

Богослов.ru.

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, глава Синодальной библейско-богословской комиссии митрополит Волоколамский Иларион дал интервью порталу Богослов.ru. В беседе с главным редактором портала протоиереем Павлом Великановым владыка рассказал о своем видении роли и места возглавляемой им Комиссии в современной жизни Церкви, о богословских проблемах, стоящих перед Православной Церковью сегодня, затронул вопрос подготовки и созыва Всеправославного Собора, а также осветил другие темы.

— Ваше Высокопреосвященство, 5 октября 2011 года Вы были назначены на должность председателя Синодальной библейско-богословской комиссии. Высшее руководство Русской Православной Церкви избрало именно вас для того, чтобы поручить очень тонкую и многогранную задачу, — руководить деятельностью Церкви в области богословия. Хотелось бы узнать о Вашем видении роли и места Комиссии в современной жизни Церкви. Планируется ли развитие Комиссии в некое подобие «головного научно-исследовательского института», «экспертного совета», или же ее функции останутся неизменными?

— Прежде всего, хотел бы подчеркнуть, что перед Синодальной богословской комиссией и, соответственно, ее председателем никогда не ставилась задача «руководить деятельностью Церкви в области богословия». В отличие, скажем, от епископского служения, которое является, прежде всего, служением управления (1 Кор 12:26-29), но также и сохранения вероучительного и канонического Предания, богословское служение есть особое призвание. Для его исполнения требуются, помимо верности Церкви, соответствующая компетентность и способность к богословскому мышлению. Сегодня перед нами стоит задача не «управления богословием», а создания условий для того, чтобы у нового поколения православных богословов развивались эти качества.

Комиссия по определению не является научно-богословским учреждением и выполняет функции именно экспертного совета, который по поручению Святейшего Патриарха и Священного Синода работает над конкретными темами, коллегиально формулируя ответы на поставленные вопросы. В этом и состоит ее главная задача.

Что касается иных форм и направлений деятельности Комиссии, то мы предполагаем обсудить их на предстоящем пленарном заседании.

— Владыка, Вы являетесь богословом, по праву признанным и отечественным, и зарубежным научным сообществом. На Ваш взгляд, какие богословские проблемы сегодня стоят наиболее остро перед Православной Церковью в целом? Есть ли такие вопросы, от решения которых действительно зависит будущее Православия?

— Современная Православная Церковь сохраняет преемство с апостольской христианской общиной и в этом смысле является, прежде всего, Церковью Предания. Будущее Православия зависит от верности церковному Преданию — той верности, которая сохраняла Церковь в самых разных исторических условиях на протяжении столетий.

В отличие от некоторых либерально настроенных христианских сообществ, Православная Церковь не нуждается в каком-либо переосмыслении или перетолковании своего веро- и нравоучения. И когда церковные ученые — патрологи, историки, литургисты и представители иных дисциплин — в ходе своих исследований сталкиваются с какими-то проблемами, они касаются не вероучения как такового, а частных, специальных вопросов, возникающих в любой серьезной науке.

Однако есть одна действительно острая, актуальная проблема, которая является вполне богословской, — современная церковная миссия. В данном случае речь идет не о содержании церковного благовестия, не о том, что Церковь проповедует, а о том, что нужно сделать для того, чтобы церковная проповедь в современных условиях была внятной и действенной. Ведь богословие — это не только углубление в смысл догматического и нравственного учения Церкви. Это еще и провозвестие, особый способ возвещать миру, доносить до людей истины веры, используя самые разные средства. Недаром известный защитник иконопочитания Патриарх Константинопольский Никифор употреблял выражение «мелодия богословия».

Сегодня перед нами стоит задача находить такие способы выражения церковного учения, которые позволят дать ответ в нашем уповании окружающим нас людям, пока еще далеким от Церкви или находящимся на пути к ней.

Выполнению этой задачи служит, в частности, и работа над Катехизисом, которая ныне осуществляется в рамках деятельности Синодальной библейско-богословской комиссии.

— В последнее время активно обсуждается вопрос подготовки и созыва Всеправославного Собора. Насколько активно идет процесс подготовки? Какой видится Вам роль Библейско-богословской комиссии в подготовке этого значимого для всех Поместных Церквей Собора, — ведь есть целый ряд вопросов, в частности, проблема первенства, которые неоднозначно решаются именно по причине расхождения «путей богословия»?

— Мне уже приходилось не раз останавливаться на вопросах, связанных с подготовкой Всеправославного Собора. Такая подготовка ведется уже полвека, она то активизировалась, то замирала. Были согласованы позиции Поместных Православных Церквей по ряду вопросов повестки дня. Сегодня мы вновь вернулись к обсуждению того, каким должен быть Собор, в ходе межправославного диалога. И надо сказать, что это обсуждение является частью соборного процесса, который сам Собор сможет увенчать.

Быть может, некоторые спорные вопросы, по которым еще не достигнут консенсус, стоит не выносить на Собор, а оставить на будущее. Это касается и вопроса о первенстве в Православной Церкви, а также связанных с ним вопросов о предоставлении автокефалии и о диптихах.

Что касается вопроса о первенстве, то в рамках деятельности Синодальной библейско-богословской комиссии ведется серьезная исследовательская работа на эту тему. На основании исторического, канонического и богословского анализа будет составлен документ, в котором, после его одобрения Высшей церковной властью, найдет свое выражение позиция нашей Церкви.

— Библейско-богословская комиссия по отношению к российским богословским школам является, по сути, «заказчиком» кадров и проектов. На ваш взгляд, в каких областях богословских наук наиболее остро ощущается сегодня дефицит специалистов?

— Членами Синодальной библейско-богословской комиссии являются авторитетные и компетентные богословы и церковные ученые, но по мере необходимости мы привлекаем экспертов в различных областях, в том числе представителей молодого поколения богословов.

Среди исследователей и специалистов у нас довольно много людей, которые занимаются патристикой, восточной и западной. Это направление необходимо развивать, поскольку опора на святоотеческое наследие является важной и сильной стороной современного православного богословия. Однако этого недостаточно.

У нас все еще мало высококвалифицированных специалистов по каноническому праву — той области, в которой русская церковная наука была на высоте в дореволюционный период.

Лучше обстоят дела с библеистикой. В рамках Комиссии создана библейская группа, которую составляют как члены Комиссии, так и привлеченные эксперты. Но православная библеистика требует развития, для которого нужно не только консолидировать силы, но и воспитывать новое поколение ученых.

И конечно, есть еще одна потребность — в богословах-систематиках. Удовлетворить ее непросто, так как для этого нужны специалисты не только с громадной эрудицией, причем не только богословской, но и философской, общекультурной, но и с действительно системным мышлением, которые к тому же обладали бы и некоторым литературным даром. Нам еще предстоит на современном этапе достичь уровня таких русских догматистов, как митрополит Макарий (Булгаков). Надеюсь, что постепенное развитие различных богословских дисциплин послужит появлению людей, способных предложить богословские труды систематического характера.

— Духовные академии и теологические кафедры светских университетов — каким Вам видится призвание каждой из этих научных школ, структурно и административно сильно отличающихся друг от друга?

— Духовно-академическая традиция — это неотъемлемая часть русского высшего богословского образования. Она составляет его ядро и прочную основу. Главная задача духовной академии заключается в воспитании высокообразованных священнослужителей, иерархов и пастырей. И здесь мы тоже пока не достигли дореволюционного уровня, потому что тогда академическое образование имело сильную общенаучную и общегуманитарную составляющую.

Теологические подразделения — кафедры, отделения и факультеты в светских вузах — это новый опыт, но их появление диктуется, прежде всего, духовно-просветительскими и миссионерскими задачами, которые стоят сегодня перед Церковью. Эти подразделения нужно развивать, используя то преимущество, которым они обладают по своему статусу, то есть их включенность в университет. Такая включенность не только позволяет восстанавливать и утверждать богословие в качестве законной и неотъемлемой части образования и культуры — она также позволяет богословию вступать в диалог и взаимодействовать со светскими науками, прежде всего гуманитарного цикла. Это будет способствовать развитию и обогащению нашего богословия, обретению им способности говорить с миром. При этом, конечно, необходимо, чтобы так называемая «светская теология» не утрачивала живой связи с жизнью Церкви. Такая опасность существует, и надо всегда о ней помнить. Потому что православное богословие вне богослужения и духовной жизни обречено на выхолащивание.

— Синодальная библейско-богословская комиссия получила известность благодаря организации богословских конференций Русской Православной Церкви, которые собирали лучших ученых-богословов со всего мира. Получит ли продолжение традиция проведения подобных конференций или же формат данных конференций изменится?

— Традиция проведения международных общецерковных богословских конференций, безусловно, будет продолжена. Материалы прошедших конференций являются важным вкладом в наше богословие и отражают динамику его развития. Сейчас в печати находится сборник материалов последней конференции «Жизнь во Христе: христианская нравственность, аскетическое предание Церкви и вызовы современной эпохи», которая состоялась в ноябре 2010 года.

Что же касается формата конференций и их тематической структуры, то здесь возможны и изменения. Этот вопрос мы также будем обсуждать на пленарном заседании нашей Комиссии.

— И в завершение позвольте, владыка, услышать от вас пожелание редакции, авторам и читателям портала Богослов.ru – именно как от председателя Синодальной Библейско-богословской комиссии.

— Желаю редакции и авторам портала Богослов.ru всегда помнить об ответственности, которая лежит на том, кто обращается с богословским словом к столь обширной аудитории, и неуклонно повышать научно-богословский уровень публикуемых материалов. А читателям желаю, чтобы знакомство с материалами портала послужило не только расширению их богословского горизонта, но и утверждению в православной вере.