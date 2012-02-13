Почему обществу и Церкви нужен безопасный Интернет

О том, какое значение проблемы безопасности в Интернете имеют для Церкви и для общества, в интервью «Российской газете» рассказал член Попечительского совета Лиги безопасного Интернета, председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда.

— Владимир Романович, Вы входите в Попечительский совет Лиги безопасного Интернета. Почему Церковь сегодня уделяет внимание и даже сама участвует в инициативах в данной области?

— Лига безопасного Интернета — это значимое общественное начинание, которое объединяет усилия государства, предпринимателей и представителей общественности. Для Церкви же участие в этом проекте очень важно потому, что в данном случае мы видим стремление людей, объединившихся и дружно выступивших с инициативой изменения к лучшему нравственного климата в такой динамично развивающейся и влиятельной сегодня сфере, как Интернет.

Недаром Патриарх Кирилл в ходе недавней встречи с министром связи и массовых коммуникаций И.О. Щеголевым признался, что медийное пространство и его влияние на душу человека — это то, над чем он много сейчас думает, о чем молится. Потому что именно в этой сфере, по убеждению Святейшего, «диавол с Богом борется». И, думаю, каждый активный пользователь Интернета имеет возможность убедиться в правоте этих слов, в том, что эти слова — не просто метафора.

— Что значит для Церкви «безопасный Интернет»?

— Безопасный Интернет — это стремление, с одной стороны, предоставить всем (а в первую очередь детям, подросткам) возможность пользоваться всеми преимуществами современной информационной среды — быстрого получения необходимых знаний, общения, расширения кругозора… А с другой стороны, стремление исключить столкновение юного (да и зрелого) интернет-пользователя с тем, что здесь, в этой же среде, находится за гранью добра и зла.

«Темная сторона» Интернета сегодня в наибольшей степени проявляется в двух вполне конкретных «ипостасях»: это либо откровенные извращенцы, заполоняющие сеть своими безумными, растлевающими фантазиями, либо люди, одержимые страстью наживы, те, кому все равно, на чем зарабатывать деньги, лишь бы этих денег было больше.

И мне импонирует, что тактика противодействия этому, избранная Лигой безопасного Интернета, — это не введение репрессивных, запретительных мер со стороны государства (хотя государство тоже в этом участвует). Но в данном случае в сфере «расчищения» интернет-пространства результат достигается сознательным участием граждан, привлечением к выявлению и борьбе с нелегальным контентом тех пользователей Интернета, которым небезразлична морально-духовная составляющая вопроса. А результат, к слову, уже ощутим. Так называемые кибердружинники, добровольцы, при поддержке Лиги отслеживаюшие правонарушения в Интернете, постоянно выявляют сетевых педофилов, распространителей детской порнографии.

— И все же среди мер, призванных защитить подростков от нежелательного контента, есть элемент запрета — ограничение на полноценный доступ в Интернет. А как же свобода выбора?

— А Вы представляете, что будет, если мы предоставим детям ту же свободу выбора, например, в питании? Дети будут питаться гамбургерами, пиццой, сникерсами и запивать их кока-колой. Не нужно быть диетологом, чтобы понять, что это прямой путь к тому, чтобы испортить желудок, испортить здоровье. Так почему же в вопросах питания души мы должны быть менее осторожны?

— При обсуждении проблем безопасности Интернета речь, как правило, идет о технических моментах (как обеспечить сохранность персональной информации в Сети, как уберечь детей от спорного контента). Но существует ведь и нравственная сторона вопроса…

— Церковь постоянно говорит о духовной, нравственной безопасности, причем не только в Интернете, но и во всех сферах жизни. Безопасности, в первую очередь, для личности человека. В данном случае этот призыв Церкви и воплощается в виде конкретной инициативы. Опираясь на нравственные задачи, Лига безопасного Интернета предлагает конкретные меры. К примеру, при содействии Лиги недавно была организована линия помощи «Дети онлайн», куда могут обратиться подростки, столкнувшиеся с чем-то огорчительным в Сети, столкнувшиеся с оскорблениями или преследованиями в Интернете; проводятся конкурсы сайтов для молодежи «Позитивный контент 2011». Мы живем в век технологий — и с помощью технологий предлагаем духовные риски уменьшить.

На недавней встрече Владимира Путина с представителями традиционных религий России я предложил премьеру привлечь Русскую Православную Церковь к участию в ведущейся сегодня дискуссии о модели общественного телевидения, оптимальной для нашей страны. Церковь готова участвовать в этой дискуссии и в творческом, и в профессиональном плане, вести разговор на профессиональном языке. Должен отметить, что это предложение было встречено главой правительства очень позитивно. Владимир Путин в свою очередь назвал просто необходимым такое участие в разговоре об общественном телевидении и со стороны нашей Церкви, и со стороны других традиционных религий России. Надеюсь, этот сигнал премьера будет адекватно услышан и воспринят чиновниками, ответственными за создание в стране общественного телеканала. Со своей стороны, Церковь в ближайшее время готова представить собственный взгляд на обсуждаемую проблему.