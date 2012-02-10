Православные эксперты не нашли суицидальных мотивов в протестантском журнале «Тропинка»

В начале января СМИ сообщили, что в одном из сел под Киевом якобы после общения с сектантами и чтения религиозной литературы, в частности журнала «Тропинка», повесилась 9-ти летняя девочка. Милиция официально эту версию не подтвердила.

«Никаких суицидальных мотивов в детском христианском журнале «Тропинка» нет. Все материалы, содержащиеся в нем, говорят о смысле жизни, как достижении Царства Божия, являются пересказом Евангелия — без добавлений и убавлений. Обвинять журнал в суицидальных мотивах – это то же самое, что бросить обвинение самому Иисусу Христу», — заявил доктор философских наук, православный богослов Юрий Черноморец. По его словам, и православным, и католическим, и, конечно, протестантским детям, этот журнал интересен. «Для детей из неверующих семей многие материалы журнала, скорее всего, покажутся скучными в этом их единственный недостаток», — добавил Юрий Черноморец.

Православный психолог — Анастасия Бондарук, говорит, что журналы «Тропинка» яркие, красочные — они являются ресурсными для маленького человечка, не только с духовной, но и с психологической точки зрения. «Образы, краски, сюжеты... Все подобрано так, чтобы показать читателю: Мир, который создал Творец — прекрасен. Цени и люби то, что послано Богом», — говорит Анастасия Бондарук.

«Вероятно, доброе и ощутимой влияние «сектантов» вызывает злую ревность и у тех, кто привык делить конфессии на «правильные» и «неправильные», а Украину считать исключительно своей «канонической территорией», – говорит доктор философских наук, профессор Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова» Михаил Черенков.

«Детский журнал «Тропинка» издается Миссионерским союзом «Свет на Востоке» – старейшей протестантской миссией среди украинцев и русских (основана в 1920 году). Детские журналы миссии читают более, чем в 60 странах. В Украине этот журнал и связанные с ним детские проекты заслужили хорошую репутацию среди разных конфессий и светской аудитории. Деятельность этой и других подобных протестантских миссий имеет не узкоконфессиональный, а общехристианский, нравственно-воспитательный характер, – добавляет Михаил Черенков.