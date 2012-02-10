У Донецьку представлені унікальні ікони з лляної нитки

Унікальні ікони, виткані з лляної нитки, представив у Донецькому художньому музеї житель Сімферополя Володимир ДЕНЩИКОВ. В експозиції близько 30 робіт, з якими всі бажаючі можуть ознайомитися до 4 березня.

Фахівці називають автора «основоположником нового виду іконотворчості. Роботи майстра виконані в техніці макраме за церковними канонами. Деталі вузликів на окладах і ризах образів створені з лляної нитки, причому кожен з мільйонів вузликів зав`язаний без застосування технічних засобів, тобто спиць, гачків. Самі лики святих написані маслом на лляному полотні.

Автор каже, що льон у нього «завжди асоціюється з православ`ям. Льон простий, міцний, доступний, у лляному одязі ходили наші пращури, я припускаю, що й Всевишній був одягнений у цей одяг, льон лікує, притягує...»

На відкриття виставки до музею прийшло безліч відвідувачів. Серед яких був художній керівник Донецького національного академічного театру опери та балету імені А. Б. Солов`яненка Вадим ПИСАРЄВ, прес-секретар Митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона Української Православної Церкви протоієрей Георгій ГУЛЯЄВ.

«Ікони майстра є в патріарха Кирила, Блаженнішого Митрополита Володимира, Владики Сімферопольського і Кримського Лазаря, подібну ікону кожний священик хотів би мати у своєму храмі», - зазначив отець Георгій.

Роботи Володимира ДЕНЩИКОВА експонувалися й продовжують виставлятися не тільки в Україні, а й у Німеччині, Австрії, Угорщини. Частина з них знаходиться в приватних колекціях України, Росії, Чехії, Угорщини, Німеччини та США.

ОстроВ

