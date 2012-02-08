Главная хитрость дьявола

Фома

В самом начале романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» дьявол встречается на Патриарших прудах с литературным критиком Берлиозом и поэтом Иваном Бездомным. В процессе разговора он от «от души» благодарит их за очень важные для него сведения, когда те говорят, что они атеисты и не верят в Бога.

Почему же Воланду было столь важно услышать, что они атеисты? А дело в том, что раз они не верят в Бога, то не верят и в дьявола:

– А дьявола тоже нет? — вдруг весело осведомился больной у Ивана Николаевича.

– И дьявола...

Но раз люди не верят в дьявола, то тот может спокойно вредить им, ведь он все равно останется неузнанным, а те будут беззащитны перед его кознями.

Слово «дьявол» пришло к нам из древнегреческого языка. На русский ὁ διάβολος (diabolos) переводится как клеветник. Оно образовано от глагола διαβάλλω (diaballo) – клеветать, оговаривать, вводить в заблуждение.

Конечно, люди склонны очень бояться дьявола, считая его крайне опасным существом, могущественным носителем и воплощением зла. Однако важно понимать, что на самом деле главную опасность для себя представляем... мы сами. Дьявол лишь искушает и обманывает людей, используя человеческую наклонность к греху. Да, он стремится нас погубить, но без нашей собственной «помощи» он этого сделать никак не сможет.

Дьявол обладает богатым арсеналом самых разнообразных хитрых и лживых уловок для совращения человека. В этом деле он накопил поистине, увы, огромный опыт. И одним из его приемов является попытка внушить человеку ложную мысль о своем могуществе и силе. Однако и Библия, и святоотеческая литература говорят о том, что власть дьявола над нами иллюзорна, что он действует лишь в тех границах, в каких Бог ему это попускает. Как говорил Иоанн Златоуст, «не бывает дьявол виною наших грехов, если только мы захотим быть внимательными».

Кстати, Отцы Церкви говорят, что внутренние движения души дьяволу все же недоступны. Он судит о внутреннем мире человека по его внешнему поведению (словам, мимике и т.д.), опираясь как раз на свой накопленный опыт. И уже далее, исходя из своих предположений о подлинном состоянии человека, он и строит свои козни.

И самая главная хитрость дьявола состоит в попытке убедить нас в том, что его не существует. Тогда возможности для обмана безгранично расширяются, и он может делать с человеком уже все что может. Люди в этом случае будут совершенно не готовы к его губительным интригам и не будут внимательны к себе и своим грехам. Собственно, именно неузнавание «врага рода человеческого» и кладет начало всей дальнейшей фантасмагории романа «Мастера и Маргарита». Дьявол уже обхитрил их, и все дальнейшее (отрезанная голова Берлиоза, Иван Бездомный в сумасшедшем доме, и т.д.) было, как говорится, лишь «делом техники».

