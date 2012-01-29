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Для усопших особенно важны поминовение на проскомидии, церковная и домашняя молитва, подаяние за них милостыни, потому что, перейдя в другой мир и получив там обитель соответствующую их земным деяниям, они сами уже никак не могут изменить своё положение (а оно, если человек умер с нераскаянными грехами, весьма прискорбно), и только Благодатная помощь от живущих в этом земном мире близких может облегчить и улучшить их участь.

Кроме проскомидии, священник поминает живых и усопших на ектениях (ектения - усердие, протяжённое моление греческ.), а также, если были заказаны, на молебне (живых) и панихиде (усопших).

Панихида

Панихида (всенощное пение греческ.), молитвенное поминовение усопших, получила своё название в древности, когда первые христиане лишь под покровом ночи могли тайно забирать тела своих, умученных за веру Христову, собратьев и погребать их с пением и возжёнными свечами.

И в наше время молящиеся за панихидой стоят с возжёнными свечами в знак того, что и они верят в будущую светлую жизнь; в конце панихиды эти свечи тушатся в знак того, что земная наша жизнь, горящая как свеча, должна погаснуть, чаще всего не догоревши до предполагаемого нами конца.

Молебны

pominovenie2Молебнами называются краткие богослужения, в которых священник от имени молящихся обращается с молитвою к Господу Богу, Божьей Матери или святым.

Иногда такие молебны соединяются с акафистом (акафист - неседальный греческ., особо составленное молитвословие, во время которого не положено сидеть) или с малым освящением воды.

"Водосвятный" молебен обычно заказывают христиане, имеющие болящих близких или сами страдающие от недугов, для того, чтобы, после прочтения священником молитв о их здравии и освящения воды взять эту святую воду домой и пить её с молитвой и верой, прося у Господа прощения грехов и избавления от недугов.

По вере просящих, Господь дарует Свою Благодатную помощь посредством святой воды.

Кроме общего "просительного" молебна, бывают особые молебны, например: молебен благодарственный за получение от Бога помощи, молебен об исцелении больного, молебен о путешествующих, об избавлении от засухи, затяжных дождей, перед началом полевых работ, перед началом обучения детей и многие другие.

Обычно молебны и панихиды служатся утром по окончании Божественной Литургии.

Если вы заказали молебен или панихиду, вам необходимо самим присутствовать во время их служения и усиленно молиться вместе со священником, особенно в тот момент, когда священник читает вашу записку с именами тех, о ком вы молитесь.

Как уже говорилось выше, приходить в храм нужно до начала богослужения для того, чтобы успеть подать записки, приобрести свечи, поставить их и помолиться перед иконами Господа, Божьей Матери и тех святых к кому вы хотите обратиться за помощью.

Затем встаньте на какое-либо место в храме, мужчины справа, а женщины слева от центра, лицом к алтарю, и в течение всей службы уже не сходите со своего места.

Если у вас слабое здоровье, или вы в преклонном возрасте, вы можете присутствовать на богослужении сидя (обычно в западной части храма есть для этого скамейки), вставая лишь в наиболее важные моменты богослужения.

Народная мудрость гласит: "Лучше, сидя, думать о Боге, чем, стоя, о ногах".

Во время богослужения старайтесь внимательно прислушиваться к чтению и пению, потому что в словах молитв и песнопений заключена глубокая мудрость, в них передаются чувства сердечного покаяния и радости о Господе, рассказывается о подвигах святых и о проявлениях Великой Милости Божьей к Своему созданию.

Старайтесь воспринимать богослужение не столько слухом, сколько открытым сердцем; вдыхайте в себя благодатную атмосферу храма, отключитесь от мирских проблем и поговорите с Богом.

Вспомните своё детство и то доверие, с которым вы обращались со своими бедами к маме или любимой бабушке, когда искали у них жалости и ласки; вспомните, какое утешение дарила вам их любовь, и с таким же доверием откройте ваше сердце Отцу Небесному; расскажите Ему про свои беды, поплачьтесь о своих горестях, просите помощи и поддержки, просите прощения ваших грехов и слабостей, и великое утешение получите от Его Божественной Любви; выйдете из храма обновленными, с тихим и умилённым сердцем, ощущая всем своим существом Благодать и радость Духа Святого.

Ни одна земная мать не имеет той полноты Любви, с какой Господь принимает скорбные воздыхания человеческой души, обращенные к Нему.

Стоит только позвать Его: "Господи!", как Он уже невидимо стоит рядом - Любящий, Жалеющий нас, знающий немощь человеческой души, готовый излить на нас Благодатные Дары Своей Милости.

И только от нас самих, от нашей прямоты и искренности, с которой мы осудим свои грехи, от нашего желания чистоты и Истины, от глубины нашей веры зависит получим ли мы сердечное утешение и Благодатную Помощь или отойдём скорбны и неутешены.

С Богом нельзя хитрить, Его невозможно обмануть, с Ним бесполезно пытаться вступать в отношения "Ты - мне, я - Тебе".

"Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога", - учит нас Евангелие. (Матф. 5.8)

Только чистое сердце слушает Бог и наполняет его Своею Благодатью.

Мы имеем достаточно сил для того, чтобы захотеть очистить своё сердце, чтобы заставить себя без лукавства обращаться к Тому, Кто ради искупления нас от вечной смерти добровольно отдал Себя на растерзание обезумевшей толпе. Кто претерпел мучительные унижения и страшную смерть ради дарования нам Вечной Жизни.

И потому, наш долг - понуждать себя на творение добрых дел, понуждать себя на подвиг молитвы, очищать своё сердце от оскверняющих его страстей, прибегая к помощи и Покрову Матери-Церкви, укрепляя наши души всеми благодатными средствами, которые в изообилии мы найдём в храме.

Для того, чтобы храм стал вашим вторым и главным Домом, для того чтобы чувствовать себя в нём "своим", чтобы пользоваться во всей полноте Благодатными Дарами Святого Духа, нужно идти в храм и быть в нём, нужно учить свою душу общению с Богом, и тогда Он Сам, как Отец и Учитель, видя ваше старание, научит вас, держа Его за руку, идти по Пути Спасения.

Священник Александр Торик.