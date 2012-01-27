Человек на ладони: Google меняет политику конфиденциальности

Православие и мир

Компания сообщила, что начинается отслеживание поведения пользователя на всех сайтах Google (53 сайта), включая поиск, youtube и т.д. Сбор информации о посещенных сайтах и просмотренных видео осуществлялся и раньше, но впервые компания заявила о том, что информация будет объединяться. В итоге будет составлено полноценное досье на каждого пользователя системы.

Google объясняет это благими соображениями: так человеку вовремя напомнят о важной встрече (считав данные Календаря и данные о местоположении пользователя), «зная языковые предпочтения пользователей, мы будем предлагать им использовать службы именно на этих языках», говорится в заявлении о конфиденциальности.

Мы объединяем все данные о пользователе (включая личные), полученные из всех наших служб, чтобы упростить обмен информацией между знакомыми.

Изменения будут необратимыми и станут сюрпризом для тех, кто не готов к такому отслеживанию информации о себе. Регистрируя почтовый ящик, человек не подозревает, что содержание его писем повлияет на составление списка рекомендованных в Youtube видео. Как отмечают в зарубежных изданиях, обладатели телефонов Android не смогут полностью разлогиниться и выйти из «сети» Гугла при всем желании.

Эти шаги изменения политики поисковой системы с одной стороны, резко уменьшат анонимность в интернете, с другой стороны, станут еще одной системой, в которой консолидируется подробнейшая информация о человеке.

По мнению директора хостинг-компании Анатолия Данилова, изменения принципов конфиденциальности системы Google не должны повлечь за собой кардинальных изменений:

Американское законодательство очень четко регулирует, что является нарушением конфиденциальности, а что не является.

Google действует полностью в рамках американских законов и можно не сомневаться, что если с его стороны возникнут какие-либо существенные нарушения т.н.»приватности» — конкуренты и любители поживиться на судебных тяжбах не преминут воспользоваться возможностью пнуть Google побольнее.

В условиях ужесточающейся конкуренции Google пытается сделать свой собственный интернет, «гуглонет», так, чтобы все необходимые услуги, всю нужную информацию и сведения пользователь получал и хранил внутри «гуглонета» и не имел бы необходимости из него выходить.

Таким образом, мне не представляются опасными сами эти нововведения, другое дело, что по-настоящему конфиденциальная информация не должна храниться на серверах Google, равно как и на любых других публичных сервисах.

В Русской Православной Церкви уже давно критикуют интернет-анонимность:

Протоиерей Всеволод Чаплин

Мы очень хорошо знаем, что аноним является источником преступности в интернете. Анонимы в интернете зачастую провоцируют вспышки ксенофобии, преступления, раздувая их из обыкновенных бытовых конфликтов. Анонимность в интернете — нравственное преступление.

Владимир Легойда

Мне непонятно, когда священник участвует в таких дискуссиях, но не называет свое имя или не признается, что он священник. Понятно, что в большинстве случаев все равно известно, кто это. Но эфирная анонимность ничем не оправдана.

При этом в Церкви выступают против сбора всех данных о человеке в одной месте:

«Многие верующие люди видят серьезную опасность в том, что при помощи таких карт будет отслеживаться вся жизнь человека, а это создаст условия для жесткого идеологического и мировоззренческого давления на личность» — отметил протоиерей Всеволод Чаплин в комментарии Правмиру. «Сам я карту принимать не планирую».