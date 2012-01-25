Почему люди опаздывают?

Воцерковление.ru

Вообще, пытаясь найти ответ на любой вопрос типа «почему люди ***», где *** — какое-нибудь действие или бездействие с негативными последствиями, самое главное – не начинать ответ с разбора человеческих пороков, которые непосредственно к этим последствиям ведут. Потому что в этом случае все сведется к банальному осуждению: «Да-а, ленивы мы и не любопытны, вот и не читаем Евангелие…», или, в нашем случае: «А, безответственность у нас на высоте, да других не уважаем, вот и опаздываем постоянно…». Нет, ну, конечно же, и это имеет место быть, но, как-то, не хочется с этого начинать. Может быть, стоит уподобиться тому монаху? Ну, тому, который, зайдя в не прибранную келью брата говорил: «Он такой усердный молитвенник!... Ему даже мусор вынести некогда», а если келья была чиста, опять восхищался: «Ах, наверное, у этого брата и в душе такой же порядок!». Что ж, попробуем и мы так...

Итак, почему мы опаздываем? Конечно, этот вопрос было бы глупо задавать москвичам – у них на все вопросы вместо ответа одна сплошная пробка на дорогах, поэтому обратимся внутрь самих себя, относительно провинциальных жителей, при желании способных пешком пройти весь свой город от края до края часика за три (при желании, конечно же). Какие могут быть благие причины для наших опозданий?

Для начала давайте рассуждать логически: у нас есть цель (к которой и нужно вовремя прийти) и у нас есть средства ее достижения (наше тело и транспорт). Таким образом, не достичь своей цели вовремя мы имеем достойное право либо в случае появления новой, более приоритетной цели, (именно поэтому «начальство никогда не опаздывает – оно задерживается») либо по причине непредсказуемого отказа средств достижения первоначальной цели и невозможности их восстановления «на ходу». Всё. Больше оправданных причин для опозданий быть не может.

В качестве иллюстрации можно пересмотреть замечательный фильм «Неисправимый лгун» — главный герой в исполнении Г.Вицина постоянно приходил на работу через час-полтора после ее начала, но не потому, что очень любил подольше поспать, а потому, что, то за мячиком плачущему ребенку в бассейн полезет, то на него же самого наехавшего автомобилем человека домой ведет валерьянкой отпаивать, то еще кому-то срочно помощь требуется… Иногда его просто случайно обливал веселый водитель поливальной машины, а иногда случался еще какой-нибудь форс-мажор. И никто, никто в целом мире, даже любящая жена не верили тем «сказкам, которые он придумывал в качестве оправдания». Оно и понятно — правда, в отличие от лжи, не обязана быть правдоподобной. Собственно, о чем этот фильм? Да о тех самых благих причинах, по которым человек имеет право куда-нибудь опоздать — если кому-то вдруг понадобилась именно твоя неотложная помощь (помогать вообще всем без разбора – не то что на работу не придешь, поспать некогда будет), и если по не зависящим от тебя обстоятельствам дальнейшее движение без остановки физически невозможно (водой с балкона облили, в пробку попал, опять же, нога сломалась…)

Хотя, конечно, в наше сумасшедшее время бывает и так: человек постоянно опаздывает, потому что просто не успевает сделать за двадцать четыре часа то, на что совершенно необходимо в три раза больше времени. Причина, конечно, тоже уважительная, но… Если бы мы умели планировать собственное рабочее время и говорить «нет» тем, кто пытается нагрузить на нас больше, чем в наших силах понести… Живем, вечно куда-то торопясь, и вечно ничего не успевая… Будет очень грустно, если в конце концов мы осознаем, что за всей этой беготней (никому, если честно, в большинстве случаев не нужной) не успели толком пожить просто для собственной души…

А теперь о том, что было причиной для всех этих рассуждений. Это рассказ из книги «Несвятые святые». В нем описана черта отца Рафаила (Огородникова) — запрыгивать на подножку последнего вагона уходящего поезда. Заблаговременно он никогда не выходил. Если кому-то выпадало «счастье» ехать с ним вместе, то острота впечатлений была гарантирована. Архимандрит Тихон (Шевкунов) вспоминает.

«Высшим пилотажем у отца Рафаила считалось, когда мы ставили ногу на подножку хвостового вагона уже отходящего поезда. А до этого он просто всех изводил.

— Батюшка, час остался до отхода поезда! — предупреждали мы.

— Как, еще целый час? Ставим чифирьбак!

Имелся ввиду чайник.

Ставился чайник, и под нервические вздохи спутников, имевших неосторожность собраться с отцом Рафаилом в дорогу, мы садились пить чай.

— Батюшка! Всего полчаса до отхода! А нам ехать двадцать пять минут! — в отчаянии канючили отъезжающие.

— Ну, еще пару чашечек, — не сдавался отец Рафаил.

Если с кем-то не случалось истерики, все, как правило, обходилось благополучно. Отец Рафаил в одну лишь ему известную минуту наконец с удивлением спрашивал:

— Ну что же мы сидим? Так ведь и опоздать можно!

Тут все, безмерно благодарные ему за шанс уехать, срывались с места и мчались на вокзал. И хотя пару раз нам приходилось провожать взглядом уходящий поезд, все равно это развлечение повторялось каждый раз.»

Строго говоря, разобраться хотелось именно в этом – в причинах, из-за которых отец Рафаил был вынужден постоянно догонять уходящие поезда.

Именно для этого мы сразу условились не начинать с осуждения, а попытаться найти «рукопожатные» причины такого отношения к жизни. Именно для этого мы вспоминали о советском кино и прибегали к помощи формальной логики. И, как оказалось, все это было сделано совершенно зря – потому что оправдать поведение батюшки из книги не получается никак. «Попить чайку» — определенно не более приоритетная цель по сравнению с «выехать пораньше, чтобы люди не нервничали». Хотелось бы сказать о своеобразной «прозорливости», позволяющей тонко чувствовать момент выхода, но и о ней тут речи тоже быть не может – пару раз они все-таки опаздывали, это во-первых, а во-вторых, в рассказе очевидцев как-то не чувствуется искреннего удовольствия от такого «развлечения», да и пользы для чьей-то души ото всего этого тоже как-то не наблюдается. Приходится, скрепя сердце, признать очевидное… И сделать выводы.

Возможно, кто-нибудь скажет: «А я не виноват, что все время везде не успеваю. Воспитали меня так, что я теперь сделаю?» Ну, здесь все просто. Нас всех воспитывали без сотовых телефонов и без компьютеров – но мы же научились ими пользоваться? Так и здесь. Нужно просто захотеть чему-то научиться, в нашем случае – научиться не опаздывать. И с Божьей помощью все получится.

Но сначала нужно раз и навсегда принять за аксиому: опаздывать – плохо. Это, в каком-то смысле, даже грех, потому что «грех», по-гречески «амартиа», дословно переводится как «промах», а опаздывающий человек именно «промахивается» мимо назначенного времени. А точность – точность это вежливость королей. И если мы, по большей своей части, все-таки не очень короли, нам нужно стараться везде приходить немного заранее. Лучше, пусть подождем мы, чем подождут нас и будут нервничать (а иногда, как, например, в случае с поездом, нас и ждать-то не будут), потому что и в этом – Дух Христов. Пожертвовать чем-то своим (временем) ради кого-то другого, разве не этому учит Евангелие? Поэтому, как бы нам ни хотелось никого не осудить, придется признать: все наши опоздания (не обусловленные уже вышеописанными причинами) – плод нашего же собственного отношения к жизни, безответственного, халатного. Плод неуважения к тем, кто ждет нас и ждет вместе с нами, плод нашей лени и безалаберности. Хотя, и осуждать-то, в этом случае, кроме самих себя совершенно некого…

Священник Димитрий Васильев