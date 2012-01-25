На річці Самара облаштовано Дім подорожнього і каплицю (фото)

На острові посеред Самари під Дніпропетровськом облаштовано місце відпочинку і молитви - Будинок подорожнього і каплиця на честь мучеників-страстотерпців благовірних князів Бориса і Гліба. Про це повідомляє «Дніпропетровськ. Коментарі» з посиланням на повідомлення прес-служби Дніпропетровської єпархії УПЦ.

Нову каплицю назвали «Домом подорожнього». Каплиця невелика, камерна - зроблена в українському стилі. Вона спеціально побудована зі смереки, дах - із гонту. Місце розташування унікальне - на одному з острівців річки Самара. Чин освячення каплиці здійснив керуючий Дніпропетровською єпархією митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней.

До каплиці можна дістатися на маленькому поромі або човні.

Будинок подорожнього зроблений в українському стилі, в стилі козацької старшини. Тут знаходяться номери для подорожніх, в яких можна побачити унікальні речі: предмети з Петриківського розпису, стародавні святі образи з рушниками, світильники радянського часу і чорно-білі телевізори «Берізка» і «Електрон». Ще два музеї - експозиція холодної зброї та музей подорожей.

Також у Будинку подорожнього є світлиця з великим столом, де пілігрими діляться враженнями і обговорюють нові плани. Є й спеціальне місце для проведення вільного часу, де можна пограти в радянський ігровий автомат «Морський бій» за 15 копійок або попити газованої води з автомата часів СРСР по 1 копійці.

