На фресці собору зобразили чиновника

На одну з фресок нового кафедрального собору в місті Рудному (Костанайська область Казахстану) потрапило зображення акима (глави адміністрації) області Сергія Кулагіна. Чиновник зображений у натовпі зустрічаючих Ісуса Христа в Єрусалимі.

Собор Святого Івана Богослова був відкритий в Рудному в середині січня. На церемонії відкриття був присутній в тому числі і Кулагін. Він зазначив, що в області за останні роки були побудовані десятки церков і мечетей. Розпис у храмі, як повідомлялося, виконали майстри російської палехської школи.

Секретар Костанайської-Рудненської єпархії Марина Корольова підтвердила, що на фресці дійсно зображений Кулагін. За її словами, владика Анатолій (єпископ Костанайський і Рудненський) не може дати коментарів з цього приводу, оскільки "терміново вилітає в Москву".

Lenta.ru

