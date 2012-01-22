22 января - день памяти святителя Филиппа, митрополита Московского

Православие и мир

Житие святителя Филиппа Московского, хорошо известно нашему современнику. Современник царя Иоанна Грозного, печальник о жертвах опричнины, митрополит-мученик предвосхитил подвиг российских новомучеников.

Героическую фигуру митрополита Филиппа (Колычева) было невозможно обойти в отечественной культуре — святой Филипп упомянут в романе А. К. Толстого «Князь Серебряный», в фильме Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» митрополит является по сути вторым главным героем (хотя режиссер и пытается обелить «прогрессивного» государя, выставляя святителя Филиппа участником боярского заговора против царя), нашумевший фильм Павла Лунгина «Царь» посвящен конфликту Ивана Грозного и московского святителя…

22 января Русская Православная Церковь празднует память святителя Филиппа, митрополита Московского. Рака с его святыми мощами с 1652 года находится в Успенском соборе Московского Кремля.

Мощи были перенесены в Москву из Соловецкого монастыря по инициативе будущего Патриарха Московского Никона и распоряжением царя Алексея Михайловича, написавшего грамоту в адрес святителя — покаянную молитву за грех своего грозного предшественника царя Иоанна.

В настоящее время святителю Филиппу можно поклониться еще в нескольких московских храмах.

Частица мощей святителя есть в мощевике под иконой Всех святых в южной стороне храма святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой слободе (ул. Александра Солженицына, д.15).

На улице Гиляровского, д. 35, рядом с метро Проспект мира, на месте встречи мощей святителя во время перенесения их из Соловецкого монастыря в Москву, стоит храм в его честь.

Среди святынь храма — икона с частицей мощей святителя Филиппа.

На Патриаршем подворье в Переделкино левый придел храма Преображения Господня посвящен святителю Филиппу, и там также есть икона с частицей его мощей.

Стоит отметить, что участие в строительстве храма в Переделкино принял сам святитель еще до своего предстоятельства — Переделкино было вотчиной бояр Колычевых.

Отдельного упоминания заслуживает еще одна святыня, связанная с именем святителя Филиппа, хотя она еще не передана Церкви.

Совсем недалеко от Москвы, в Истре, в экспозиции Историко-архитектурного художественного музея «Новый Иерусалим» находится святыня Ново-Иерусалимского Воскресенского монастыря, построенного Патриархом Никоном — икона Спаса Вседержителя с припадающими святителем Филиппом и патриархом Никоном.

Образ не считается чудотворным, но обладает исторической ценностью: он был написан в память перенесения мощей святителя в Москву всего через пять лет после события.

Мы будем благодарны читателям за дополнительные сведения о находящихся в Москве и Подмосковье святынях, связанных с именем святителя Филиппа!