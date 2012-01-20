Андрей Ткачов: Библия и жизнь

Православие и мир

Я смотрю на жизнь вокруг и читаю Библию. Лучше было бы никуда не смотреть и читать Библию. Какая разница? Смотри, не смотри, все равно ничего нового не увидишь. «Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас» (Еккл. 1, 10)

Хотя иногда прочитанное и увиденное совпадают, сливаются, и в голове начинает гудеть набатный колокол. Тогда хочется перекреститься и сказать «Господи, помилуй».

К примеру, Пилат. Он римлянин. Он наелся и мудрости, и власти, но все равно остался голодным. Съеденное родило в нем не сытость, но изжогу. Отсюда и его вопрос «Что есть истина?» Пилат скептик и практик. Он боится императора, презирает иудеев и не хочет лишней крови. Не видя во Христе что-либо, достойное смерти, он решает угодить всем сторонам конфликта и говорит: «наказав Его, отпущу» (Лук. 23, 22) Пилат думает, что этим битьём Иисуса он утолит иудейскую злобу, но вместо этого добавляет Господу ран. Господь идет на Распятие уже изувеченным, обезображенным. Это плоды пилатового «милосердия». Хотел спасти, но вместо этого добавил мук и не спас.

Вся римская цивилизация такая. Все законники таковы. Они хотят вас спасти, но вместо этого мучат физически и нравственно. Хотят сделать вас здоровыми, насильно делают прививки, но вместо здоровья случайно убивают вас или делают калекой. Хотят покрыть хаос жизни броней законов, но попутно превращают повседневность в бумажно-бюрократический ад, и ты жизни не рад, собирая бесчисленные справки о том, что тебе нужно справку.

Если цивилизация законников пожелает всех одарить счастьем, то людей, не желающих получить пайку счастья согласно утвержденной очереди, будет ждать дубинка и водомет, лагерная баланда и колючая проволока. Пилатова цивилизация, одним словом.

Или вот еще. Слова Христа о молодом вине и ветхих мехах никогда особых затруднений у меня не вызывали. Конечно, только на уровне понимания, а не воплощения.

Казалось все понятным. Вино – благодать, мехи – человеческое естество. Если мехи непрочны, то они вина не удержат, брожение порвет старое вместилище. Так и благодать вселяется в обновленного, потрудившегося над своим исправлением человека. Иначе он погибнет от избытка Божественной силы в себе.

Слова о вине и мехах Христос произнес в связи с вопросом фарисеев, почему Его ученики не постятся. (См. Мф. 9, 14-17) Но там же говорится и о заплате, а эти слова я уже никак не мог понять. «Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже» .

Ветхая одежда — это все та же ветхая, смертная, немощная природа. «Заплата» — это благочестивые занятия и упражнения, положим — пост. Непонятно только одно – зачем отдирать заплату от одежды? Какая логика в этом отдирании? То, что при отдирании новой заплаты от старой одежды мы рискуем вовсе уничтожить одежду, очевидно. Но ведь заплаты не пришиваются с целью их потом отодрать.

Вспомнить эти слова пришлось неожиданно. По телевизору жевали привычную жвачку о траншах МВФ. И тут я подумал, что транши – это деньги, которые нужно потом отдавать. То есть это заплата из прочной ткани, которую на время пришивают к дырявой отечественной экономике. А потом заплату придется вернуть. В Евангелии написано, что «дыра будет еще хуже».

Конечно, не о финансовых проблемах страны-тинейджера написано в вечной Книге. Но логика происходящего совпала с логикой Евангелия до неразличимости. Главная мысль может быть выражена доброй дюжиной метафор. И «не наливают воду чистую в стакан грязный». И «наполнение дырявого сосуда по бесполезности похоже на адское наказание». И «сколько жадному не дай, ему все мало». И даже «сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит».

Главные проблемы у нас у всех внутри. И у отдельных личностей, и у стран и народов. Покуда внутренние проблемы не решены или даже не стоит вопрос об их решении, внешние благодеяния никак не помогут. Внутренние изъяны перечеркнут все то хорошее, что в виде заплаты к нам пришивают и приклеивают снаружи.

Я смотрю вокруг и читаю Библию. Кроме телевизора смотрю в окно. Кроме чтения вспоминаю виденное и слышанное.

Помню, как-то после Крещения в одной сельской хате сидели за столом и говорили «за жизнь». Как водится, жаловались. Денег не хватает, нравы испортились, будущее покрыто мраком.

Каким то образом разговор коснулся пребывания евреев в Египте. Там они строили египтянам города для запасов. Когда Моисей, получив от Бога повеление вывести Израиля из рабства, обратился к фараону с просьбой о разрешении принести Богу в пустыне жертву, фараон ответил очень оригинально. Он велел слугам: «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича… пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них урочное число… и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат: пойдем, принесем жертву Богу нашему. Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами» (Исх. 5, 6-9).

Вспомнив эту тему и эти слова, тогда же за столом порешили, что лучше не жаловаться. Все фараоны похожи друг на друга, все мыслят похожими категориями. Не ровен час, взбредет в голову очередному фараону, что нам и так слишком хорошо живется, и он нам придумает что-нибудь, чтоб жизнь медом не казалась. Мысль была признана глубокой, и ее произнесение поприветствовали тут же громким звоном бокалов и рюмок.

Лучше действительно поменьше жаловаться. Как бы ни казалась жизнь тяжелой, ее всегда можно еще утяжелить. Лучше твердить вслед за Златоустом: «Слава Богу за все!»

И жизнь современная развивается в полном соответствии с логикой фараона: Они праздны. Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами. Вечно бегающий, вечно уставший, не столько физически, сколько душевно утомленный человек, напичканный проблемами и мыслями о проблемах, он и вправду похож на фараонова раба. Его сознанием манипулируют, его спине не дают разогнуться, ему некогда принести Богу жертву.

***

Я разворачиваю свежий номер газеты и просто уверен, что найду на ее страницах хоть что-то, по смыслу связанное с содержанием Библии.