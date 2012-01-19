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Епископ Домодедовский Евтихий рукоположен в Зарубежной Церкви, несмотря на свой подмосковный титул, живет и служит в Сибири.

"Всякий раз, когда приближается праздник Крещения Господня, меня спрашивают, почему я против крещенских купаний, которые уже лет десять или того больше широко практикуются по всей стране, в том числе и у нас в Ишиме? Тому есть несколько причин.

Во-первых: неизбежный риск для здоровья, совершаемый сознательно и добровольно, также неизбежно вступает в противоречие с Евангелием. Христос искушавшему Его диаволу - тот предлагал прыгнуть с крыши храма, говоря, что всё равно ангелы подхватят, не дадут разбиться - отвечал так: «Написано: «не искушай Господа Бога твоего». Хочешь быть последователем Христа - не рискуй ни жизнью, ни здоровьем тогда, когда для риска нет высшей цели служения другим.

Противоречит Евангелию и ссылка на то, что, мол, благодатная сила освященной воды «не даст случиться ничему плохому». Следовать подобному утверждению равнозначно тому, чтобы требовать от Бога чуда. Кто-то скажет: «Что же в этом плохого?!» Чтобы получить ответ вновь обратимся к Евангелию: «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: Учитель! хотелось бы нам видеть от Тебя знамение (т.е. чудо - прим.автора). Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему...»

Во-вторых: купание в освященной воде противоречит благоговейному отношению к великой святыне. В дореволюционной «Настольной книге для священно-церковных служителей» С.В.Булгакова сказано: «К освященной воде христиане с древних времен имеют великое благоговение. Освященная вода называется в Православной Церкви великою агиасмою (святынею). Эту святыню Церковь употребляет для окропления храмов и жилищ, назначает пить её тем, кои не могут быть допущены до святого причащения. Благочестивые христиане тоже издревле имеют обычай в навечерие или в самый праздник Крещения почерпать освященную воду для своего домашнего употребления и хранить её при святых иконах». Эта вода употребляется и для освящения храмов, алтарей, святой чаши для причастия, святых икон и пр. Для таинства крещения вода в купели освящается другим образом и с соответсвующими молитвами. Над крещенской водой Богу молятся о «причащающихся (т.е. благоговейно пьющих), кропящихся и мажущихся» святою водою, но не о купающихся в святыне. Для меня купание в «иордани» ассоциируется с рассказами о том, как, якобы, на каком-то молокозаводе баба купалась в цистерне с молоком, чтобы сделать свою кожу свежее, или с легендами об особой категории людей принимающих с той же целью ванны с шампанским... Кстати, подобная публика, ищущая пользы для здоровья, повсеместно участвует в крещенских купаниях, но их божество - собственное тело, а их религия - дремучее суеверие, и на святыню им плевать.

В-третьих: «крещенское» купание - это рассадник суеверия. Упомянутый уже С.В.Булгаков в своей книге пишет, что купаются в большинстве своем те, кто дни своей жизни проводит в греховных развлечениях, «суеверно приписывая этому купанию очистительную силу от грехов». Ему вторит и видный знаток народных обычаев 19-го века, писатель Аполлон Коринфский, упоминая крещенские купания в перечне прочих суеверий описанных им в книге «Русь народная». Приходилось и мне слышать не редко такое мнение современных купальщиков, что они «словно второй раз крестились и все грехи смыли». Но наш Символ Веры гласит: «Верую во едино крещение во оставление грехов». И всякий православный человек должен знать, что грех смывается не в «Крещенской проруби», а в таинстве покаяния.

Послушайте, почитайте, наконец, посмотрите в интернете: кто в основном купается, как к купанию относятся, что хотят от купания получить, и сравните это с действительным содержанием Евангельского события, с проповедническими материалами посвященными Богоявлению - общего не найдёте. А сколько таких людей, которые самоудовлетворяются крещенским купанием, считая его за самое действенное доказательство своей веры, и более и пальцем не шевельнут, чтобы душу спасти, чтобы вырваться из власти греха.

Наконец, в-четвертых: «крещенские» купания для Русской Православной Церкви не традиционны, как это пытаются представить некоторые СМИ и даже священнослужители. Они не основаны ни на святоотеческом опыте, ни на святоотеческом наставлении. В мою бытность семинаристом Московской Духовной Семинарии отец архимандрит Иоанн (Маслов) на уроке Литургики рассказывал нам в качестве отрицательного примера об одном батюшке, который нарочно «выравнивал» крест в прорубь, чтобы окунуться самому. Зная многих глубоко верующих людей с самого детства, я ни от одного из них не слыхивал о купаниях в проруби в праздник Крещения!

Описав суеверный обычай «крещенского» купания, С.В.Булгаков заключает: «Само собой разумеется, что подобные обычаи, как нарушающие святость совершаемого торжества и противоречащие духу истинного христианства, не могут быть терпимы и должны быть уничтожены».

Поэтому я категорически против «крещенских» купаний. Не нужно подменять праздники Божии ненужными, пустыми и вводящими в заблуждение мероприятиями, которые могут к тому же расстроить здоровье - не красиво это, не полезно и пагубно для христианской души. «Любящий Меня заповеди Мои соблюдает» - говорит Христос в Евангелии, вот в чем всем нам следует постоянно прилагать усилия и с особенным усердием в праздники Божии".

Поздравляю всех православных с наступающим Крещением Господним.

+ епископ Евтихий



