На Крещение девушка дарила своему парню орех, перевязанный красной ниткой

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Сегодня, накануне праздника, соблюдают строгий пост и приносят вечером из церкви освященную воду. С трех глотков этой воды наши предки начинали семейную трапезу в Крещенский сочельник

«Прийдуть до тебе три празники в гостi, — поется в известной колядке. — А що перший празник — Святеє Рождество… А що другий празник — Святого Василя… А що третiй празник — Святе Водохреще. Радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився!» Сегодня вечером мы встречаем Крещение — третий из главных зимних праздников, завершающий Святки и рождественские гулянья. По церковному календарю этот праздник называется Богоявление. Он был утвержден еще во II веке в честь описанного в Евангелие события — крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Видимо, поэтому в народе торжество называют не только Крещением, но и Иорданом.

После ужина сжигали дидух и «прогоняли кутью»

Сегодня, в канун Крещения, православные и греко-католики отмечают второй Святой вечер. К этому событию наши предки добавляли к убранству дома особые украшения — над дверями и иконами прикрепляли сухие васильки и бессмертник. Крещенские букеты перевязывали голубыми лентами.

Как и перед Рождеством, домашними делами заниматься не принято. Накануне большого праздника люди соблюдают строгий пост и готовят постную трапезу — голодную кутью. К слову, ужин на Иордан состоял у наших предков не только из кутьи, на стол подавали еще шесть блюд. Например, пшенную кашу, фасоль или капусту с грибами, вареники с постными начинками, гречневые блинчики, кисель и узвар. Для приготовления всех этих угощений мужчины должны были принести воду не из колодца, а из реки. Хозяйка обязательно выпекала коржики с медом — пiдпалки. Перед ужином отец, сын или брат отца шли с коржиками в хлев, мелом или углем рисовали кресты на дверях и воротах, а затем съедали по коржику, чтобы уберечь своих родных от злых духов.

Постный ужин на Иордан начинался после вечерней церковной службы, причем пропустить ее могли только немощные люди. В храме освящали воду, которую в народе называли иорданской. Домой эту воду несли в глиняном кувшине, ею окропляли дом и колодец. Иорданскую воду считали даже более сильным, чем крещенская, средством от болезней, сглаза и разных напастей. С трех глотков воды и начинали трапезу во второй Святой вечер: перекрестившись, первым из кувшина отпивал глава семьи, а потом он передавал воду остальным домочадцам.

После ужина семья выносила во двор дидух (украшенный лентами сноп), занимавший почетное место в доме с самого Рождества. На улице сноп обмолачивали и тщательно собирали все зернышки. Их давали курам, чтобы лучше неслись, а также смешивали с посевным зерном, дабы получить хороший урожай. Обмолоченный дидух сжигали в саду. Пока он горел, дети «прогоняли кутью»:

«Iди, кутя, iз покуття,

А узвар — на базар,

А дiдух — на теплий дух,

Щоб нам скинути кожух!»

По народным поверьям, дым от костра, в котором горит дидух, обладает особой силой: оберегает плодовые деревья от морозов, защищает их от вредителей и тем самым обеспечивает богатый урожай. Кроме того, считалось, что с дымом отлетают в небеса души умерших предков, гостивших в доме все Святки, и вскоре души родичей пришлют на украинскую землю перелетных птиц, которые принесут на крыльях весну.

Соединенные вместе три свечи (»троицу») полагалось весь год сберегать под образами, чтобы в доме всегда были мир и согласие

С особым трепетом люди ждали полуночи, когда наступает праздник Крещения. С давних времен считалось, что в этот момент открываются Небеса и происходят разные чудеса. Так, на Слобожанщине верили, что в Крещенский сочельник можно узнать свое будущее. Ночью девушки гадали, стараясь выяснить, каким будет суженый. На Киевщине накануне Крещения загадывали желания, веря, что они обязательно сбудутся. Жители Западной Украины считали: в канун Крещения хорошие хозяева могут услышать, как в хлеву человеческим голосом разговаривает скотина. Но больше всего легенд связано с водой:

«На Йордан-рiчцi

тиха вода стояла.

Там Мати Божа

Iсуса Христа купала».

В эту ночь, считали наши предки, течение на реках на мгновение останавливается, вода обретает целебные свойства и даже может превратиться в вино.

Утром в день Крещения (19 января) вся семья шла в церковь. После службы набирали крещенскую воду (ее, как и иорданскую, хранили весь год в качестве лекарства и защиты от всяческой нечисти). Затем всем миром отправлялись к ближайшему водоему. Женщины и девушки несли зажженные «троицы» — соединенные вместе три свечи, украшенные сухоцветами, лентами и бусами. Огонь зажигали еще в храме, а после освящения воды свечи гасили, опустив в реку. «Троицу» полагалось весь год сберегать под образами, чтобы в доме всегда были мир и согласие.

К Богоявлению на замерзших озерах, прудах и речках мужчины и парубки вырубали крестообразную прорубь. На берегу из кусков льда сооружали крест и «царские врата», которые обливали свекольным квасом или калиновым соком, чтобы они окрасились в пурпурный цвет. Существовало поверье: если искупаться в такой проруби и затем пройти через «царские врата» — очистишься от всех грехов. Правда, погружаться в прорубь можно было после того, как священник опустит в нее крест. Этого момента ждали с особым нетерпением. Так, дети выпускали в небо голубей с бумажными разноцветными ленточками на лапках. Птицы были символом Святого Духа, сошедшего на Иисуса Христа во время крещения на реке Иордан. А мужчины-рыбаки старались в это время обмакнуть в воде сети со словами «Ловлю рыбу», что должно было на весь год обеспечить удачу на рыбалке. Девушки и женщины, набирая крещенскую воду, прихватывали несколько льдинок и камешков. Их нужно было выбросить на огород, чтобы летом хорошо уродили огурцы и капуста.

Крещенская вода считалась прекрасным косметическим средством. Девушки наливали ее в мисочку, бросали туда калину или коралловые бусы, умывались, а потом вытирали лицо вышитым красными нитками рушничком: щоб врода не в`яла.

С реки спешили домой к праздничному столу. Войдя на подворье, хозяин кропил крещенской водой всех домочадцев, не забывал также о хате, колодце, амбарах и хлеве. В доме все пили освященную воду и, помолившись, садились за трапезу. Крещенское застолье не слишком отличалось от того, что было накануне вечером. Просто ко вчерашним постным блюдам добавляли вареники с мясом, пироги с рыбой и спиртные напитки. На подоконник хозяйки клали три калача с зажженными свечами. Сдобу специально выпекали, чтобы вечером раздать нуждающимся людям.

Подкрепившись, вся семья выходила во двор. Пожилые люди следили за погодой. Считалось, что если на Крещение небо ясное, то этим летом хлеба вырастут богатыми и чистыми. Туман и облака сулили обилие сорняков на ниве. Правда, снегопад тоже предвещал урожайный год.

На Крещение существовал забавный обычай — прогонять мороз. Для этого нужно было устроить побольше шума: вооружившись пустыми ведрами, палками, скалками и прочей утварью, люди изо всех сил стучали по дверным косякам, воротам и забору. Взрослые объясняли детишкам, что так Коляда на бiлих конях вiд`їжджає. После этого дети отправлялись кататься на санках, а молодежь собиралась своим кругом, чтобы в последний раз в этом году пойти колядовать. К традиционным колядкам, прославляющим рождение Христа, добавлялись иорданские песни:

«На Йорданських

водах чистих

омивав Iван Христа,

Свiтлом променiв

срiблистих

звiншувалась

радiсть та.

I озвався з неба

голос: «Це мiй

любий серцю син!»

I Iван склонивсь,

як колос, як за

ясним свiтлом дим.

Поклонiмся й ми

Христовi своїм

колосом дiянь,

Бо Христос у кожнiм домi,

помiж вiрних християн».

Парубки обязательно старались зайти в дом, где были девчата на выданье. За колядку девушки выносили молодым людям мешочек с орехами. Парень, которому вручили подарок, внимательно рассматривал орехи: если среди них найдется один, перемотанный красной шерстяной ниткой, значит, девушка не возражает, чтобы юноша поскорее присылал сватов. Ведь после Крещения снова начинается пора свадеб, которая длится аж до Великого поста.

Тушеные овощи с грибами

Для приготовления потребуется: морковь — 300 г, картофель — 300 г, лук — 100 г, сушеные грибы — 100 г, сливочное масло — 100 г, мука — 30 г, соль, перец — по вкусу.

Морковь, картофель, лук очистить, нарезать кубиками и обжарить на сливочном масле. Сушеные грибы отварить до готовности и порезать. Обжаренные овощи смешать с грибами, добавить пассерованную муку с грибным отваром, соль, перец и тушить до готовности.

Домашние колбаски

Для приготовления потребуется: говядина — 800 г, свинина — 200 г, молоко или вода — 250 г, лук — 200 г, мука — 50 г, чеснок — 50 г, томатный соус — 250 г, соль и перец по вкусу.

Говядину и свинину пропустить через мясорубку, добавить соль и перец, молоко или воду, мелко нарезанный лук и хорошо перемешать. Сформировать колбаски, обвалять их в муке и обжарить до готовности. Подавать с томатным соусом, посыпав измельченным чесноком.

Крученики из печени

Для приготовления потребуется: говяжья печень — 1 кг, сушеные грибы — 50 г, лук — 100 г, яйца — 3 шт., панировочные сухари — 100 г, чеснок — 50 г, зелень петрушки — 50 г, соль и перец по вкусу.

Подготовленную печень порезать пластинками, поперчить, посолить и отбить. На середину каждого кусочка положить начинку, свернуть, обвалять в сухарях и поджарить на смальце.

Для начинки грибы отварить и мелко порезать. Лук поджарить до золотистого цвета, добавить грибы, порезанные вареные яйца, заправить солью, перцем и перемешать.

Подавать крученики с жареным картофелем, посыпав тертым чесноком и зеленью петрушки.