Как отличить чувство собственного достоинства от гордыни?

Православие и мир

На презентации новой книги священника Алексия Уминского «О чем говорит Христос» отцу Алексию задали вопрос о том, как понимать чувство собственного достоинства? И как не спутать его с гордыней?

- Мне кажется, что чувство собственного достоинства во все века воспринимается одинаково – это не чувство гордыни, и к ней отношения не имеет. Это понимание того, что человек является личностью, и что эта личность обладает божественными способностями и божественными дарованиями. И ломать, унижать и гадить на эту личность никому не дозволено.

Отстаивая чувство собственного достоинства человек защищает не какое-то свое мнение, не какое-то свое место в обществе, а защищает в себе Христа, образ Божий в себе. Потому что человек, живущий достойно, живет не по лжи.

А гордыня, как раз, другое – это когда человек свои собственные искажения очень любит и своим этим искажением очень дорожит и всем его навязывает – это и есть гордыня.

А как быть с расхожей фразой о том, что у христиан может быть только чувство собственного недостоинства?

Это ложь. Ложь! И то, что у христиан в последнее время принято воспитывать чувство вины – это отвратительная ложь и способ манипуляции сознанием.