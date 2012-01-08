Все традиции и каноны Православного Рождества

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Днем усиленного приготовления к празднику Рождества Христова считается Рождественский сочельник - канун великого праздника, который наступает 7 января для православных христиан. По строгим правилам до первой звезды верующим рекомендовано отказываться от пищи. Лишь при появлении первой звезды - символа звезды Вифлеемской - можно отведать сочиво (постное блюдо, которое чаще всего готовится из пшеницы или риса с медом и фруктами). Отсюда и название этого дня – сочельник.

40-дневный Рождественский пост, усиленная молитва приближали православных людей к великому торжеству. Однако древние христиане его не знали, для них Воскресение Христово заслонило собой Рождество. В конце III - начале IV веков христиане начали отмечать Рождество и Крещение Спасителя в один день - 6 января по юлианскому календарю. Кстати, эту традицию сохраняет Армянская апостольская церковь. И только в середине IV века праздник Рождества отделился от Крещения и стал праздноваться Римской церковью 25 декабря по юлианскому календарю.

Именно в эту ночь перед Рождеством, по народным поверьям, господствуют две силы: добра и зла. К какой человек примыкал, та и творила с ним чудеса. Одна зазывала колядовать и прославлять рождение Христа за праздничным столом, а другая собирала на шабаш ведьм.Вечером по дервням ходила по домам коляда (калитка) - переодетые парни в вывороченных шубах и со звериными масками на лицах. Величали хозяев, не жалея щедрых слов. Приметы: «Если на Сочельник снежная погода - будет урожай на хлеб». Считалось, что в этот день, последний перед Рождеством, снегопад - верный признак процветания хозяйства в новом году. А если в этот день мороз - в семье будет совет да любовь. Разумеется, эти приметы и предубеждения всего лишь «эхо» языческих празднований и традиций, не имеющие отношения к сути великого христианского праздника.

«Праздник Рождества Христова - один из дней, когда с наибольшей глубиной и радостью мы переживаем встречу с Богом. До этого торжественного и дивного дня мир и Бог были разлучены грехом, и человек, как бы он ни рвался к встрече с Богом, не мог ее своими силами, без Него, осуществить. И Бог в Своей неизмеримой любви, в Своей милости стал человеком, Он прошел ту грань, которая разделяла человека падшего от вечной жизни и от вечной радости», говорил в одной из своих проповедей митрополит Антоний Сурожский. В сочельник начинаются Святки - две недели зимних праздников которые продолжаются вплоть до Крещения, которое празднуется Православной Церковью 19 января.

7 января – Рождество – второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник.

Вместе с Русской православной церковью Рождество в ночь с 6 на 7 января встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православная церкви, а также афонские монастыри, католики восточного обряда (в частности, Украинская греко-католическая церковь) и некоторые протестанты, живущие по Юлианскому календарю. Все остальные 11 Поместных Православных Церквей мира празднуют Рождество Христово, как и католики, в ночь с 24 на 25 декабря, так как они пользуются так называемым «Новоюлианским» календарем, который пока совпадает с Григорианским календарем, используемым католиками.

Согласно евангельскому преданию, когда римский император Август, правивший Иудеей, объявил перепись населения и каждый должен был записаться именно там, откуда был родом, - праведный Иосиф отправился с обрученной ему Пресвятой Девой Марией в свой родной город Вифлеем.

В гостинице не оказалось свободных мест, поэтому Иосиф и Мария нашли приют в пещере, куда загоняли домашних животных (на древнеславянском - вертеп). В этом вертепе и родился Спаситель. Младенца Богородица положила в ясли.

Первыми поклониться воплотившемуся Богу пришли пастухи, извещенные Ангелом. Вслед за ними пришли волхвы (восточные мудрецы-язычники), узнавшие о свершившемся чуде по появлению на небе необычной звезды. Эта звезда привела волхвов к месту Рождения Иисуса и потому именуется Вифлеемской.

Праздник Рождества, по учению Церкви, символизирует примирение человека с Богом. Рождество предвозвещает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением прародителей.

Празднику предшествует многодневный Рождественский пост, который начинается 28 ноября и длится 40 дней по 6 января включительно.

После праздничного ночного богослужения 7 января православные поздравляют друг друга со светлым праздником Рождества Христова и разговляются (прекращают пост).

В этот день на Руси традиционно устраивались пышные застолья. Дети ходили по домам с «вертепом» - маленьким ящиком, оклеенным цветной бумагой, в котором с помощью укрепленных на оси кукол разыгрывались сцены на евангельский сюжет о Рождении Христа. За это представление, сопровождавшееся пением, дети получали подарки. В некоторых местах, в частности, на Украине, этот обычай сохраняется и по сей день.

Дома и церкви на Рождество украшают елями и хвойными ветвями, символизирующими вечную жизнь, а традиция наряжать рождественскую ель связана с образом райского дерева, изобилующего плодами.

Праздничные службы в храмах 7 января продолжаются до позднего вечера.

Традиции празднования православного Рождества в странах мира

У народов Европы дни рождественских торжеств совпадали с двенадцатидневным циклом языческих празднеств, посвященных зимнему солнцестоянию, знаменовавшему начало новой жизни и обновление природы (сатурналий у романских народов, зимние святки – у русских, коляда – у украинцев и т.д.). Поэтому в разных странах праздник Рождества впитывал в себя многие обряды и обычаи этих празднеств. К ним относятся колядки – костюмированные шествия со звездой и песнопениями, вечерняя трапеза в сочельник, состоящая из 12 постных блюд. Украина

В Украине празднование Рождества начинается на Свят вечер – 6 января. Вечерняя трапеза накануне Рождества сопровождается многими традициями и обрядами. Накануне Рождества церковь предписывала строгий пост – целый предрождественский день верующим нельзя было есть и пить. Ужин на Свят вечер был для них первой трапезой в этот день – им и заканчивался 40-дневный предрождественский пост. За стол можно было садиться с появлением на небе первой звезды, в память о Вифлеемской звезде, возвестившей пастухам о рождении Христа.

Главными блюдами на украинский Святой вечер являются «кутя – пшеничная или рисовая каша с медом, маком и изюмом, и узвар – компот из сухофруктов. Всего на столе в Свят вечер должно быть 12 постных блюд, среди которых в старину готовили постный борщ с грибами, горох, капустник, рыбные блюда, вареники с капустой, кашу гречневую, голубцы с рисом, постные блины, грибы, пироги.

В первый день Рождества – 7 января, в гости почти не ходили. Только женатые дети (с невесткой или зятем) должны были посетить после обеда своих родителей, говорили, что везут «деду ужин». Издавна в Украине на Рождество колядовали – пели колядки. Колядки – величальные обрядовые песни зимнего цикла – популярны и в современной Украине.

Также среди молодежи распространены рождественские гадания. В Украине считается, что именно в «святые» дни можно наиболее точно предсказать будущее. Поэтому девушки пользуются моментом и стараются предугадать свою судьбу.