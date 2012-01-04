Фернандиньо: Многие не понимают, что написано в Библии

Фернандиньо дал эксклюзивное интервью журналу «Шахтер».

В начале было Слово

– Я принадлежу к Евангелической церкви, – берет слово Ферна, – в Донецке тоже есть ее приверженцы, но на собраниях все говорят по-русски, поэтому я там не бываю. Молюсь и слушаю евангелическую музыку у себя дома.

– Тем не менее некоторое время назад ты принимал активное участие в общественно-религиозных акциях, вызвавших, кстати, большой резонанс…

– Да, в 2008 году я принимал участие в организации мероприятия нашей церкви, а в следующем году я просто побывал на таком собрании, как любой другой желающий. Пришедшие на такое мероприятие люди узнают много для себя нового и, прежде всего, о совершенно ином способе жизни, и поэтому для меня очень важно быть участником такого процесса.

– Что это такое – можно подробнее?

– Ничего особенного. Просто приезжают пасторы, рассказывают о Боге, поют песни, люди рассказывают о своей жизни, о тех удивительных, иногда почти невероятных событиях, которые с ними случаются. Я тоже рассказывал о своей жизни, в которой однажды произошел очень крутой поворот. Это нечто вроде открытой конференции на религиозную тему.

– Планируешь еще организовывать такие мероприятия?

– Почему нет? Для этого необходимо выбрать время – очень много сложностей.

– Принимаешь ли ты участие в каких-то благотворительных акциях? Например, помощи бедным?

– Бедным в финансовом смысле или бедным по духу?

– Ты считаешь, что можно помочь бедным по духу?

– Конечно.

– Каким образом?

– Укрепить их дух. Делом или словом. Примером.

Что есть истина?

– Бедные по духу – это, в твоем понимании, люди неверующие?

– Не только. Некоторые люди могут верить в принципе, но не понимать того, во что они верят. Это тоже проблема, и очень серьезная. Важно верить и понимать то, во что ты веришь.

– Верно толковать?

– Да. Многие не понимают того, что написано в Библии.

– Стало быть, ты понимаешь?

– Не скажу, что все, но в некоторой степени. Я не навязываюсь, но если людям интересно, то я могу рассказать о своей жизни и приобретенном опыте. Предложить им некий путь. Все, что происходит в жизни, – это должно быть. От этого никуда не денешься. Тем не менее кое-чего, разумеется негативного, можно избежать.

– Ты помогаешь это сделать?

– Да. Я предлагаю, но решение каждый принимает сам. Это нечто вроде такой науки жизни – если хочешь, ты можешь ее изучить и использовать в своей жизни, если не хочешь, можешь даже не приступать к изучению. Моя роль проста – предложить.

– А ты уверен в том, что предлагаешь?

– Полностью. Иначе бы не предлагал.

– На чем же основывается твоя уверенность?

– На моей искренней любви к Богу. И на тех истинах, которые написаны в Библии. Поэтому я хочу донести это до других, используя свой собственный пример. Скажу так: мой жизненный опыт дает мне право говорить об этом другим.

– Ферна, ты говоришь так, как будто тебе не 26, а 80 лет и в этой жизни ты уже повидал и испытал абсолютно все, что только можно представить!

– Опыт не зависит от возраста.

– И все же такое ощущение, что беседуешь с умудренным жизнью старцем.

– Ну, я всего лишь рассказываю о том, что для меня важно. К тому же я прошел через определенные испытания, которые, считаю, дают мне право предлагать что-то от себя.

…где двое или трое собраны…

– Насколько это известно, большинство бразильцев исповедуют католицизм, ты же выбрал Евангелическую церковь. Почему?

– Скорее всего, насчет большинства это устаревшие данные. В Бразилии все больше и больше людей разочаровываются в Католической церкви из-за многочисленных скандалов, связанных с педофилией и многими другими грязными историями. Еще лет пять, если не десять, назад количество евангелистов и католиков у нас в стране было равным, теперь же, думаю, это соотношение серьезно увеличилось в пользу первых.

– А как насчет «третьих»? «Четвертых»?..

– В Бразилии представлены очень многие религиозные направления и конфессии. Люди ищут свой путь.

– Как произошел твой выбор?

– Я уже много раз рассказывал об этом. Когда я был еще очень юн, но уже стал профессиональным футболистом, зарабатывающим большие деньги, то делал очень много глупостей, которые едва не завершились для меня катастрофой. Мне удалось остановиться буквально на краю пропасти, из которой я бы, возможно, уже никогда не выбрался. Задумавшись о себе, о смысле жизни, я смог изменить свой образ благодаря Богу. Придя к Богу, я стал совершенно иным. В этом мне помогла церковь, которой я принадлежу.

– Ферна, а ты допускаешь мысль, что можешь ошибаться в своем выборе?

– Конечно. Я открыт к обсуждению и готов выслушивать любые аргументы. В свою очередь, буду высказывать свои.

– Ты можешь встать на защиту своего «пути» для доказательства его правильности?

– Да. Для этого нужны соответствующие условия и заинтересованность в диалоге обеих сторон. У меня же, надеюсь, для этого накоплено достаточно знаний и опять же опыта.

Придет же день

– Тебе интересна религиозная традиция, которая существует на Украине?

– Да, я знаю, что такое Православная церковь. Я не глубоко знаком с ее учением, но посчитал необходимым поинтересоваться традициями страны, в которую приехал. Вообще я уважаю все существующие христианские веры.

– Ты можешь представить себя в качестве пастора после завершения футбольной карьеры?

– (Смеется.) Я могу представить себя в таком качестве, даже еще будучи футболистом!

– Ну, вряд ли у тебя получится это совместить…

– Безусловно. Если говорить серьезно, то мысль о том, чтобы принять сан и стать пастором, у меня действительно возникала. В принципе, я готов к этому. Но никто не знает, что будет в будущем. Я же дал Богу обещание следовать выбранному пути.

– Ты знаешь, в истории «Шахтера» был футболист, который впоследствии стал священником?

– (Делает круглые глаза.) Неужели?! Мне очень интересно об этом узнать! И кто это?

– Это Анатолий Раденко. Он играл в 80-е годы, потом работал тренером, а сейчас служит православным священником…

– Фантастика! При случае обязательно более подробно поинтересуюсь его судьбой. Уверен, что у этого человека очень интересный жизненный путь. Я бы с удовольствием с ним встретился и поговорил.

– Ну, у вас наверняка бы нашлись общие темы для беседы…

– Конечно. О Боге можно говорить бесконечно. Я должен сказать, что Бог сделал для меня гораздо больше, чем то, что я сам сделал для себя.

В заключение слово взял помогавший в переводе с португальского Александр Лебедев: все бразильцы религиозны, но для Фернандиньо тема любви к Богу не просто возможность рассуждать, она очень важна. Он говорит честно и откровенно. Это не игра слов. Все бразильцы верят в Бога и говорят об этом, но Ферна отличается в этом от своих соотечественников особенным порывом и искренностью.

Пресс-служба ФК «Шахтер» по материалам журнала «Шахтер»