Как привести ребенка в Церковь?

Церковная православная газета

— Не вертись, стой смирно, ты же в церкви.

— Мама, а скоро Причастие?

— Скоро, скоро, прекрати ныть, просто наказание, а не ребенок.

— Мама, мама, а когда мы пойдем домой?

— Да замолчишь ты или нет? Сколько можно, одно и то же, надоел уже

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Приятной наружности молодая мамочка не могла успокоить озорного вида мальчишку. Мне было больно: я вспоминала себя в ту пору, когда только пришла в Церковь, не знала службы и в неуемной строгости воспитывала дочь. Хотелось сказать этой матери: недолго ребенок будет рядом, недолго послушно будет ходить в церковь. Годы пролетят, и будет жаль упущенной возможности напитать душу ребенка теплом, чтобы при слове «храм» не замечания, окрики и одергивания всплывали в памяти его, а возникало бы чувство благодати, радости и света.

Мы часто забываем, что наш ребенок — это не мы, а совсем другой человек, со своим внутренним, одному Богу ведомым миром. Сколько нужно осторожности, бережности, тепла и любви, чтобы не сломать, не задавить нежное создание. И какая же радость будет родителям, если смогут они, с помощью Божией, взрастить своих чад уповающими на Господа, в Нем ищущими защиту, опору и утешение.

Мне вспоминается рассказ одного священника о том, как он вводил в храм свою дочь. Нельзя отрывать ребенка от игры, чтобы повести в храм, говорил он. Они с дочерью ездили в ботанический сад кормить белочек и во время прогулки заходили в церковь: «Когда я видел, что дочка переминается с ноги на ногу и ей становится скучно, я забирал ее, и мы шли есть мороженое. Эта девочка сейчас уже матушка. Так же бережно и внимательно взращивает она любовь к Богу в своих детях».

Мне было жаль, что я поняла эти вещи, когда дочь моя уже выросла. Ведь это самый верный подход к воцерковлению ребенка: не навязывая, осторожно, шаг за шагом, находясь не­подалеку, вести ребенка к осознанной вере. Как и ухаживая за растениями, здесь важно идти срединным путем.

Есть несколько точек зрения на то, как воцерковлять ребенка. Одни говорят: пусть бегает в церковной ограде, привыкает, все‑таки не на улице. При таком подходе велика опасность того, что ребенок привыкнет к внешней стороне церковной жизни, — это может стать преградой в его внутренней духовной жизни. Иные советуют приводить ребенка изредка и только ко Причастию. А есть еще мнение и опыт некоторых родителей, что ребенок должен заслужить право идти в церковь. Конечно, у каждого из нас свои условия жизни, свой духовный возраст, свое представление о воспитании детей. Но есть определенные закономерности.

К походам в церковь стоит готовиться заранее. Минуты и часы, проведенные в доме Божием, могут привести к глубокому единению в совместной молитве, а могут стать причиной раздоров и нежелания ходить в церковь.

Походы в храм должны быть для ребенка радостью. Любящие родители всегда знают, что может порадовать их детей: мороженое, конфета, путешествие на фуникулере, качели, сказка, прогулка по лесу — всего не перечесть. И нельзя гнаться за количеством: лучше ходить реже, но без спешки, суеты и неприятного осадка. В этот день родители не должны думать о себе и своих духовных переживаниях, они обязаны принадлежать ребенку.

Степень и время участия ребенка в службе индивидуальны. Священники советуют находиться детям в храме до тех пор, пока внимание не рассеивается, и еще чуть‑чуть, чтобы в душе совершался духовный труд. Родителям стоит чутко реагировать на поведение чад и строго-настрого запретить себе одергивать их, раздражаться, злиться. Этого не стоит делать вообще, и уж тем более в храме. Также нет никакого смысла думать о том, как на ваше дитя посмотрят и что о нем подумают посторонние.

Во время службы чрезвычайно важно тихонько объяснять ребенку суть происходящего, наклонившись и ласково обняв за плечи, показывая, что родители рядом.

Зачастую детям трудно стоять на одном месте долгое время — дайте им отдохнуть, попросите, например, убрать догоревшую свечу. Для совсем маленького можно незаметно взять огарки, чтобы потом он их по одному складывал в ящичек, или дать платочек вытереть икону.

А самое главное — от всей души воззвать ко Господу и к Пресвятой Богородице о помощи, вразумлении, наставлении.

Светлана Жук