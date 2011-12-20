Антихрист, или "вместо-христос"

Фома

Антихриста наше воображение склонно представлять как отвратительного типа, крайне неприятного и зловещего на вид. Действительно, как же еще может выглядеть противник Христа, главный слуга дьявола на Земле? Но вот любопытный факт: в одном итальянском соборе эпохи Возрождения есть фреска, на которой изображен этот самый Антихрист, стоящий посредине людской толпы. И там он внешне очень похож на … самого Христа! И одеждой, и фигурой, и обликом. Есть только одно отличие, возможно, не сразу бросающееся в глаза: у Антихриста на фреске очень злые глаза.

Почему же итальянский художник именно так изобразил Антихриста? На этот вопрос нам поможет ответить обращение к древнегреческому слову ὁ ἀντίχριστος (antichristos), переводом с которого и является русское слово антихрист. Дело в том, что в древнегреческом языке приставка ἀντί (anti) имеет два значения. Ее можно переводить не только как «против», но и как «вместо». То есть антихрист – это не только противник Христа. Это также и тот, кто попытается собой подменить Спасителя, выдать себя – за Него. Как и Христос, он будет творить чудеса, у него тоже будут свои ученики и свое подобие Церкви. Как и Христос, он будет открыт для всех людей, наций и культурно-религиозных традиций, и для него так же не будет ни эллина, ни иудея. Он будет обольщать людей чудесами и материальным благополучием. Но как раз перед самым концом света, когда все люди на Земле с облегчением будут говорить: «…“мир и безопасность”, тогда внезапно настигнет их пагуба» (1 Фес. 5, 3).

Церковное предание говорит, что в финале истории человечества Антихрист сорок два месяца будет обладать всей полнотой политической власти на Земле, после чего и наступит конец света. Обычно предполагается, что означенный деятель прославится лишь жестокими гонениями на христиан, и его приход будут знаменовать ужасные несчастья. Действительно, Священное Писание говорит, что в те страшные времена люди претерпят множество страшных бедствий: войны, междоусобицы, голод, землетрясения… Однако начало деятельности Антихриста внешне будет другим. Как пишет русский религиозный философ Владимир Соловьев в «Краткой повести об Антихристе» из своих «Трех разговоров о войне, прогрессе и конце всемирной истории», чтобы понравиться людям, Антихрист будет обаятелен и ласков, очень умен и деятелен. Чтобы добиться власти, он будет творить милость и добро, проявлять жалость и сострадание. И будет складываться впечатление, что ему удается решить все земные проблемы.

В. Соловьев говорит, что Антихрист будет стараться угождать всем людям при условии признания его власти. Он даже Церкви даст множество льгот, разрешит ей богослужения и пообещает возвести прекраснейшие храмы. Но за все это он потребует в итоге отречения от Христа, к Которому будет испытывать глубочайшую личную ненависть. Эту ненависть в полной мере испытают на себе все христиане, которые сохранят верность Христу и не поддадутся на обманы новоявленного «благодетеля». Закончится царствование Антихриста полным крахом: сам он погибнет, а учрежденное им всемирное государство вместо обещанного блага принесет человечеству неисчислимые бедствия.

Но почему же Антихристу удастся добиться таких успехов в начале своей деятельности? Почему его власть добровольно признают большинство жителей Земли? Дело в том, что пришествие Антихриста будет не случайным результатом стечения политических обстоятельств, а вполне закономерным следствием духовного состояния человечества. Антихрист придет только тогда, когда люди будут… горячо желать его прихода, когда в глубине души они окажутся к его приходу готовы и будут ждать именно его. Эта готовность выразится во всеобщем желании лишь земного, материального благополучия. Люди будут ждать лишь решения экономических, социальных, экологических проблем, но не более того. Вопросы духовной жизни будут восприниматься как вторичные, стремление человека к Богу полностью вытеснят вполне земные цели и задачи, все интересы людей будут направлены исключительно – на земное, и человечество по сути дела – откажется от Бога.

Поэтому не стоит предаваться механическим гаданиям о том, в каком же году наступит конец мира. Куда более важно осознать, что именно мы, люди, своим духовным состоянием либо приближаем приход Антихриста, либо – делаем его приход невозможным.