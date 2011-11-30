Украинский Aфон — Китаевская пустынь

"Церковная православная газета"

Крепость в долине под Киевом

Китаевская пустынь — в прошлом скит Киево-Печерской Лавры, а ныне — самостоятельный мужской монастырь. На заре Киевской Руси, на том самом месте, где стоит теперь пустынь, была возведена небольшая крепость. В начале XI в. вместо нее построили более мощную, но уже на новом месте — на холме, отделяющем урочище от долины Днепра и господствующем над окрестностями. До сих пор зовут этот холм Китай-горой. Ну, а там, где находились первые укрепления, возник посад, достигший со временем значительных размеров. Именно с крепостью и связывают сегодня название «Китаево», ибо в тюркском языке слово «китай» означает крепость или укрепление. Крепость в Китаево была важным форпостом на южных подступах к Киеву, вынужденному при равноапостольном великом князе Владимире и его сыне благоверном князе Ярославе Мудром защищаться от кочевников-печенегов.

Существует и другое толкование названия урочища, связанное с предположением, что в Китаево имел загородную резиденцию князь Андрей Боголюбский. Основанием для указанного предположения послужила так называемая «Грамота князя Андрея Боголюбского Киево-Печерской Лавре», закреплявшая за последней права на многие земельные владения. В документе князь самого себя величает «Китай, названный во святом Крещении Андреем» (оригинал грамоты утрачен в средние века).

Историческое начало монашеской обители в Китаево традиционно относят к XVII в. До этого времени урочище пришло в запустение: крепость была разрушена в 1240 г. монгольской ордой, а посад постепенно угас в XV в. Одновременно с наземным скитом, устроенным на месте первоначальной крепости, а может быть и ранее, на склонах Китай-горы появляются также и пещеры подвижников.

Святая Досифея Киевская

Среди подвижников обители преподобный Досифей (в миру — Дарья Тяпкина) стал исторически первым из известных монахов-затворников в Китаево в XVIII–XIX вв.

Сделав окончательный выбор своего жизненного пути, прeподобный Досифей вначале подвизался в стенах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Оказавшись в Киеве, он посетил Китаевскую пустынь и, увидев красоту этих мест, решил поселиться здесь навсегда. Несколько лет прожил Досифей в пещере, ведя строгую подвижническую жизнь. Питался хлебом и водой, а в период Великого поста — только мхом и корнями растений. Постепенно слава о старце распространилась по всему городу и за его пределами.

В 1744 г. Киев посетила императрица Елизавета Петровна. Осмотрев святые места, она пожелала посетить Китаевскую пустынь, где когда‑то жил ее предок князь Андрей Боголюбский. Здесь произошла встреча императрицы с отшельником, который произвел на нее неизгладимое впечатление. Узнав, что Досифей еще не пострижен, она велела немедленно постричь его в рясофор и сама присутствовала при этом. Расставаясь с монахом, царица вручила ему кошелек с золотыми монетами, которые Досифей отдал на строительство церкви в с. Пирогово.

После пострига старец заперся в своем убежище. Желающие получали от него благословение и наставления через маленькое окошко. Он обличал тайные прегрешения, призывал к покаянию и предостерегал от будущих бед и искушений. В 1770 г., перед тем как Киев охватила моровая язва, Досифей, предузнав беду, раздавал своим прихожанам херувимский ладан и говорил, как избежать напасти с помощью молитвы. Тех, кто внял его совету, мор обошел стороной. Именно Досифей послал молодого Прохора Мошнина (впоследствии преподобного Серафима Саровского) в Саровскую обитель, предрекая ему великое духовное будущее, а послушника Феофана — в Соловецкую обитель, где он стал знаменитым подвижником.

Спустя 20 лет после ухода Досифея в затвор Киев посетила его родная сестра. Она пришла к затворнику и рассказала о семейных несчастьях и безвестно пропавшей родной сестре. Прощаясь с ней, старец дал совет: «Не допытываться, если кто‑либо из родных скрылся из дому ради Господа».

Получив откровение свыше о дне своей кончины, Досифей вышел из затвора, обойдя все монастырские келии и на коленях прося у всех прощения. Затем, войдя в свою келию, до самого утра пел псалмы и читал каноны в ожидании смертного исхода. Умер он 25 сентября 1776 г. на 56‑м году жизни. Войдя в келию, монахи увидели его коленопреклоненным перед образами. В левой руке он держал лист бумаги с последней просьбой: «Тело мое приготовлено к вечной жизни; молю вас, братия, не касаясь, предать его обычному погребению». Что и было исполнено в точности. Похоронили старца в ограде Китаевской пустыни, близ Свято-Троицкой церкви, на северной стороне, поставив скромный гипсовый монумент, имевший форму гроба, с надписью: «1776 года, сентября 25, умре Досифей». В 1993 г. в Киево-Печерской Лавре совершилось торжественное прославление преподобной Досифеи-затворницы в лике местночтимых святых г. Киева.

Пещеры Китай-горы

По внутреннему виду пещеры на Китаевской горе ничем не отличаются от лаврских и имеют с западной стороны довольно удобный вход. В середине пещер находится большая, просторная комната с полукруг­лым сводом в потолке. С западной, южной и северной сторон от нее устроены коридорные ходы, ведущие в глубину пещер. Стены, потолок и пол этой комнаты обложены кирпичом и прочно оштукатурены. Оштукатурены в некоторых местах и пещерные ходы. Еще при митрополите Киевском Филарете решено было устроить на Китай-горе небольшой скит на 12 схимников-старцев, которые должны были пребывать в неусыпном чтении Псалтыри (по два часа в сутки на каждого старца), но эта идея тогда не осуществилась.

Под покровительством наместника Киево-Печерской Лавры архимандрита Варлаама схимонах Тит и келейник Иосиф «Железная шапка» (так его называли за то, что он носил на голове железную шапку около пуда весом), со многими из трудолюбивых братий Китаевской пустыни, дружно принялись за очищение и расширение старой пещеры. При посредстве лаврского эконома Мелхиседека пещера была выложена кирпичом. В ней и пребывал схимонах Тит. Но это была не единственная в скиту пещера…

В 1990 г. специалисты отдела «Киев подземный» Музея истории г. Киева начали расчистку практически полностью заваленных пещер пустыни. Продолжила эту нелегкую работу братия восстанавливаемого монастыря.

Развитие монастыря

В архивных бумагах Китаевской пустыни от 1749 и 1758 гг. упоминаются трапезная церковь в честь трех святителей — Петра, Алексия и Ионы, а также келии: большая — на случай приезда митрополита, келия начальника пустыни и келии для братии. Территория монастыря была огорожена забором из деревянных досок и имела двое ворот, одни из которых находились возле плотины.

В 1716 г. киевский губернатор князь Дмитрий Голицын построил в пустыни деревянную церковь во имя преподобного Сергия Радонежского, а при ней деревянные братские келии. С этого времени пустынь перешла в ведомство Киево-Печерской Лавры, имела свои земли, сад, пасеку, речные угодья, воскобелильный завод, а с 1898 г. — свечной завод, перенесенный сюда из Лавры.

В октябре1760 г. архимандрит Киево-Печерской Лавры Лука с братией получили указ императрицы Елизаветы и Священного Синода, согласно которому разрешалось строительство в Китаевской пустыни на месте деревянной церкви во имя Сергия Радонежского каменной во имя Пресвятой Животворящей Троицы с боковым алтарем во имя преподобного Сергия Радонежского. А позднее, вторым указом, благословлялось построить еще алтарь во имя новопрославленного святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Церковь построена на средства князя А. Голицына, войта И. Сы­чевского, киевских жителей В. Гудима, К. Сулимитита и др. В работах принимал участие мастер С. Ковнир. Возведение храма было завершено в 1767 г. блюстителем Дальних пещер Киево-Печерской Лавры иеросхимонахом Тимофеем.

После переименования Китаевской пустыни в Свято-Троицкую был осуществлен капитальный ремонт церкви: выкрашены стены, купола покрыты медными листами, центральный купол позолочен. Художник И. Шелтовский вместе с мастерами лаврской школы живописи снова расписал интерьер, возобновил резной позолоченный иконостас. Капитальная реконструкция храма осуществлена в 1892 г. архитектором В. Николаевым. В 1900 г. храм переоборудован в теплый: в тамбуре перед входом поставлены четыре голландские печки.

В подземных склепах южного придела похоронен игумен Киево-Печерской Лавры Модест (1806–1871) и иеромонах Ипполит (Ященко) (1806–1875). На полу — две бронзовые плиты с надписями. В этом же приделе почивают мощи преподобного Феофила. В отдельной нише в стене церкви в 1892 г. был похоронен епископ Калужский Виталий.

Возле северной стены Троицкой церкви находится могила преподобной Досифеи.

В 1892–1901 гг. здание церк­ви было капитально отремонтировано и достроено, ибо едва вмещало монастырскую братию численностью 166 человек, да примерно столько же жителей окрестных мест.

Братский корпус (1843—1844), находящийся в южной части двора, построен в стиле классицизма по проекту архитектора П. Спарро. Это двухэтажное прямоугольное сооружение сегодня используется как учебный корпус Киевского государственного научно-производственного комбината пчеловодства Минагропрома Украины.

В 1829–1837 гг. архитектором И. Богдановым (вероятно, по проекту архитектора А. Меленского) возведена надвратная кирпичная колокольня. Вместе с ней сооружены кирпичные корпуса братской трапезной с теплой церковью в честь Двенадцати апостолов, дом настоятеля и др.

Вплоть до 1870 г. Китаевская пустынь была местом, где хоронили умерших монахов Киево-Печерской Лавры. На территории обители погребен еще один подвижник благочестия — юродивый Иоанн Босый. К северу от Троицкой церкви ныне сохранилась часть кладбища, ликвидированного в 1960‑х гг. В ходе реставрации храма было приведено в порядок и монашеское кладбище. Неподалеку от Троицкого храма — могила преподобного Феофила (в миру — Фома Горенковский, 1788–1853), иеросхимонаха Китаевской пустыни. Он родился в Киевской губернии в семье священника. Учился в Киевской духовной академии, с 1812 г. — послушник Братского Богоявленского монастыря. В 1821 г. принял постриг под именем Феодорит, в 1827 г. рукоположен и назначен экономом монастыря. В 1834 г. принял схиму под именем Феофил. С 1844 г. проживал в Голосеевской, с1849 г. — в Китаевской пустыни. Юродствовал, прославился как провидец, предрек основание киевских Троицкого (Ионинского) и Покровского монастырей, Преображенского скита Китаевской пустыни.

Еще с ХVIII в. Китаевская пустынь стала местом паломничества, разрешение на ее посещение выдавала Киево-Печерская Лавра. Летом число богомольцев достигало трех тысяч человек.

В монастыре, согласно указу от 13 июня1786 г., находилась богадельня для больных и престарелых монахов, был обустроен крупный хозяйственный двор. Он находится напротив главного двора пустыни через улицу Китаевскую, вдоль которой установлена ажурная металлическая изгородь на кирпичных столбах. На территории двора размещались сооружения жилого и хозяйственного назначения — госпитали, конюшни, по­греба, переведенный из Киево-Печерской Лавры свечной завод.

В 1867 г. по проекту иеромонаха Евкарпия в южной части двора вдоль улицы сооружен двухэтажный кирпичный корпус «старого» госпиталя в стиле позднего классицизма. Перпендикулярно к нему, вдоль сосновой аллеи, по проекту монаха Игнатия в 1871 г. возведен одноэтажный, обложенный кирпичом, деревянный корпус «нового» госпиталя. В 1898 г. архитектором В. Николаевым запроектирован трехэтажный кирпичный жилой корпус.

Трапезная с келиями формирует северо-западную часть двора вдоль красной линии застройки улицы. Возведена в 1832–1833 гг. в формах классицизма, по одной из версий — по проекту архитектора А. Меленского, по другой — архитектора И. Богданова. В 1852 г. мастеру Г. Федорову поручено покрасить стены церкви и трапезной в светло-зеленый цвет. Церковь расписывал Г. Маляв­ский.

Богослужения в пустыни совершались в том же порядке, что и в Печерской Лавре. С 1859 г. с благословения Киевского митрополита Исидора в пустыни было заведено неусыпное чтение Псалтыри с поминанием усопших братий, а также основателей и благодетелей Китаевской пустыни.

Церковь во имя преподобного Серафима Саровского начала строиться 30 июня1904 г., а освящена 7 октября с благословения митрополита Киевского Флавиана, который пожертвовал на богоугодное дело три тысячи рублей.

В пустынь был проведен водопровод от четырех источников, находившихся в лесу. Вода поступала по трубам с помощью паровика, который обслуживали механик с двумя кочегарами. Брали ее также из двух колодцев, вырытых непосредственно в обители: один близ домика начальника пустыни, другой — возле озера. В этом любимом месте отдыха киевлян ежегодно в День Святой Троицы устраивались ярмарки, на которые стекалось много народу.

В монастыре также имелась большая библиотека духовной литературы.

Время испытаний

В 1920‑х гг. в пустыни содержалась детская колония, часть сооружений использовалась сельскохозяйственными учреждениями. В 1930 г. территория и здания обители были переданы Всесоюзному исследовательскому институту плодового и ягодного хозяйства (с1954 г. — Украинский НИИ садоводства).

До закрытия в 1929 г. Китаевская пустынь использовалась воинствующими атеистами как место ссылки священнослужителей обителей г. Киева и Киевской области, а на монастырском кладбище стали возделывать огороды и строить дома.

В 1939 г. была взорвана и разобрана колокольня, со Свято-Троицкого храма снесены купола. Иконы и библиотечные книги частично разобрали монахи и местное население, но большинство церковной утвари было уничтожено. Например, по сию пору неизвестна судьба деревянного иконостаса XVIII в. в стиле барокко, который был позолочен в 1874 г. при начальнике Китаевской пустыни игумене Герасиме.

Последним скитоначальником Китаевской пустыни был архимандрит Ермоген (Голубев). В 1931 г., по сфабрикованному доносу, его вместе с 28‑ю священнослужителями и прихожанами арестовали, предъявив обвинение в участии в «контрреволюционной организации церковников». Все они были лишены свободы на различные сроки.

С 1931 по 1939 гг. монастырские строения принадлежали дирекции инвалидного дома. После закрытия монастыря, в Свято-Троицком храме расположилась фабрика, а в Свято-Серафимовской церкви — агитпункт. Затем здание монастыря и территория были переданы Всесоюзному исследовательскому институту овощного и фруктового хозяйства.

Во время Великой Отечественной войны все здания очень пострадали. Позднее здесь размещались Республиканский учебно-производственный комбинат пчеловодства и Украинский научно-исследовательский институт защиты растений (с 1956 г.). После реставрации Троицкой церкви и ремонта трапезной с келиями эти здания переданы Украинской Православной Церкви.

Восстановление обители

С 1990 г. Китаевская пустынь начинает возрождаться. Первая служба состоялась в День Святой Троицы в церкви во имя преподобного Серафима Саровского, так как храм во имя Святой Троицы пребывал тогда в плачевном состоянии — на месте трех куполов росли березки, а внутри находилась мусорная свалка. Но благодаря усилиям настоятеля храма протоиерея Мирослава Барыляка и участию прихожан старинный храм понемногу отстраивался.

С 1994 г. в Китаевской пустыни возобновляется скит Киево-Печерской Лавры. Скитоначальником был назначен архимандрит Пафнутий (Россоха). В том же году отец Пафнутий был пострижен в схиму с именем Феофил. Его подвижнический труд принес свои плоды: отстроены церкви в честь Двенадцати апостолов и во имя Серафима Саровского, келии, трапезная, мастерские, восстановлены разрушенные пещеры, пополнилось число послушников и монахов.

Особую заботу о Китаево проявляет Митрополит Киевский и всея Украины Владимир, который в 1997 г. освящал в Свято-Троицком храме восстановленный престол. 22 февраля2007 г. Предстоятель Украинской Православной Церкви совершил богослужение в храме в честь Двенадцати апостолов. После этого Блаженнейший Митрополит поклонился честным мощам преподобного Феофила Киевского, которые были обретены в 1993 г. и находятся в Свято-Троицком храме на территории монастыря.

Теперь Китаевскую пустынь посещают сотни паломников из России, Молдовы, Беларуси, дальнего зарубежья.

Лев Кудрявцев