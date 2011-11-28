Постные блюда

"Комсомольская правда"

Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский пост, столь же строги, как и Петров пост. Кроме того, в понедельник, среду и пятницу Рождественского поста уставом запрещаются рыба, вино и елей и дозволяется принимать пищу без масла (сухоядение) только после вечерни. В остальные же дни - вторник, четверг, суббота и воскресенье - разрешено принимать пищу с растительным маслом.

Но постная еда - совсем не значит невкусная. Убедитесь в этом сами, воспользовавшись нашими рецептами.

Рецепт №1

Грибная солянка

Надо: 60 г сухих грибов, 10 шт соленых, 400 г кислой капусты, коренья, 1 ст л муки

Готовим: 1. Подготовленные сухие и соленые грибы нарезаем ломтиками и соединяем с шинкованной капустой и кореньями. 2. Заливаем водой и тушим до готовности.

Рецепт №2

Постный борщ с грибами и соленой капустой

Надо: (примерно на 10 порций): грибы сушеные - 200 г или свежие- 500 г, картофель - 2 шт., морковь - 1 шт., свекла - 1 шт., лук репчатый- 1 шт., перец- 1шт., помидоры - 3 шт., томат, зелень, капуста по вкусу.

Готовим: 1. Варим бульон из грибов. Лучше сушеные белые грибы, но подойдут и обжаренные на растительном масле шампиньоны. 2. Запускаем в бульон нарезанные кубиками картофель, соломкой морковь и свеклу. Даем прокипеть. 3. В это время обжариваем на растительном масле лук, перец, помидоры, добавляем томат, все вместе доводим до кипения. 4. В бульон запустить соленую капусту и зелень, добавить зажарку, дать прокипеть. 5. Борщ готов. Лучше подавать в холодном виде!

Рецепт №3

Рис по-монастырски

Надо: 2 стакана риса, 4 стакана воды, 2 головки репчатого лука, 2 ст. ложки растительного масла, 2 моркови, 1 ст. ложка томатной пасты или томатного соуса, сушеная зелень сельдерея, укропа, перец черный молотый, соль.

Готовим: 1. Рис тщательно промыть, залить кипящей водой, варить 10 минут, чтобы был "крупинка от крупинки", откинуть на дуршлаг. 2. В глубокой сковороде обжарить мелко нарезанный репчатый лук в растительном масле до золотистого цвета, добавить отваренную, натертую на крупной терке морковь и томат, перемешать. 3. Присоединить рис, приправить по вкусу пряной зеленью, перцем и солью. 4. Подлить немного воды и довести до готовности.

Рецепт №4

Компот из сухофруктов

Надо: 300-400 г сухофруктов, 2 л воды, 1/2 стакана сахара, цедра и сок 1 лимона, молотая корица.

Готовим: 1. Сухофрукты тщательно промыть, обдавая несколько раз кипятком. 2. В кипящую воду положить сухофрукты, добавить сахар, корицу, цедру и варить 10 минут. 3. Закрыть компот крышкой, дать настояться 2 часа. 4. В готовый компот добавить несколько капель лимонного сока. Пряности перед подачей на стол вынуть.

Рецепт №5

"Нарядная" экспресс-картошка

НАДО: 5 картофелин, 5 соцветий брокколи, 1 маринованный огурец, 0,5 луковицы, 2 ст. ложки кедровых орешков, растительное масло, соль.

ГОТОВИМ: 1. Картофель тщательно моем, чистим щеткой от грязи, надрезаем крест-накрест на 8 частей. Ставим в СВЧ, запекаем при максимальной мощности 8 - 10 минут. Не солим, а то будет суховатым. 2. В подсоленной воде варим брокколи 8 - 10 минут. 3. Кедровые орешки мелко рубим, слегка обжариваем без масла. Лук мелко нарезаем, обжариваем в подсолнечном масле до золотистого цвета. Смешиваем с орешками. 4. Маринованный огурец мелко режем, добавляем к луку и орешкам. Заправляем растительным маслом, перемешиваем. 5. Достаем из СВЧ картошку, немного солим. Серединку заполняем приготовленным соусом. 6. Сверху украшаем соцветием брокколи. При желании можно растительное масло в соусе заменить на постный майонез.

ВАЖНО

Перед началом и после трапезы обязательно помолиться.

Молитва перед тем как сесть за стол

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении, отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполнявши всякое животное благоволения.

Молитва после трапезы

Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ; не лиши нас и Небесного Твоего Царствия, но яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир даяй им, прииди к нам и спаси нас.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Чем питаться при недостатке положительных эмоций

Недостаток солнечного света, свойственный глубокой осени и началу зимы, монотонность будней и постоянные стрессы зачастую повергают нас в состояние, близкое к апатии: настроение на нуле, упадок жизненных сил и прочие проявления так называемой хандры. Ученые из Германии провели исследования, в ходе которых выяснили, какие продукты способны повлиять на наше мироощущение.

Ими оказались самые простые рис, макароны и булочки цельнозерновые, которые способствуют выработке в организме серотонина, который еще называют гормоном удовольствия. А еще, чтобы чувствовать себя довольным жизнью, необходимо, чтобы в организме присутствовал белок триптофан. Им богаты различные виды сыров и пророщенные зерновые.

Салат из ростков

НАДО: 300 г ростков, 3 зубчика чеснока, 0,5 ч. ложки молотого кориандра, 1 небольшая луковица, 0,5 ст. ложки лимонного сока, 2 ст. ложки соевого соуса, 4 ст. ложки растительного масла, соль, молотый перец чили.

ГОТОВИМ: 1. В кипящую подсоленную воду на 2 минуты опускаем ростки, затем промываем их холодной водой и откидываем на дуршлаг. 2. Отдельно поджариваем лук. Когда он станет румяного цвета, засыпаем в сковороду перец чили и мелко нарезанный чеснок. Перемешиваем и сразу же, сняв с огня, заливаем эту кипящую смесь в ростки. 3. Теперь добавляем молотый кориандр, соль, соевый соус, лимонный сок и снова перемешиваем. 4. Убираем в холодильник для маринования на несколько часов.

