К Рождественскому посту

"Православие в Украине"

По умолчанию, самый трудный пост — Рождественский. Казалось бы, и устав богослужебный не сильно изменен, и правила постовые не столь строги, но предновогодняя суета, наряду с западными традициями григорианского Рождества, с постового настроя часто сбивают.

Ведь в четырех стенах не закроешься и забором приходским от мира не отгородишься. Как собственные глаза к себе вовнутрь не разворачивай, все едино на скользкую дорогу смотреть надобно и не увидеть обочины, где идет бойкая торговля, кричат зазывалы, готовят оливье и наряжают разноцветьем серпантина и разнообразием ярких игрушек елки и витрины — не получится.

Рекомендаций и советов, как сочетать зимние мирские праздники с достойной духовной подготовкой ко встрече младенца Христа написано великое множество. Их с каждым годом все больше, причем с постоянным стремлением к облегчению…

В этом году в очередной раз вспыхнут дискуссии на интернет-площадках о преимуществах и отличиях западного Рождества от восточного. На телевиденье вновь увидим знакомые лица теле-отцов Андрея Кураева, Владимира Вигилянского, Алексия Уминского и Андрея Ткачева, рассказывающих и объясняющих, что святки начинаются с 8-го января, а не с 1-го, как и не обойдется без зимнего дресс-кода от протоиерея Всеволода Чаплина. Со всех православных медиа нам упорно будут втолковывать, что пост имеет два крыла и цель его отнюдь не гастрономическое воздержание…

За этими ежегодно повторяемыми темами, от которых никуда не уйти, так как мир по определению «во зле лежит», становится понятно, как же тяжело нам отцепить поводок от руководящих нами любимых желаний. Воздерживаться от страстей иногда получается, но вот отказаться от привычного, удобного и годами утвержденного распорядка жизни, где всегда можно сделать себе поблажку — не получается.

Наверное, нет такой проповеди с церковного амвона или статьи в православной прессе, где в рассуждениях о сегодняшнем состоянии общества не говорилось бы о «зле», «беснованиях» и отсутствии духовности. Эти утверждения подчеркиваются цитатами и доказываются примерами. Хотя, какой смысл рассказывать о том, что мы и сами прекрасно знаем? От того, кто говорит или пишет, иное хочется услышать: как исправиться? Что конкретно надобно делать? Ведь большинство предлагаемых «должны» — это те же мирские методы и способы.

То бишь, давайте преодолеем беса другим бесом

Особенно это касается двух, по-моему, главных постовых установлений: ограничение в пище и воздержания от страстей.

Дело в том, что постный стол нынче многообразнее и дороже скоромного, а от страстей во время подведения годовых итогов и под грохот фейерверков никуда не денешься. Если же громогласно провозгласить, что беса в себе можно победить только евангельским способом, то бишь «молитвой и постом», то рискуешь получить определение «архаичного консерватора с зилотскими наклонностями». И не приведи Господь призвать отказаться от встречи нового года! Тут же приклеят знаменитую этикетку: «Молиться, поститься, слушать радио "Радонеж" и отмахнутся, как от прокаженного, потому что "в условиях современной православной миссии данная метода отпугнет потенциального прихожанина"».

Сомневаетесь?

Тогда вспомните свои исповеди во время зимнего поста.

О чем, прежде всего, разговор под священнической епитрахилью?

Именно о пище и новогодних развлечениях.

Пост будет постом только тогда, когда нет сомнений в его надобности и есть желание его исполнять именно так, как прописано в церковных правилах. Все остальное — подобие поста.

За расхожей фразой «пост не голодовка» пришла уверенность, что ограничение себя в пище это не обязательное условие поста, что главное «других не есть» и этого достаточно.

Постарался тут лукавый — и победу одержал. Хотя каждый из нас с детства прекрасно знает, что «после вкусного обеда, по закону Архимеда, полагается поспать». В простом детском утверждении все абсолютно верно. Со временем и с приобретенными годами, которые, кстати, не мы сами, а Господь нам по своему милосердию продлил, данное утверждение становится объективной реальностью. О каких молитвенных, да и просто трудовых подвигах можно говорить, если «отягченное чрево покоя просит», а лучшим четвероногим другом становится родной диван? Ведь преподобный Иоанн Лествичник недаром одну из глав своей «Лествицы» назвал: «О любезном для всех и лукавом владыке – чреве».

Со страстями та же история

Хотя и повторяем ежедневно с уверенностью: «…и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». Но оставляем ли?

Я часто на исповеди во время постов спрашиваю: «Зла ни на кого не держишь?», - и тут же получаю стандартный ответ: «Всех прощаю, я отходчивый». Значит, все же обиды были, если «отходишь»? То есть, мысли и чувства в узде не держишь. Естественно, как их держать, если услаждения тела и во время поста продолжаются, а развлечения имеют лишь «сокращенный вариант».

Так что и в день нынешний, чтобы пост был действительно постом, а не просто временем «небольших ограничений» будет абсолютно правильным прислушаться к святоотеческой классике. «При телесном посте, — пишет святитель Василий Великий, — чрево постится от пищи и пития; при душевном посте душа воздерживается от злых помыслов, дел и слов. Настоящий постник воздерживается от гнева, ярости, злобы и мщения. Настоящий постник воздерживает язык от празднословия, сквернословия, пустословия, клеветы, осуждения, лести, лжи и всякого злоречия. Словом, настоящий постник тот, кто удаляется от всякого зла...».

Протоиерей Александр Авдюгин