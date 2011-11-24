Меню и традиции Рождественского поста - от Свято-Данилова монастыря

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28 ноября начинается Рождественский пост. Читателям AIF.RU о смысле и особенностях поста, о духовной подготовке к нему расскажет насельник Свято-Данилова монастыря иеромонах Михей

Рождественский пост – это подготовка к великому празднику Рождества Христова. Он длится сорок дней. И церковь нас заранее готовит к этому торжеству, подготавливая постом и молитвой к поучению Господа Иисуса Христа, что род, который воюет народ человеческий, невидимые духи боятся поста и молитвы, поэтому церковь предлагает всем верующим людям в эти дни более сосредоточено посмотреть в свою душу, чаще прибегать к покаянию, чтобы очистить сердце и с чистым сердцем встретить этот великий праздник.

Я с радостью замечаю, что все больше и больше людей задумываются о душе, прибегают к посту, пытаются начать поститься. Многие еще конечно не понимают, что смысл поста – это, прежде всего, духовное очищение. Но даже для тех, кто вступает в пост, пытаясь это делать для здоровья сначала, это тоже труд, который потом перерастает в духовное делание, так как пост, прежде всего, помогает очищению внутреннему. Когда мы очищаемся внутренне, в здоровой душе и здоровое тело становится. Для тех людей, которые посвятили себя Церкви, есть Церковный Устав, который все нам рассказывает, когда наступает пост, что можно вкушать, что нельзя.

Этот пост не такой строгий, как Великий пост, во время которого не вкушается ни мясо, ни рыба. В этот пост можно есть рыбу в субботу и в воскресенье, и в дни, кроме святой пятницы, в которые проходят службы словословные. Мы должны все делать, идя царским путем, без переборов. Некоторые пытаются поститься водой и сухарями, но так можно нанести вред здоровью, другие ставят на стол большое количество разносолов, а переедание тоже грех. Пища служит нам для того, чтобы подкрепляться, а не объедаться.

Пост – это дело индивидуальное. Если человек хочет присоединиться к посту, то лучше посоветоваться со священником, чтобы соизмерять пост со своим здоровьем, со своими силами. Индивидуально каждому священник подскажет, как поститься. Священник для того и дан, чтобы подсказать человеку, как правильно войти в пост. Тем, кто болеет, есть послабления. Например, у кого-то больной желудок. Они приходят получить благословение, чтобы использовать в пост молочные продукты, и конечно священник дает на это благословение. Кому-то врачи рекомендуют мясные продукты или рыбные отвары. У нас же не тюрьма, а церковь, мы идем за Христом добровольно, постимся, молимся.

На нас воюют силы злобные, а они побеждаются целомудрием, постом. Когда мы постимся и молимся правильно, происходит ослабление греховных страстей, которые на нас воздействуют. К концу поста человек умиряется, в душу его снисходит мир, покой, радость, ему легче молиться, легче побеждать какие-то дурные влечения, которые есть у каждого из нас.

Если человек хотел поститься, но сорвался, то покайтесь. Господь всех нас ведет на покаяние, все мы вольно-невольно каждый день грешим. Если ты оступился, надо вставать, принести покаяние Богу в церкви через священника и опять дальше браться за подвиг поста. Не унывать, не отчаиваться. Жизнь наша – борьба, и мы знаем, что духи злобы поднебесной борются с человеком, и борьба это происходит в сердце человека.

Господь посылает ангелов своих светлых, которые внушают нам добрые дела, молитву, ведут нас к покаянию, к Богу. Злобные духи ведут нас в какую-то греховную жизнь, ложно приукрашивая ее, услаждая. Поэтому, если человек опустился в греховную жизнь, никогда не должен отчаиваться, а должен прибегнуть к Господу, потому что Господь пришел, чтобы нас спасти, и нет греха, который бы Господь нам не простил, кроме нераскаянного.

Бог есть любовь, он хочет всем спасения, люди спокойно могут спастись, если придут в церковь, будут исполнять веление божьих и церковных заповедей, жить по Евангелию, царствие небесное толкает в спину в церковь, только не упирайся, смиряйся, покоряйся и Господь тебе поможет.

Иеромонах Михей отвечает на вопросы читателей

Читатель AIF.RU: Почему нельзя есть мед и масло подсолнечное в пост?

Иеромонах Михей:

- Это ошибочное мнение. В Рождественский пост масло употребляется по уставу, кроме среды и пятницы, и еще неделя строгого поста перед самим Рождеством, там тоже есть дни, когда масло не употребляется. А так любое растительное масло можно употреблять.

Мед можно есть каждый день, это же не только сладость. Мед собирают пчелы с трав, это подкрепление, лечение, мед всегда был на столе у нашего народа, каждый день, и утром, и днем, и вечером, поэтому и были крепкие. В Великий пост на первой неделе у нас на столы ставится мед, но им объедаться, это уже грех.

Читатель AIF.RU: Мне 36 лет, в прошлом году мне впервые в жизни удалось держать пасхальный пост, но я не исповедовалась только отстояла службу ночную, в этом году я хотела бы попробовать попоститься на Рождество, расскажите, пожалуйста, как надо молиться, на какие службы ходить, сколько раз ходить на исповедь и где обо всем этом можно прочитать?

Иеромонах Михей:

- Я уже говорил, что лучше посоветоваться со священником. Но если своего духовника нет, то можно посмотреть в книгах. У нас в монастыре есть свое издательство, которое выпускает книги о том, как правильно молиться, множество книг на тему покаяния, причащения. Я могу некоторые назвать. Это «Путь покаяния», «Великая тайна причащения», написанная протоиереем Александром Шаргуновым, «Святые отцы. Святитель Иоанн Затворник», книги священника Даниила Сысоева «Зачем ходить в храм», «Зачем стоять на службах» и многие другие, которые помогают в этих вопросах, чтобы человек первоначальные знания об этом получил.

Если человек новоначальный, желательно, чтобы он исповедовался 1 раз в месяц, воцерковленные люди ходят на исповедь 1 раз в 2 недели, некоторые 1 раз в неделю. Причащаются воцерковленные люди 2-4 раза в месяц, а начинающим можно причаститься в начале поста и в конце.

Руки мы каждый день моем, пачкаются они, так и мы знаем (Господь в святом Евангелие говорит: «Нет человека, чтобы день прожил и не согрешил»), что душа вольно или невольно пачкается. А представляете, 40 дней не мыть руки и не мыться самому, было бы уже неприятно: грязь, запах. Так и душа. Она загрязняется и в такую душу уже не может войти благодать божия.

Господь рядом с нашим сердцем, но чтобы соединиться с Богом, мы должны очистить сердце глубоким покаянием и искренней исповедью, не скрывая грехов своих. Исповедь нужна не Богу, а нам для очищения, для соединения с Господом.

Рецепт в тему

Спагетти с грибами и помидорами

* Спагетти – 250 г

* Шампиньоны – 300 г

* Цукини – 100 г

* Помидоры – 300 г

* Лук репчатый – 150 г

* Соль – по вкусу.

* Перец – по вкусу.

* Травы прованские – по вкусу.

Читатель AIF.RU: Значит, если не исповедовалась, то вся работа была впустую? Не может быть поста без исповеди, без молитв?

Иеромонах Михей:

- Конечно. Для чего люди постятся, молятся? Для того, чтобы покаяться перед Богом, очиститься, это светлый радостный праздник, сердце должно быть чистое, тогда в него входит Господь и человек получает радость.

А ходить на службы надо каждый воскресный день. Он начинается с вечера субботы, по дням творения, когда Господь творил мир, там говорится: «И был вечер, и было утро, день первый», у нас церковные сутки начинаются с вечера.

Также есть великие двунадесятые праздники, даже если они выпадают среди недели, верующие люди посещают службы в эти дни. Почитаемые праздники, в честь иконы Божьей Матери, например, Казанской, Владимирской или святых Александра Невского, Даниила Московского, нашего Свято-Данилова монастыря, который является небесным покровителем и хозяином Москвы.

Поэтому в эти дни человек посильно старается прийти в храм и помолиться.

Читатель AIF.RU: Что можно делать эти 40 дней? Понятно, что мы будем ходить на работу, но может быть нужно в храм приходить помогать?

Иеромонах Михей:

- Мы должны упражняться в добрых делах. Человек должен почитать Закон Божий, если еще не читал, или перечитать, Евангелие глубже изучить, святых отцов, которые настраивают нас на покаяние, на внутреннее углубление. Мы молимся, чтобы Господь дал нам увидеть наши грехи. Почему люди осуждают других, потому что мы не видим своих грехов. А когда по милости Божьей мы приносим труд молитвенный покаянный, Господь дает нам зрение своих грехов. Тогда нам уже не до кого, человек верующий сокрушается о своих грехах, ему бы самому спастись. Не запрещается смотреть телевизор. М

ожно посмотреть какой-то полезный фильм или театральную постановку, но надо выбрать. Некоторые вещи, которые сейчас показывают, отравляют душу, они мусором ее забивают, а потом вычищать этот мусор сложнее.

Рецепт в тему

Кутья пшеничная

Ингредиенты:

* Пшеница очищенная – 200 г

* Мак – 150 г

* Орехи очищенные – 50 г

* Изюм – 50 г

* Мед, ваниль – по вкусу.

Читатель AIF.RU: Как надо правильно выходить из поста, что можно есть на Рождественский ужин?

Иеромонах Михей:

- Выходить надо осторожно, потому что бывает, люди постятся, молятся, упражняются, а пришел праздник, столы ломятся, человек набивает себе утробу всем этим, и начинаются проблемы. Все, что в посту набрано, теряется. Надо выходить аккуратно. Можно вкусить пищу умеренно, есть можно уже все, но надо это делать понемногу.

Объедение и пьянство человека назад низводит, праздник же духовный, прежде всего, человек должен духовно радоваться. Когда мы умеренно потребляем пищу и немного выпиваем, тогда душа после трапезы может молиться, а когда объешься или обопьешься, тогда уже не до молитвы, и все, что человек приобрел за 40 дней, он теряет.

Читатель AIF.RU: Есть какое-нибудь блюдо, которое непременно должно быть на рождественском ужине или у нас нет таких традиций?

Иеромонах Михей:

- Делают агнцы хлебные, выпекают в форме, похожей на ягненка, как напоминание о том, что и Господь в святом писании называется агнец божий. У нас в монастыре есть своя пекарня, мы выпекаем их к празднику, можно взять и в других церковных лавках.

А так особых кушаний нет. Есть еще кутия, ее освещают перед Рождеством.

Рецепт в тему

Пшенная каша с изюмом и курагой

Вкусно и очень полезно

Ингредиенты:

* Пшено – 250 г

* Курага – по вкусу.

* Изюм – по вкусу.

* Молоко – по вкусу.

Читатель AIF.RU: Посоветуйте какое-нибудь блюдо для тех, кто собирается поститься.

Иеромонах Михей:

- В Житиях святых угодников описывается один случай. Князь Киевский где-то в дороге задержался и, зная, что недалеко от дороги живет один подвижник, заехал к нему на духовную беседу. Тот предложил ему простую пищу: хлеб, воду, оливки. Когда князь это вкусил, он изумленно обратился к подвижнику: «Отче, скажи, такая простая пища, но я никогда ее так сладостно не ел, так вкусно. У меня множество поваров, они делают разные кушания, но такой радости от пищи я не получал». А старец ему отвечает: «А что твои повара? Они готовят пищу без молитвы, ругаются, а у нас все делается с благословением, с молитвой, с окроплением святой водой. Конечно, с благословения Божия, пища совсем другая».

Мед освященный имеет совершенно другое качество, чем не освященный. Хозяйка перед приготовлением пищи должна помолиться, внутренне успокоиться, чтобы ни на кого не раздражаться, никого не осуждать, и пища от нее будет вкусной.

Хочется пожелать Божьей помощи тем людям, которые воцерковляются, задумываются над тем, как начать поститься, молиться, исповедоваться, потому что Господь на добрые дела всегда помощник, нельзя смущаться перед какими-то трудностями, Господь рядом и всегда нам помогает. Когда душа потрудится с Божьей помощью по силе своей, тогда она вкусит и радость, потому что Бог благ.

Поэтому всем желаю милости Божьей, помощи Божьей, чтобы действительно научились добрым делам, очистили свое сердце и с радостью встретили этот великий праздник Рождества Христова.