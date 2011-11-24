Священники просять чорнобильців не вдаватися до самоспалення

Священослужителі Української православної церкви Київського патріархату проведуть молебень у наметовому містечку чорнобильців, які проводять акцію протесту біля будівлі обласного управління Пенсійного фонду в Донецьку.

Про це «Острів» повідомив священик УПЦ КП отець Ігнатій.

«Я прийшов сюди, щоб просто помолитися за цих людей. Буде невеликий молебень, щоб благословити їх на відстоювання своїх інтересів. Є такі гріхи, до яких вдається наша влада, ущемляючи найменше захищені верстви населення», - сказав отець Ігнатій.

Він зазначив, що священики мають намір молитися, щоб «Господь напоумив можновладців, Кабінет міністрів, Президента, щоб вони пішли назустріч людям, виконали їхні вимоги і займалися соціальним захистом».

Відповідаючи на запитання, чи знає він, що деякі протестуючі чорнобильці готові здійснити акт самоспалення, отець Ігнатій відповів: «В історії ХХ століття були випадки, коли люди йшли на самоспалення як знак протесту проти безбожної влади. Ці люди не засуджувалися церквою, а серед народів, які вони представляли, вони були національними героями». Утім підкреслив, що проситиме чорнобильців не вдаватися до таких крайніх заходів.

«Ми сподіватимемося, що влада конструктивно підійде до цього питання», - додав священик.

Довідка УНІАН. У Донецьку з 15 листопада в наметовому містечку біля будівлі обласного Управління Пенсійного фонду України голодують чорнобильці, вимагаючи виплати їм законних пенсій у повному обсязі і зустрічі з прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

Вночі 23 листопада Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Донецької міськради про заборону акції протесту-голодовки ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС біля будівлі обласного управління Пенсійного фонду через загроз4 теракту.

Але протестуючі чорнобильці заявили, що не залишать наметове містечко, незважаючи на заборону суду. Сьогодні в наметовому містечку голодує 41 чорнобилець.