Христианские афоризмы от Петра Мамонова

В Москве в Центральном доме художника прошел творческий вечер Петра Мамонова под названием "Петр Николаевич из 3-го подъезда...". Начался он с просмотра псевдоавтобиографического документального фильма "Мамон-Лобан", снятого режиссером Сергеем Лобаном (его картина "Шапито-шоу" оказалась сенсацией последнего ММКФ, где получила спецприз жюри).

Напомним, что Мамонов давно известен как автор нового жанра литературного творчества - христианских афоризмов. На этот раз музыкант, писатель, актер и философ также поделился своими мыслями-наблюдениями с пришедшими на его творческий вечер.

...На самом деле хочется и о серьезных вещах сказать. Прежде чем Бога полюбить, надо сначала себя полюбить - то чистое, красивое, что обязательно осталось. Душа - она же как троллейбус, она определенных размеров. Если пусто, то тут же будет гадость. Потому что гады скорее набегут. А если мы будем чистое из себя тащить и увеличивать и выдавливать... Вот способ жить на самом деле!

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...Вот спросишь себя вечером - вот я сегодня день прожил, кому-нибудь от этого стало хорошо? Мы раньше об этом не думали, все бегали - и все быстро прошло! Я же в душе молодой человек! Я родился и никогда уже не умру. И мы все никогда не умрем, потому что мы - вечные личности.

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...Еду на одно мероприятие. И организаторы так все плохо рассчитали, что я на час опаздываю. Сначала спокойненько еду. Потом завожусь. Приезжаю - уже все закипело внутри. И темные силы шепчут: "Ищи крайнего, кто виноват? Менеджер не так высчитал, шофер не так ехал..." Но слава Богу, ум и голова знают, что делать. Говорю себе: "Нет, неправда". 10 минут - все, успокоился. А мог кого-нибудь разругать... Бывает, что вот так вот колбасит по всем делам страшно. Как каждого, думаю, нормального человека.

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Вот говорят - как обиду простить? Недавно совсем понял. Что такое Бог вообще - это же не дядька с бородой. Это дух, а дух - это любовь. Это значит отдавать. Это значит жертвовать. Если мы в обиде, Господь хочет войти, но не может. Так что я отдаю свою обиду за то, чтобы этот дух Бога в себе заиметь. То есть такое прагматическое дело.

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...У меня в типографии работал человек 10 лет, в итоге получил орден Красного Знамени. А обмывали раньше в рюмочке с коньяком. В итоге ушел в запой на 2 месяца и умер. То есть получается, что все 10 лет он терпел! Это Богу не надо от нас. Надо, чтобы качество изменилось: наша воля плюс Бог. Он не сможет нам помочь без нас, и мы сами ничего не сможем.

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В Чечне, кажется, в 2002 году был офицер, коммунист. Восемь ребят вокруг него стоят - и тут падает граната с вырванной чекой. Офицер накрыл ее брюхом, погиб, остальные выжили. Вот где находится христианство - не в юбочках-платочках!

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...Иногда спрашивают - нужна церковь или нет. Вот, думаю, так отвечу, чтоб было понятнее. Я дома поставил брагу - ну пью, но так себе - башка от нее трещит. А есть коньяк французский, "Наполеон". Так зачем мне пить домашнее сусло и ждать непонятно чего, когда есть чистый кайф? Вот что в церкви находится - и есть благодать в чистом виде! Вот же - дверь открыта, даром все! Нет: один говорит, мне 56 лет, чего мне креститься - я к крещению как-то не готов. Интересно посмотреть, как ты там готовишься...

* * *

...А мне даже как будто очки подает Творец вселенной. Говорю: Боже, помоги найти их, куда-то сунул... Оп - есть, нашел. Но, конечно, Бог - не служба быта, это ясно. Что еще любить в этой жизни, как не Бога, который это все создал? А души наши?

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