Аргументы и факты

Некоторое время назад у нас зашел спор, можно ли исповедоваться по телефону? А по смс? А по переписке? Мнения, как и положено, даже среди духовенства разделились. Я думаю, ответить на этот вопрос вполне возможно, если разобраться в понятиях

Что такое грех?

В самом общем смысле грех — это зло сотворенное по отношению к людям (в том числе и самому себе), окружающему миру и Богу. Греховными могут быть дела, слова и даже мысли. В основе греха лежит личное свободное произволение ко злу. «Злобные поступки» младенцев и умалишенных грехами не считаются.

Для нехристиан шкалой нравственных ценностей выступает естественный нравственный человеческий закон, большей частью, совпадающий с десятью библейскими заповедями и сводится он к простому правилу: не делай другим того, чего сам себе не желаешь. Естественная нравственность лежит в основе гражданских законов, задача которых — ограничивать и пресекать зло.

Важно понимать, что христианское понимание зла и греха в наши дни не может регламентировать жизнь общества. Церковь призвана Богом публично говорить о своей вере, о своем опыте, о том, что есть в традиции христиан, но не может требовать от общества большего, чем отражено в гражданских законах. К примеру, сожительство гомосексуалистов по обоюдному согласию не нарушает законов Российской Федерации. Церковь не может запретить в России гомосексуализм, но она может, а христиане уверены, что и должна говорить обществу о своей позиции неприятия гомосексуализма.

Нравственные ценности для христиан определяет Бог: зло — это всё, что Богом таковым названо. Творить зло — действовать против воли Божьей. Бог определил нравственный закон, дав заповеди и запреты, которые отражены в Библии. Помните из Ветхого завета: да не будет у тебя других богов; не делай себе кумира; почитай отца твоего и мать твою; не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего; не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ничего, что у ближнего твоего и т.д.

Или из Нового завета: всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем; кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; не клянись вовсе; не противься злому, кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас; будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный; если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; ищите же прежде всего Царства Божия и правды его.

Когда мы говорим о грехе в понимании христиан, надо различать грех по сути, как именно зло, и грех дисциплинарный. По сути — это те грехи, что отлучают верующего человека от Бога и от людей, а в итоге от христианской общины. Это те злодеяния, через которые человек отвергает Бога и противопоставляет себя другим людям. Речь об убийстве, сексуальном насилии, богохульстве и т.д. Согрешивший христианин призван к примирению с людьми и с Богом через покаяние и исповедь.

Дисциплинарные грехи

Дисциплинарное понимание греха применимо только к православным христианам. Оно тесно связано с ответственностью за соблюдение церковных правил и постановлений, которую взял на себя человек ставший христианином. Речь об участии в богослужении, молитвенном правиле, постах, отношениях с священноначалием и т.д. Неисполнение дисциплины далеко не всегда приводит ко греху в сущностном смысле. В зависимости от времени и места дисциплина может меняться, в этом — ее особенность.

Дисциплинарные грехи являются таковыми в силу взятой личной ответственности и имеют смысл в рамках социума, где эти установления приняты. Но говорить о грехе можно только если человек ознакомлен с правилами и законами и согласен в допустимой и определенной лично мере исполнять их.

К примеру, на воздержание в дни Великого поста влияет многое: и место жительства, и семейное положение, и здоровье, и финансовое положение, и наличие опытного доступного духовника, и друзей и т.д. Христианин должен все оценить и принять ответственное решение, какой вид поста принесет ему наибольший духовный плод, такой вид и выбрать. Отступление от выбранного является грехом.

Отмечу, что у нашего времени есть одна особенность, влияющая на отношение к дисциплинарным грехам. В первые века христианства новоначального христианина обстоятельно знакомили с основами не только вероучения но и церковной жизни и, конечно, с дисциплиной. Ныне, многие крестятся не только не понимая смысла и значения Великого поста, но и не веря в жизнь вечную.

Что такое исповедь?

В самом общем теоретическом понимании исповедью называют примирение человека с Богом, открытие своих грехов Богу, обещание трудиться над исправлением, молитва о прощении этих грехов и даровании сил исправиться. В православной очень древней традиции оформилась практика исповеди в присутствии священника (или епископа), который предваряет открытие грехов особыми молитвами, назидает, утешает кающегося и заканчивает особой разрешительной молитвой, в которой свидетельствует о прощении грехов. В задачу священника входит предложить епитимью, то есть дать некоторые в общем-то педагогические советы как исправиться.

Понятно, что своего рода исповедью является и открытие греха человеку которому причинили зло и примирение с ним. Такая исповедь порой куда более трудная и исцеляющая, чем исповедь перед священником.

В основе исповеди лежит покаяние. Это удивительное слово является русским эквивалентом греческого «метанойя», буквально означающего «перемену сознания» или изменение внутреннего понимания и отношения к своим делам, словам и мыслям. Внутренние переживания, диалог со своей совестью приводящие к переоценке чего-либо в своей жизни, к признанию в чем-либо греха и является покаянием. Обязательные атрибуты покаяния — свобода, честность перед собой, желание измениться. Нельзя раскаяться по приказу. Можно сказать, что исповедь — это открыто, в присутствии священника или человека, которому причинили зло, произнесенное покаяние.

Исповедью в православной церкви часто называют специальное богослужение во время которого кающиеся христиане подходят к священнику и исповедуют свои грехи. В свидетельство глубокой уверенности церкви, что в ответ на раскаяние Бог прощает грехи и дает силы исправиться, исповедь называют Таинством — таинственной мистической встречей кающегося человека и Бога.

Как происходит исповедь?

Верующие люди стараются к исповеди подготовиться. Первое и самое важное — это размышления о своей жизни, оценка произошедшего за последнее время. Второе — это молитва — обращение к Богу с благодарностью, что многое доброе удалось, что планируемое совершилось, что в чем-то Бог удержал от зла и т.д. Так же это молитва с просьбой «умягчить сердце», ослабить гордыню, помочь правдиво и смело взглянуть на события своей жизни, дать силы признать свои ошибки. Суть подготовки в том, чтобы перед лицом Бога понять, что сделано недостойно своего призвания, призвания христианина, понять какая неправда и боль принесены в мир.

Когда человек готов и видит нужду в исповеди, как правило, он приходит в храм в назначенное время. Об исповеди он может узнать из расписания богослужений или договориться со священником. Обычно на исповедь приходит много людей. В порядке очереди они подходят к священнику, стоящему на достаточном удалении от собравшихся и открывают (часто в виде перечисления или, подавая записочку) свои грехи. Исповедь не место осуждения других. Кающиеcя говорят (пишут в записках) примерно так: «Я «имярек» согрешил в том, что... согрешил тем что... » После чего священник в знак принятия исповеди и свидетельства о Божьем прощении накрывает голову человека частью своего облачения именуемой епитрахилью и произносит слова разрешительной молитвы.

Какова роль священника? Можно говорить и о мистических и о дисциплинарных и о психологических аспектах, но мне представляется что важнее всего отметить роль свидетеля покаяния. Священник, принимая исповедь, свидетельствует и перед Богом и перед общиной, что отпавший, согрешивший христианин раскаялся и вернулся, что он снова полноправный член Церкви и вместе со всеми может приступать к причастию Тела и Крови Христа.

О раскаянных грехах человек может больше не вспоминать. Вероучение православной церкви настаивает, что через искреннее покаяние грехи прощаются раз и навсегда.

Что на практике?

Исторически так сложилось, что исповедь стала одним из подготовительных условий для участия в Евхаристии, для причащения Тела и Крови Христовых (подробнее о Евхаристии можно посмотреть в одной из прошлых заметок). Традиция жесткой связи исповеди и Причастия родилась из достаточно формализованной практики редкого (один раз в год) причащения сформировавшейся еще в средневековой Руси.

К сожалению в современной православной традиции часто забывают простую истину, что причащаются христиане только лишь потому, что поверили в Христа Спасителя и крестились, а не потому, что как-то особо подготовились. Вкушая Тело и Кровь Христа, христиане исполняют заповедь Своего Учителя. Другого основания нет. Исповедь и Причастие по сути не связаны. Через исповедь согрешившие и отпавшие действительно возвращаются в Церковь, но повседневная исповедь перед причастием — совсем отдельная и по сути необязательная история.

Почему это важно? Ныне так сложилось, что православные христиане стремятся причащаться как можно чаще, некоторые причащаются каждое воскресенье и в большие праздники. Появилась новая для Русской Церкви массовая практика частой, а у кого-то еженедельной исповеди, мотивированной не столько голосом совести, сколько неким правилом, что ли, иногда даже формализмом.

Можно ли исповедаться по телефону?

Исходя из всего вышесказанного, надо различать два вида исповеди.

С одной стороны мы имеем исповедь в глубоком изначальном смысле, исповедь как отказ от греха, как свидетельство о внутренней борьбе с конкретным злом, проявившемся в виде пороков и страстей, к примеру, c блудом. Такое покаяние присуще новообращенным христианам и тем, кто отпал через грех от Христа и стремится вернуться.

Для меня очевидно, что такая исповедь должна быть личной встречей кающегося человека, священника (епископа) и Бога. Трудно пережить перерождение, изменение без смелого личного признания совершенного зла, без молитвы о прощении, без просьбы о даровании сил к исправлению. Основная цель такой исповеди — примирение с Богом, возможность вновь стать членом христианской общины и приступить к причащению Тела и Крови Христа. Я понимаю, что такая исповедь в наших храмах не редкость. Все новые и новые люди приходят к вере во Христа, обретают доверие к Православной Церкви и начинают жить по-христиански. Но даже в такой ситуации есть случаи, когда личная встреча невозможна. Речь о заключенных или об одиноких больных людях или стариках. Часто священникам приходят письма с описанием жизни, с глубоким искренним раскаянием, с просьбой заочно принять исповедь. И священники такую исповедь принимают и молятся Богу о прощении кающихся.

С другой стороны, в повседневности христиане в основной своей массе живут по доброму, нравственно. Упомянутые выше десять заповедей — норма жизни для очень многих православных и поэтому регулярная частая исповедь перед Причастием становится для них большей частью перечислением дисциплинарных нарушений, раскаяние в недобрых помышлениях, повседневных огрехах и ошибках в отношениях с близкими. По сути это периодическое свидетельство о некоем греховном фоне жизни никуда из повседневности не удаляющемся. Эта исповедь не мотивирована отпадением от Церкви через грех и желанием возвратиться, поскольку упоминаемые на такой исповеди огрехи и недостатки не отлучают человека от Бога и ближних. Я думаю, что наряду с индивидуальной исповедью, такая исповедь может происходить достаточно формально, в виде так называемой общей исповеди или даже заочно по телефону или смс.

Общая исповедь — это так организованное покаяние, когда множество людей стоят перед священником, молятся вместе с ним, слушают слова его назидания, про себя каются Богу в своих грехах и после разрешительной молитвы идут к причастию Тела и Крови Христовых.

Насколько мне известно, уже появилась новая практика исповеди по телефону и даже по смс. Конечно, речь идет об исповеди «зрелых» христиан. По мнению сторонников, краткую, хоть и искреннюю, но все же достаточно формальную исповедь «гораздо удобнее обрекать в такую форму, чем стоять 2-3 часа в очереди во время богослужения, тем более что никакого другого смысла кроме некоторой дисциплины ума и сердца это «исповедание помыслов» не имеет». При этом сторонники отмечают, что «способность на такую исповедь может быть своего рода критерием близости христианина с духовником и с Господом».