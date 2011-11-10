История гибели Казанской иконы

В 2004 году в Россию из Ватикана вернулась копия чудотворного образа знаменитой Казанской иконы Божией Матери. Одно время именно этот образ считался подлинником, обретенным в Казани в 1579 году. Но совместная российско-ватиканская комиссия установила, что это позднейший список XVII века. А что же случилось с оригиналом?

Святотатство

Казань.

12 июля 1904 года. 1 час ночи.

Шаркая ногами и кряхтя, по двору Богородицкого монастыря бредет сгорбленный 69-летний сторож Федор Захаров. Вглядываясь подслеповатыми старческими глазами в ночную тьму, он осматривает соборные храмы монастыря: неотапливаемый («летний») - в честь Казанской иконы Божией Матери, и теплый - во имя святого Николая Тульского.

Работа у Захарова была хотя и не слишком денежной, но очень ответственной. Монастырь хранил чудотворный образ «Матушки Казанской», заступницы Русской земли. Именно ее молили о победе ополченцы Пожарского в 1612 году и солдаты на Бородинском поле в 1812. Говорили, что сам фельдмаршал Кутузов вынес ее на своем теле из горевшей Первопрестольной.

А жуликов вокруг развелось страсть! Три года назад карманники на Пасху Петропавловский собор подожгли, чтобы в панике обчистить карманы православных. Ничего святого для них нет! А тут одних бриллиантов на иконном окладе, подаренном Екатериной II, говорят, тыщ на сто целковиков...

Скрашивая свое ночное бдение подобными мыслями, старик вдруг услышал царапанье у двери на западной паперти собора Казанской иконы Божьей Матери, в котором хранился чудотворный образ. А затем увидел четырех воров, громадными зажимами ломавшими замок на входе.

Заметив дряхлого старика, к нему бросились двое, с револьвером и ножом в руках...

Современному читателю тут впору вздрогнуть. Один из воров был по внешнему облику просто двойником ... Владимира Ульянова (Ленина). В материалах следствия сохранилась фотография, которую потом печатали казанские газеты. На ней, со своей любовницей, организатор святотатства Чайкин, он же Варфоломей Андреевич Стоян, крестьянин села Жеребец Александровского уезда Екатеринославской губернии, 28 лет, профессиональный вор и грабитель.

И если 25-летняя полная дамочка Прасковья Кучерова на фотографии ничем не напоминала Надежду Крупскую, то ее сожитель выглядел точь-в-точь как 30-летний Ленин, снявшийся в 1900 году по возвращении из сибирской ссылки - высокий лоб, переходящий в лысину, бородка клинышком, узнаваемый овал лица и цепкий взгляд!

Позже в зале суда газетный репортер так описывал этого рецидивиста, специализировавшегося на церковных кражах: «...красивый молодой мужчина, с умными и выразительными, но в то же время наглыми до дерзости глазами. Он с некоторой важностью разглаживал свои всклоченные волосы, усы и бороду и суетливо, с гримасами начал всматриваться в публику».

В том же репортаже газетчик описал и 30-летнего подельника Чайкина, профессионального карманного вора Анания Комова (крестьянина села Долженкова Обоянского уезда Курской губернии): «...юркий, подвижный человек с плутовато-хищным выражением глаз и характерным длинным тонким носом, загнутым кверху».

Именно эти двое, угрожая револьвером и ножом, втолкнули сторожа в церковный подвал и заперли. О дальнейшем скупо сообщает предписание прокурора Казанского окружного суда начальнику жандармского управления: «...около 2-х часов утра совершена в г. Казани, в летнем храме при Богородицком женском монастыре кража двух икон: чудотворной Казанской Божией Матери и Спасителя. Обе иконы эти были в драгоценных ризах, ценимых: на иконе Божией Матери до 70 тысяч рублей и на иконе Спасителя до 30 тысяч рублей. Кроме того, из двух свечных ящиков, через взлом их, было похищено около 600 рублей...»

В третьем часу ночи опомнившийся старик стал звать на помощь: «Караул, жулики!». Его услышала послушница монастыря Татьяна Кривошеева. «Оглядите скорее двери у церкви, несчастье у нас большое - воры меня сюда посадили», - горестно произнес старик.

Цена потери

Православные в пропаже иконы увидели дурное предзнаменование, говорили: «Богородица уходит из земли русской».

Уже в самый момент обретения иконы 8 (по старому стилю) июля 1579 года она вызвала шок у верующих. Конечно, скептики могут оспаривать достоверность рассказа об обстоятельствах ее нахождения в Казани, в недрах сгоревшего дома, десятилетней девочкой Матреной. Но даже атеисты вынуждены признать: у Казанской иконы Божией Матери совершенно иная композиция, чем у всех известных до ее появления изображений - особый поворот головы Богородицы и особое положение Богомладенца. А ведь за соблюдением канонов иконописания строго следили. Когда в XVI веке казанский архиерей увидел новоявленный образ, то сильно удивился, потому что никогда не видел икон такого письма. Икона поразила и Ивана Грозного, которому отослали список с иконы: «Царь и дети его дивишися зело, яко таковые иконы начертанием нигде не видеша».

Иван Грозный приказал соорудить в Казани на месте обретения иконы церковь во имя Пресвятой Богородицы и устроить при ней девичий монастырь. Среди первых монахинь была и нашедшая икону Матрена Онучина, принявшая иноческое имя Мавры. Сын Грозного, царь Федор, в 1595 году повелел построить при монастыре каменный храм вместо деревянного, а хранителю царских сокровищ Деменьше Черемисинову приказал украсить икону драгоценными камнями, золотом и жемчугом.

После освобождения Москвы от поляков князь Дмитрий Иванович Пожарский поставил список (копию) Казанской иконы Божией Матери сначала в церкви Введения на Лубянке, а затем - в специально построенном для него Казанском соборе на Красной площади, в котором он хранился вплоть до сноса храма в 1934 году.

Еще одна известная копия Казанской иконы Божией Матери в 1798 году после визита в Казань Павла I была привезена в Петербург. Сначала древний список находился в деревянной часовне на Петербургской стороне, а потом икону перенесли в церковь Рождества Богородицы на Невском проспекте. В 1811 году ее установили в построенном Казанском соборе, где она до сих пор и находится.

23 июля 1774 года, когда воинство Пугачева бросилось грабить дома и купеческие лавки, обдирая иконостасы в храмах, паля из пушек по кремлевскому Спасскому монастырю, город запылал.

Именно в этот момент, как писал Пушкин в «Истории Пугачева», «...преосвященный Вениамин... в Благовещенском соборе, и на коленях со всем народом молил Бога о спасении христиан. Едва умолкла пальба, он поднял чудотворные иконы и, несмотря на нестерпимый зной пожара и на падающие бревна, со всем бывшим при нем духовенством, сопровождаемый народом, обошел снутри крепость. К вечеру буря утихла, и ветер оборотился в противную строну». В это же самое время прилетевшее из крепости ядро разбило одну из пушек, установленную прямо в Богородицком монастыре, а с тыла по пугачевцам ударил отряд Михельсона, гнавшийся за Пугачевым от самого Оренбурга...

За семь лет до этого поклониться чудотворному образу приезжала сама императрица Екатерина 11 в сопровождении большой свиты (до двух тысяч человек) и всего дипломатического корпуса. Именно императрица 8 июня 1767 года возложила по бриллиантовой коронке на чудотворную икону и на местный образ Спасителя.

В результате икону украсили две ризы: первая из чистого золота, с 18 крупными бриллиантами и 412 драгооценными камнями; другая сплошь унизана жемчугом, с бриллиантовой короной из 479 бриллиантов, 100 алмазов и 1120 других драгоценных камней. Она и находилась на иконе в ночь похищения.

А 11 июня 1798 года Павел I заложил первый камень в основание нового здания Богородицкого монастыря, на постройку которого он отпустил из казны 25 тыс. рублей. Храм строили по проекту великого русского зодчего Василия Стасова. Снесли его в сталинские времена...

В погоне за святыней

Казань. Кирпично-3аводская улица, дом Шевлягина.

12 июля 1904 года. Через 5 часов после ограбления.

пВ новом доме на окраине города, где Чайкин арендовал целый этаж, несмотря на предрассветный час, вовсю кипела работа. Чайкин большим ножом кромсал икону Христа Спасителя, а Ананий Комов рубил топором чудотворную икону Казанской Божией Матери. Грабители торопились отделить драгоценные камни и золото от бесполезных для них досок.

Когда все было кончено, теща Чайкина, 49-летняя Елена Ивановна Шиллинг (про которую позже газеты напишут: «...некрасивая, отталкивающей наружности старуха, тип старой сводни...») сложила разрубленные иконы в железную печку и подожгла.

А в это время монахини монастыря осматривали окрестности в надежде найти следы пропавшей святыни, а газетчики уже набирали тексты с сенсационными репортажами в свежий выпуск новостей.

Поиск по горячим следам результатов не дал. Лишь в соседнем с монастырским двором частном земельном владении Попрядухина было обнаружено два кусочка шелковой ленты и около десяти жемчужин. Помогли газетчики. Казанское «Общество трезвости» назначило премию в размере трехсот рублей тому, кто укажет место нахождения похищенной иконы.

Прочитавший газетное сообщение смотритель Александровского ремесленного училища Владимир Вольман 15 июля заявил полиции, что незадолго до того, 5 июля, золотых дел мастер Николай Максимов заказал в мастерской училища щипцы - «разжим для растяжения». Вольман еще тогда подумал: «Зачем ювелиру гигантские щипцы? Ведь его инструменты - пинцет и лупа». А узнав о краже, Вольман решил, что этими щипцами вполне можно было взломать монастырские замки. В тот же день Максимова доставили в полицию.

В стенограмме судебного заседания про него записано: «младший унтер-офицер из казанских цеховых, 37 лет, ювелир».

В день ареста Максимов как раз пытался продать жемчуг, очень похожий на украденный с ризы Казанской иконы. Поэтому долго отпираться он не стал и назвал подельника - Чайкина.

На квартире опытного рецидивиста уже не было. «Теща» заявила полиции, что дочь ее вместе с «мужем» уехали. Казанский полицмейстер Панфилов произвел обыск на квартире Чайкина, но ничего не нашел. Однако все улики вели в эту квартиру, поэтому полиция решила обыск повторить. И не зря.

На кухне в русской печке были обнаружены куски пережженной проволоки, в других местах - 205 зерен жемчуга, обломки серебра, 26 обломков серебряных украшений с камнями, 72 золотых обрезка, 63 обрезка серебряной ризы, пластинка с подписью «Спас Нерукотворный»; в зале, в специально выдолбленном тайнике - нитки с жемчугом, 260 отдельных жемчужин, 439 разноцветных камней, несколько серебряных гаек, в чулане - серебряные проволоки и три жемчужины; в железной печке - 17 петель, четыре обгоревшие жемчужины, грунтовка с позолотой, обгорелая материя. Кроме того, в квартире обнаружили плавильную лампу и весы.

18 июля в Нижнем Новгороде на пароходе «Ниагара» были задержаны Чайкин с Кучеровой. А 21-го, в день праздника чудотворной Казанской иконы Богородицы, полиция арестовала последнего подозреваемого Анания Комова.

8 декабря того же года все преступники были осуждены. До самой своей смерти на каторге в 1917 году Чайкин утверждал, что сжег икону.

Послесловие

Собирая материал для этой публикации, я встретился с заместителем директора Государственного объединенного музея Республики Татарстан Г. А. Милашевским. Он посвятил меня в детали истории с похищением и показал на старой карте дом, где уничтожали икону. Я побывал на этом месте. Там теперь трансформаторная подстанция.

Затем я встретился с кандидатом исторических наук Д. И. Хафизовым, консультировавшим администрацию Казани по вопросам возвращения в Казань того списка иконы, который хранился в Ватикане. Мы стояли у окна городской мэрии, смотрели на здание городского музея и обсуждали детали истории.

«Очень хочется вернуть в Казань хотя бы список с иконы, - говорил мой собеседник. - Чтобы паломники вновь потянулись в наш город».

31 августа 2004 года в Успенском соборе Кремля делегация Ватикана передала Патриарху Московскому и всея Руси Алексию список Казанской иконы. А 20 июля этого года Патриарх привез икону в Казань. 21 июля, когда состоялись торжества по случаю празднования 450-летия Казанской епархии, Патриарх Алексий отслужил в Благовещенском соборе Божественную литургию перед Казанской иконой Божией Матери.

СПРАВКА «ФОМЫ»

Казанский образ, возвращенный в Россию в 2004 году из Ватикана, одно время считался подлинником, обретенным в Казани в 1579 году. Но совместная российско-ватиканская комиссия установила, что это позднейший список XVII века. Эта икона была продана в Лондоне русским купцом Шевлягиным, уехавшим из России после революции. В 1970 году она была передана в церковь Девы Марии в Фатиме (Португалия), а в 1981 подарена Папе Римскому Иоанну Павлу II. В его покоях икона находилась 11 лет.

21 июля 2005 года (год празднования 1000-летия Казани и 450-летия Казанской епархии) икона была торжественно передана в Казань Святейшим патриархом Алексием.

В России было три особо чтимых образа Казанской иконы (чудесно обретенная и два списка с нее):

1. Явленная икона в Казани – находилась в Богородичном монастыре. Похищена и уничтожена в 1904 году.

2. Икона князя Дмитрия Пожарского. Отряд ополченцев, пришедший к Минину и Пожарскому из Казани, принес с собой список Казанского образа. Ситуация в войске была таковая, что нужно было не только освобождать Москву, занятую поляками, отбивать новые приближающиеся польские войска, но и смирить разгул, пьянство среди казаков и ополченцев, ранее прибывших под Москву. После трехдневного поста и молитвы всего войска перед Казанской иконой Москва была освобождена. Сейчас этот образ находится в московском Богоявленском соборе в Елохове.

3. Петербуржский список. Петр I считал Казанскую икону особой покровительницей основанного им города, он верил, что благодаря молитве перед ней смог одержать победу над шведами под Полтавой в 1709 году. В 1812 году М.И. Кутузов молился у Казанской иконы. 22 октября (4 ноября по н. ст.) в день празднования Казанской иконы Божией Матери, русские войска под предводительством Милорадовича и Платова разбили арьергард Даву. В этот день выпал первый снег и начались сильные морозы, так губительно повлиявшие на французов.

Этот образ находится в Казанском соборе Санкт-Петербурга.