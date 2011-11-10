Через SMS можна допомогти християнам Судану

Організація «Церква в потребі» збирає гроші для потребуючих у Судані. Гаслом акції, яка триває від 1 листопада до 31 грудня, є – «Відправте SMS на допомогу для Судану».

Акція відбувається в межах Третього дня солідарності з переслідуваною Церквою, який цього року випадає на неділю, 13 листопада.

«Світ мовчить – ви дієте!», «Скільки коштує життя?», «Не будь байдужим. Твоя допомога вартує більше, ніж ти думаєш», – закликають організатори акції і нагадують, що кожного року за віру в Христа в світі гине близько 170 тис. християн, 200 млн. зазнають жорстоких переслідувань, в 70 країнах порушують права на свободу віросповідання і 350 млн. послідовників Христа відчувають на собі різні форми дискримінації.

Гроші, зібрані в такий спосіб, передадуть у табори біженців в Хартумі, якими від 1989 року опікуються сестри-селезіанки. За ці гроші монахині зможуть годувати і виховувати дітей, які перебувають там.

Католицький Оглядач