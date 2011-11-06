Лідер талібів закликав уникати зайвих жерт

Таліби, які ведуть збройну боротьбу проти іноземних військ, повинні уникати жертв серед мирного населення, в іншому разі їх судитиме шаріатський суд, заявив лідер Керівної Ради (Шури) радикального руху "Талібан" Мулла Омар у суботу.

У розлогому привітанні Омара, розміщеному на інтернет-сайті "Голос Джихаду", наголошується, що таліби відтепер категорично проти жертв серед мирного населення і, починаючи з сьогоднішнього дня "ті таліби і моджахеди, дії яких призведуть до загибелі мирних жителів, потраплять до шаріатського суду ", цитує РІА "Новости".

Контроль за виконанням цього наказу Шури покладено на талібських губернаторів провінцій, сприяння в цьому повинні надавати улеми і духовенство.

Омар привітав афганський народ зі святом жертвопринесення, який у багатонаціональному Афганістані називають одночасно і Ейд-е Курбан, і Ід аль-Адха, і закликав своїх бійців утриматися від проведення нападів і самогубств у дні священного для мусульман свята, що символізує завершення паломництва віруючих до святинь Мекки.

Лідер талібів закликав мирне населення не наближатися до американських військових конвоях і патрулям у населених пунктах, щоб "уберегти свої життя".

Лідер талібів закликав уникати зайвих жертв

