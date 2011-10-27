Чверть норвежців вважають, що в країні багато мусульман

25% відсотків норвежців вважають, що в країні надто багато мусульман. Багато хто також вважають, що іслам є загрозою для норвезької культури.

Такі дані були отримані за результатами опитування проведеного Ранді ГРЕСПРЕД з дослідницького центру Norstat на замовлення Норвезької телерадіомовної корпорації (NRK).

"У Європі і США існує загальна тенденція, яка вказує на те, що люди сприймають не-західні культури як загрозу своїй національній чи Західній культурі. Ми говоримо про змаганні культур або зіткнення цивілізацій", - сказала Ранді ГРЕСПРЕД.

Відразу ж після того, як в центрі Осло в п`ятницю вдень, 22 липня, вибухнула бомба, все, і журналісти і експерти, і прості люди на вулиці припустили, що за цим діянням стоять ісламські терористи.

Експерти міркували на телебаченні, що за цим стоїть "Аль-Каїда". Журналісти навіть зв`язалися з лідером Ісламської Ради Норвегії, і поставили запитання, чи знає він - хто цей терорист, і припустили, що до цього причетний норвежець з темним кольором шкіри.

Але в той же вечір поліція повідомила, що винуватцем вибуху в західному районі Осло був білий норвежець. Норвегія була атакована не іноземним ісламістом, а своїм власним норвежцем.

Протягом декількох днів після цього політики, священики й імами говорили про важливість терпимості й розуміння.

Кілька мусульман протягом двох місяців після теракту говорили в ефірі NRK, що атаки 22 липня повинні посприяти зменшенню упередження проти мусульман як соціальної групи.

"Ми всі відчуваємо ту ж втрату друзів, родичів і співгромадян - ми всі є частиною" нас "норвежців", - говорив соціальний коментатор Махмуна ХАН.

Проте нинішній опитування NRK показує зміну ставлення норвежців до ісламу.

"Це говорить про свого роду ефект 22 липня, коли ми можемо бачити більш позитивний погляд на мульти-культурну Норвегію", - говорить політолог Андер Равік ЮПСКПС з Університету Осло.

Він послався на попередні дослідження, коли близько половини населення Норвегії виражало думку, що іслам несумісний з норвезькими цінностями.

Згідно з даними Центру досліджень інтеграції та відмінностей (Directorate of Integration and Diversity - IMDi), існує "стабільний і широко поширений скептицизм щодо мусульман в Норвегії". У 2005 році центр TNS Gallup провів відповідне дослідження на замовлення IMDi.

Щороку норвежців запитують, чи вважають вони, що "ісламські цінності сумісні з фундаментальними цінностями норвезького суспільства?".

З року в рік співвідношення відповідей практично не змінюється. Дані, повчання у період з 2005 по 2010 рік, показують, що понад 50% опитаних вважають, що ці речі не сумісні.

48,2% скептично ставляться до людей ісламського віросповідання.

У той же час інші дослідження говорять, що думка більшості населення про норвезьких мусульман насправді далеко від реальності.

Нове опитування TNS Gallup було проведено на тлі змінених умов - що думають норвежці про те, як норвезькі мусульмани ставляться до Норвегії та ісламу?

Відповіді значно відрізнялися від тих, що були отримані в рамках аналогічного дослідження, проведеного телеканалом TV2 в минулому році.

93% мусульман заявили, що вони хочуть більшої інтеграції. У той же час 38% решти населення вважають, що мусульмани дійсно хочуть цього.

Дослідження NRK також говорить і про те, чия думка має найбільш важливе значення щодо мусульманської імміграції. Чоловіки в цілому більш скептичні, ніж жінки. Люди з низьким рівнем освіти також більш скептично налаштовані по відношенню до ісламу, ніж люди з вищою освітою.

Хоча існують і регіональні відмінності. Тільки 6% жителів Осло вважають, що іслам є загрозою норвезької культурі. При цьому серед жителів південного узбережжя такої думки дотримуються уже 20%.

"Ми також бачимо тенденцію, при якій ті, хто знайомий з мусульманами відносяться до них позитивно, ніж ті, які про них не знають", - вважає ЮПСКАС.

За його словами, аналогічні дослідження в інших європейських країнах показують, що висока частка мусульман серед населення не обов`язково сприяє формуванню ще більших забобонів.

"Це відноситься також і до Скандинавії, де Швеція є найбільш позитивною в цьому плані країною, незважаючи на те, що вони прийняли більшість іммігрантів", - сказав він.

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