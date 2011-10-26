У Сумах Церква просить прибрати з вулиць рекламу розпусти

У середу, 26 жовтня, відповідне звернення до Геннадія МІНАЄВУ було опубліковано на офіційному сайті Сумської єпархії. Приводом до цього стало порушення законних прав сумчан жити поза зіткнення з явним гріхом. Особливий цинізм віруючі вбачають у тому, що рекламний плакат стриптизу та інших видів аморальної поведінки розташований навіть на місці зруйнованого Покровського храму на однойменній площі.

Єпископ Євлогій підкреслив, що молиться про рідних і близьких тих, хто розмістив рекламу подібного роду в Сумах.

«Від імені православних жителів Сум прошу Вас вжити заходів до вилучення і недопущення надалі реклами розпусти на вулицях міста», - сказано в зверненні.

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