Пояс Пресвятой Богородицы: чудеса

Православие и мир

В Россию прибывает Пояс Пресвятой Богородицы.

Пояс Богородицы будет находиться в Санкт-Петербурге 20-24 октября, Екатеринбурге — 24-27 октября, Норильске — 27-29 октября, Владивостоке — 29 октября-1 ноября, Красноярске — 1-4 ноября, Нижнем Новгороде — 4-6 ноября, Дивееве — 6-7 ноября, Саранске — 7-10 ноября, Самаре — 10-13 ноября, Ростове-на-Дону — 13-16 ноября, Калининграде — 16-19 ноября и Москве — 19-23 ноября.

Святой Пояс Богородицы и Ватопедский монастырь

Пояс Пресвятой Девы Марии, который в наши дни разделен на три части, – единственная сохранившаяся реликвия ее земной жизни. Согласно Преданию, пояс был соткан из верблюжьей шерсти самой Девой, и после Успения при Вознесении она отдала его апостолу Фоме.

В первые века христианской эры он находился в Иерусалиме. Известно, что в IV веке он хранился в каппадокийском городе Зела, и в этом же веке император Феодосий Великий вновь привез его в Иерусалим. Оттуда его сын Аркадий доставил Пояс в Константинополь.

Поначалу святыню поместили в храм Халкопратион, откуда в 458 г. император Лев I перенес его во Влахернскую церковь. В царствование Льва VI Мудрого (886-912) Пояс принесли в императорский дворец, и с его помощью исцелилась супруга василевса Зоя.

Она была обуреваема нечистым духом, и император молился Богу об исцелении. Было ей видение, что она излечится от своей слабости, если на нее положат Пояс Богородицы. Тогда император попросил патриарха открыть раку.

Патриарх снял печать и открыл раку, в которой хранилась реликвия. Пояс Божией Матери оказался целым и невредимым от времени. Патриарх приложил Пояс к больной императрице, и тотчас она избавилась от своего недуга.

В знак благодарности Божией Матери императрица вышила весь Пояс золотой нитью. Так он приобрел тот вид, который имеет сегодня. С благодарственными гимнами он вновь был помещен в раку, а рака запечатана.

В XII веке, в царствование Мануила I Комнина (1143-1180), официально был учрежден праздник святого Пояса, проводимый 31 августа. До того его чествовали 1 июля, в совместном праздновании с Честными Ризами Богородицы.

Пояс оставался в Константинополе до конца XII века. Но среди последствий поражения Исаака Ангела от болгарского царя Асана в 1185 г. было и то, что Пояс оказался выкраден и доставлен в Болгарию. Позже он попал к сербам.

Князь Лазарь I отдал Пояс вместе с частицей истинного Креста в дар Ватопедскому монастырю. С тех пор он хранится в святилище, расположенном в кафоликоне, главном монастырском соборе.

В правление турок братия монастыря брала с собой Пояс при своих отъездах на Крит, в Македонию, Фракию, Константинополь и Малую Азию. Они делали это с целью распространить благодать святыни, поднять дух порабощенных греков и избавить их от случавшихся эпидемий.

Чудеса, явленные посредством святого Пояса во все века, неисчислимы. Вот лишь несколько примеров.

Однажды жители Эноса попросили, чтобы для них доставили святой Пояс, и монахов, сопровождавших реликвию, приютил у себя дома священник. Его жена тайком отрезала лоскут от Пояса. Когда отцы собрались обратно и сели на корабль, он не тронулся с места, хотя на море стояла тишь. Жена священника, завидев это странное происшествие, поняла, что поступила неправедно, и вернула монахам часть Пояса. Корабль тотчас же отплыл.

Лоскут так и остался отделенным. Впоследствии произошел похожий случай.

Во время войны за независимость Греции святой Пояс был доставлен на Крит по просьбам его жителей, страдавших от чумового поветрия. Но когда монахи собирались вернуться в свою обитель, турки их арестовали и увели на казнь. Тем временем британский консул Доменикос Санантонио выкупил святой Пояс, и его отвезли в Санторин, где была новая резиденция дипломата.

Сразу же эта новость разнеслась по острову. Местный епископ известил Ватопедский монастырь, и его настоятель Дионисий отправился в Санторин. Консул запросил 15000 пиастров выкупа за Пояс. Островитяне проявили единодушие и смогли собрать эту сумму. Так святой Пояс был возвращен, и игумен Дионисий отвез его в Ватопед.

Жена консула поступила так же, как супруга священника в Эносе. Она втайне от мужа отрезала небольшой лоскут от святого Пояса, прежде чем его вернули игумену Дионисию. Через недолгое время ее муж скоропостижно преставился, а ее мать и сестра тяжко заболели. В 1839 г. она послала в монастырь письмо с просьбой, чтобы из монастыря прислали нарочных, которые получили бы от нее отрезанный лоскут.

В 1864 г. святой Пояс привезли в Константинополь, когда в нем свирепствовала холера. Едва только судно, на котором был Пояс, приблизилось к гавани, пагуба прекратилась, и никто из пораженных ею не умер.

Это странное чудесное событие возбудило любопытство султана. Он повелел, чтобы Пояс доставили в его дворец, и он смог бы его почтить.

Во время пребывания святого Пояса в Константинополе один грек из квартала Галата обратился с просьбой, чтобы его принесли к нему домой. Сын его тяжело болел, но когда святой Пояс доставили, тот уже скончался. Однако монахи не теряли надежды. Они попросили, чтобы им показали останки, и как только на них положили Пояс, юноша восстал из мертвых.

В 1894 г. жители города Мадита в Малой Азии пожелали, чтобы туда привезли святой Пояс, поскольку саранча опустошала их посевы и портила плодовые деревья. Когда судно, на котором находился Пояс, подошло к гавани, небо затмили тучи саранчи, которая вслед за тем ринулась в море, и корабль не мог отдать якорь. Мадитяне на берегу, увидев чудо, стали непрерывно петь гимн «Кирие елейсон» (Греческое Κύριε ελέησον – «Господи, помилуй!»).

Вплоть до нашего времени посредством святого Пояса совершается множество чудес. Так, женщины, страдающие бесплодием, получают тесьму от ковчежца, где хранится Пояс. Если у них есть вера, то обретают во чреве.

Чудеса, происходившие при посредстве святого Пояса Пресвятой Богородицы

Прекращение мора

22 августа 1827 г. Отец Савва пишет:

«В Эносе моровое поветрие чумы прекратилось благодатным действием святого Пояса Богородицы».

Из Эноса святой Пояс перевезли в Дидимотихон. В другом письме, от 12 сентября, этот же отец сообщает:

«Здесь, как и в Эносе, мор прекратился благодатью святого Пояса».

Избавление от нашествия саранчи

Отец Косма Хрисулас в отчете для монастыря пишет:

«В 1915 г. мы попросили, чтобы в наше село Неохори, а также в Каллиполеос принесли святой Пояс из Ватопедской обители. Причиной тому было нашествие саранчи. Когда Пояс доставили, в небе появились стаи птиц, которые принялись саранчу поедать. Так мы были спасены от этого бедствия».

Святой Пояс на Итаке

На острове Итака реликвию – светло-коричневый пояс, вышитый золотой нитью, хранила г-жа Евфимия Софиану из Вафу. Эту святую реликвию св. Иоаким дал ее бабушке по матери Марии Молфеси-Софиану.

Пояс помещался возле домашнего иконостаса, и его давали девушкам, которые повязывали его вокруг головы или живота во время таинства венчания в качестве своего рода знака девственности. Это считалось великим благословением. Затем его возвращали семье Софиану.

В последний раз его отдали семье беженцев в 1935 г. В этой семье был обычай перекрещивать этим поясом больных детей. К несчастью, реликвия была утрачена при разрушительном землетрясении в 1953 г.

Cпасение от засухи

В 1957 г. несколько жителей Фасоса прибыли в монастырь. Они просили о том, чтобы святой Пояс доставили на их остров. Дело в том, что несколько лет там не выпадал дождь, и засуха грозила обезлюдением. Отцы согласились и решили отправиться на Фасос несколько дней спустя.

По монастырской традиции, когда святой Пояс покидает стены обители, отцы сопровождают святой Пояс в торжественном ходе к небольшому порту. Они держат хоругви и кадило, разносится звон церковных колоколов. По пути к морю поют канон Параклиту – Святому Духу Утешителю.

Так было и в тот день, и отцы взошли на борт небольшого судна, отходившего на Фасос, который был на расстоянии 2-3 часов плавания. Погода стояла ясная, и не было никаких знаков, что надвигается дождь.

Когда они добрались до порта Фасоса, там уже шел ливень, столь сильный, что они не могли покинуть судно. И они вернулись в монастырь, воздавая хвалу Пресвятой Богородице, которая вмешалась и спасла благочестивых островитян, видя благость их намерений и внемля их призывам.