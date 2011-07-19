На «Донецксталь» отлили и освятили уникальный прорезной колокол

На Донецкой металлургическом заводе (ПрАО «Донецксталь»  металлургический завод») мастера-литейщики изготовили уникальный прорезной колокол, который стал четвертым в мире среди подобных ему экземпляров.

Об этом сообщили в пресс-службе завода. Согласно сообщению, в мире существует всего три таких колокола: два подобных были отлиты еще в 17 веке и сейчас находятся в музее-усадьбе «Коломенское», третий - отлили московские литейщики для одной из церквей города Выборга. Нынешний четвертый прорезной колокол впервые зазвучит возле заводского храма в Донецке, отметили в пресс-службе.

Данный колокол отлит в Донецке в канун празднования Дня металлурга (День металлурга в этом году приходится на 17 июля- УНИАН) и в честь 8-летия со дня освящения храма Святителя Игнатия Мариупольского и 10-летия создания на предприятии участка литья колоколов. Первый удар этого колокола начнет отсчет празднования 140-летия Донецкого металлургического завода  градообразующего предприятия Донецка, объяснили в пресс-службе. И добавили, что создание прорезного колокола является вершиной мастерства литейщиков колоколов.

Вчера этот новый колокол был торжественно освящен и вскоре украсит звонницу заводского храма Святителя Игнатия Мариупольского.

Присутствовавший на торжествах председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей ШИШАЦКИЙ воспользовался случаем и поздравил металлургов с наступающим праздником, подчеркнув, что их производственные успехи «позволяют Донетчине подниматься на новый уровень технологического развития, занимать достойные позиции на мировом рынке». «Донецкий металлургический завод  один из старейших лидеров в отрасли, который является «сердцем» и историческим началом города Донецка», - сказал губернатор.

Справка УНИАН. Участок литья церковных колоколов был создан на базе литейного цеха ПрАО «Донецксталь»  металлургический завод» в июле 2001 года. За время существования участка донецкими мастерами было отлито более 1690 колоколов весом от 3 кг до 13150 кг (общим весом более 550 тонн) для 266 храмов России, Украины, Греции, Грузии, Германии. Первый колокол весом 7 тонн был отлит в ноябре 2001 года для старейшего российского мужского монастыря Оптина Пустынь (г. Козельск). Самый большой из отлитых звонов  «Силы небесные» весом 13,5 тонн  возвышается над Свято-Троицким Болдинским мужским монастырем неподалеку от Смоленска. 26 апреля 2011 года, в день 25-й годовщины Чернобыльской трагедии, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил колокола, изготовленные донецкими литейщиками специально для действующего Свято-Ильинского храма города Чернобыля.