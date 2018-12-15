У Львівську міську раду привезуть Вифлеємський вогонь
12:16, 15 грудня 2018Суспільство
612 0
Вифлеємський вогонь / velychlviv.com
Від понеділка, 17 грудня, в Екуменічній каплиці Львівської міської ради перебуватиме Вифлеємський вогонь миру.
У Львівську міську раду Вифлеємський вогонь привезуть у понеділок о 10.00 представники Львівського осередку Національної скаутської організації "Пласт", повідомляє "Духовна велич Львова".
У кабінеті міського голови вони передадуть вогонь меру Львова Андрію Садовому та працівникам Львівської міської ради.
Кожен охочий упродовж найближчих днів зможе взяти вогонь додому з 9.00 до 18.00.
У вівторок о 19.00 під час відкриття головної ялинки Львова пластуни передадуть Вифлеємський вогонь місту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter