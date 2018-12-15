У Львівську міську раду привезуть Вифлеємський вогонь

Від понеділка, 17 грудня, в Екуменічній каплиці Львівської міської ради перебуватиме Вифлеємський вогонь миру.

У Львівську міську раду Вифлеємський вогонь привезуть у понеділок о 10.00 представники Львівського осередку Національної скаутської організації "Пласт", повідомляє "Духовна велич Львова".

У кабінеті міського голови вони передадуть вогонь меру Львова Андрію Садовому та працівникам Львівської міської ради.

Кожен охочий упродовж найближчих днів зможе взяти вогонь додому з 9.00 до 18.00.

У вівторок о 19.00 під час відкриття головної ялинки Львова пластуни передадуть Вифлеємський вогонь місту.