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У Львівську міську раду привезуть Вифлеємський вогонь

12:16, 15 грудня 2018
Суспільство
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Вифлеємський вогонь / velychlviv.com

У Львівську міську раду Вифлеємський вогонь привезуть  у понеділок о 10.00 представники Львівського осередку Національної скаутської організації "Пласт", повідомляє "Духовна велич Львова".

У кабінеті міського голови вони передадуть вогонь меру Львова Андрію Садовому та працівникам Львівської міської ради.

Кожен охочий упродовж найближчих днів зможе взяти вогонь додому  з 9.00 до 18.00. 

У вівторок о 19.00 під час  відкриття головної ялинки Львова пластуни передадуть Вифлеємський вогонь місту.

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