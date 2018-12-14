У Львові дискутуватимуть про церковну дійсність в Україні
14:47, 14 грудня 2018Суспільство
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У Львові відбудеться дискусія / facebook.com
У Львові у Музеї історії релігії 16 грудня відбудеться публічна дискусія "Церква – ікона єдності: штрихи церковної дійсності в Україні".
Як повідомляє "Духовна велич Львова", дискусія торкатиметься важливих штрихів життя Церкви в сьогоденні.
Вхід вільний. Початок о 18.30. Подію організовує Літургійний центр "Передання" спільно з Інститутом Екуменічних Студій Українського Католицького Університету.
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