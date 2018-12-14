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У Львові дискутуватимуть про церковну дійсність в Україні

14:47, 14 грудня 2018
Суспільство
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У Львові відбудеться дискусія / facebook.com

Як повідомляє "Духовна велич Львова", дискусія торкатиметься важливих штрихів життя Церкви в сьогоденні. 

Вхід вільний. Початок о 18.30. Подію організовує Літургійний центр "Передання" спільно з Інститутом Екуменічних Студій Українського Католицького Університету.

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