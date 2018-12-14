Глава Нацполіції заявив, що правоохоронці готові забезпечити порядок у день Об’єднавчого собору
14:15, 14 грудня 2018Суспільство
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Поліція / УНІАН
Національна поліція України готова забезпечити порядок у Києві 15 грудня, у день проведення Об’єднавчого собору зі створення помісної Церкви в Україні.
Про це заявив глава Нацполіціі Сергій Князєв, повідомляє «Радіо свобода».
«Що стосується кількості поліцейських, то я скажу, що буде задіяно стільки, скільки потрібно. У нас достатньо сил і засобів, щоб забезпечити безпеку будь-яких волевиявлень громадян в центральній частині Києва, в тому числі релігійних», – наголосив Князєв.
Об’єднавчий собор відбудеться 15 грудня в соборі Святої Софії в Києві.
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