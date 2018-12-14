Глава Нацполіції заявив, що правоохоронці готові забезпечити порядок у день Об’єднавчого собору

Національна поліція України готова забезпечити порядок у Києві 15 грудня, у день проведення Об’єднавчого собору зі створення помісної Церкви в Україні.

Про це заявив глава Нацполіціі Сергій Князєв, повідомляє «Радіо свобода».

«Що стосується кількості поліцейських, то я скажу, що буде задіяно стільки, скільки потрібно. У нас достатньо сил і засобів, щоб забезпечити безпеку будь-яких волевиявлень громадян в центральній частині Києва, в тому числі релігійних», – наголосив Князєв.

Об’єднавчий собор відбудеться 15 грудня в соборі Святої Софії в Києві.