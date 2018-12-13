У Львові десять іконописців презентували свої роботи

Десятеро львівських, київських та хмельницьких іконописців зібралися під одним дахом у галереї "ICONART", щоб відвідувачам подарувати передчуття Різдва.

Про це повідомляє zaxid.net.

«Є автори, які працюють у своєму традиційному стилі, є автори, які пробували експериментувати. І ця виставка є різною. На експозиції можна буде побачити роботи і в народному стилі, і більше у сучасному», – розповіла Вікторія Ваславська-Панас, арт-менеджерка галереї ICONART.

Художниця Уляна Томкевич спробувала у своїх роботах заглянути у час після Різдва – на свято Йордану і Богоявлення.

«Самого голуба я не малювала, я зобразила його просто колом, це як і сфера небесна. І в тому колі зображено набагато більше, аніж тільки Дух, там Бог-Отець теж є», – пояснила Уляна Томкевич.

А от Остап Лозинський традиційно презентує гуцульську ікону на склі, але цьогоріч приніс і роботи, намальовані на старовинних речах.

«Наприклад, я намалював ікону на старому оригінальному склі XIX ст. і навіть у рамі XIX ст. Я завжди під час поїздок у Карпати стараюся завжди знайти якийсь цікавий матеріал для роботи. Зараз я використовую різноманітні дошки з понищених скринь, якісь гребені, якісь днища від бочок», – розповів Остап Лозинський.

Також на Різдвяній виставці можна знайти авторські сувеніри і прикраси у народному стилі на ялинку та в оселю.