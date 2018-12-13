Жінка намагалась незаконно вивезти з України старовинну ікону святого Миколая Чудотворця

У пункті пропуску «Катеринівка» прикордонники Сумського загону спільно з працівниками фіскальної служби попередили спробу незаконного переміщення через кордон старовинної ікони.

Як повідомляє інформаційний портал "Everyday.Sumy", під час здійснення прикордонно-митного оформлення громадянки України, яка слідувала в пішому порядку до Росії, прикордонний наряд у сумці серед інших речей виявив старовинну ікону святого Миколая Чудотворця, виготовлену на дерев’яній основі орієнтовно наприкінці XIX – початку XX століття.

Наразі ікону, яка можливо становить історичну та культурну цінність, вилучено. На правопорушницю складені адміністративні матеріали.