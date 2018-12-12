На Львівщині відреставрують чотири храми-пам'ятки архітектури

Львівська облрада передбачила кошти на реставрацію 4 пам'яток архітектури – храмів у Жовкві, Буську, селах Лоні та Дмитровичі.

Як повідомляють "Варіанти", на сесії Львівської обласної ради депутати внесли зміни до обласного бюджету на 2018 рік. Це рішення підтримав 71 депутат.

Згідно із змінами, департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА отримає 3870 тис грн. З цих коштів передбачено виділити:

- на ремонтно-реставраційні роботи келії Домініканського монастиря у Жовкві – 2 700 тис грн;

- ремонтно-реставраційні роботи дерев’яної церкви Св. Параскеви – пам’ятки архітектури XVIII ст. у Буську – 200 тис грн;

- реставрацію пам’ятки архітектури національного значення – дерев’яної церкви Собору Пресвятої Богородиці 1724 р. у селі Лоні Перемишлянського району – 800 тис грн;

- ремонт пам’ятки архітектури національного значення – дерев’яної церкви Св. Михаїла в селі Дмитровичі Пустомитівського району – 100 тис грн.

Нагадаємо, ансамбль Домініканського монастиря у Жовкві реставруватиме"Союз організацій інвалідів України" за 28 млн грн, церкву св. Івана Богослова у селі Фусів відреставрують за 2,1 млн грн, храм Різдва Пресвятої Богородиці у смт. Щирець – за 13 млн грн, а костел Св. Йосифа у Підгірцях – за 17 млн грн.

Додамо, Львівська обласна рада планує звернутися до уряду з вимогою визнати пам’ятками архітектури всі дерев’яні храми, зведені до 1939 року.