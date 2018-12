Одну з найстаріших Біблій англійською мовою продали на аукціоні за $ 48 тисяч

Одна з найстаріших Біблій англійською мовою, видана в 1536 році в перекладі Тіндейла, відомого лідера протестантської Реформації, продана на аукціоні за 48 тисяч доларів.

Як повідомляє "Седмиця" з посиланням на "Сhristiantoday" і "Сhristianpost", рідкісний екземпляр одного з перших видань Нового Завіту англійською мовою був проданий приватному колекціонерові за 37,500 фунтів стерлінгів (47,909 доларів). Переклад був виконаний з єврейських та грецьких текстів відомим англійським перекладачем Вільямом Тиндейлом, видатним діячем протестантської Реформації і просвітителем. Видання називається «The Newe Testamente Yet Once Agayne Corrected By William Tyndale», і є лише четвертим примірником Біблії Тіндейла, проданим вів 1970-х років.

За словами Кліва Мосса (Clive Moss), глави книжкового відділу Чисвікського аукціону (Chiswick Auctions), проведеного в західному Лондоні, цей екземпляр Біблії Тіндейла представляє останній виправлений авторський переклад, виконаний Тиндейлом у «жорстокий і безкомпромісний час із використанням всього граматичного й лексичного багатства англійської мови».

Ціна продажу в £37,500, досягнута на аукціоні, перевищила всі очікування організаторів торгів. Ще в жовтні, за попередніми оцінками експертів, організатори аукціону розраховували виручити за неї лише близько 8-10 тисяч фунтів стерлінгів. Проданий екземпляр Біблії був видрукуваний в Антверпені в рік кари (1536) її перекладача.

Біблія Тіндейла вважається першим англійським перекладом єврейських та грецьких текстів. До моменту своєї смерті на ешафоті, Вільям Тіндейл закінчив переклад Нового Завіту і приблизно половини Старого. У 1522 році Тіндейл нелегально придбав німецький переклад Нового Завіту Мартіна Лютера, і використовував його для перекладу. Він повідомив про свій намір лондонському єпископу Катберту Танстелу, намагаючись заручитися його ласкою, однак той засудив це починання як єретичне. Побоюючись за своє життя, Тіндейл втік у Гамбург, де в 1524 році закінчив переклад Нового Завіту. Перше видання побачило світ у 1526 році.

У 1534 і 1536 роках вийшли відредаговані й уточнені автором видання, а після його смерті вони редагувалися і перевидавалися ще кілька разів. Переклади Вільяма Тіндейла були засуджені як церквою, так і монархічною владою Англії, що ще довго чинила опір реформаторського руху. Переклад 1526 року був заборонений в Англії, всі виявлені екземпляри негайно спалювалися. Однак Біблія Тіндейла послужила основою безлічі інших пізніших переказів і зіграла ключову роль у поширенні ідей Реформації в Англії. На її основі створена Біблія, яка стала першим офіційно схваленим перекладом на англійську мову.