У Львові науковці вивчатимуть спадок світового експерта з візантійського богослужіння

У Львові, в Українському католицькому університеті, сьогодні відбудеться відкритий науковий семінар, присвячений пам’яті архімандрита Роберта Тафта у 40-й день від його смерті.

Про це повідомляє "Духовна велич Львова" з посиланням на Філософсько-богословський факультет УКУ.

О 16.00 відбудеться Панахида в каплиці святого Йоана Богослова у корпусі філософсько-богословського факультету УКУ, а опісля із доповіддю виступатиме колишній студент отця Роберта, старший викладач Кафедри літургійних наук – доктор Ігор Василишин, який говоритиме про викладацьку та наукову спадщину покійного.

Архимандрит Роберт Тафт був католицьким священиком візантійського обряду і помер 2 листопада в Уестоні (штат Массачусетс) у віці 86 років.

Отець Роберт вважався одним із найбільших у світі фахівців з візантійського богослужіння. Він написав понад вісімсот наукових робіт в області східної літургіки. Найвідомішою його працею є «Історія літургії св. Іоанна Златоуста» у шести томах.