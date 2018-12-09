Україна зайняла 11 місце у рейтингу релігійності в Європі

Згідно з даними дослідницького центру Pew Research, Україна зайняла 11-е місце серед 34 європейських країн за рівнем релігійності.

До списку, який був опублікований п'ятого грудня, також увійшли Білорусь (13 місце), Росія (20 місце). Найбільш релігійними європейськими країнами виявилися Румунія, Вірменія, Грузія. Найменший рівень релігійності - у Чехії, Данії та Естонії, повідомляє Християнський Мегапортал invictory.com з посиланням на БОГ.NEWS.

Опитування показало, що релігія дуже важлива для 22% українців. 35% респондентів раз на місяць бувають на релігійних службах, 29% — моляться щодня. Абсолютно впевнені, що Бог існує — 32% українців.

Дослідження було проведено у 2015 і 2017 роках. Тоді для вивчення думки було залучено близько 56 тисяч людей старше 18 років, опитування проводилося шляхом інтерв'ювання телефоном або особисто.