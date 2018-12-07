Україна посідає 11-е місце за релігійністю серед країн Європи - опитування

Україна посіла 11-е місце за релігійністю серед 34 країн Європи, свідчить дослідження, оприлюднене американським дослідницьким центром Pew.

За даними центру, 31% населення в Україні є дуже релігійним. Це визначили за загальним показником, до якого входять чотири окремі показники релігійності, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Radiosvoboda.org.

Як показало дослідження:

22% населення України (13-е місце) кажуть, що релігія є дуже важливою в їхньому житті;

35% (9-е) – кажуть, що відвідують релігійні служби щонайменше раз на місяць;

29% (9-е) кажуть, що моляться щодня;

32% (13-е) кажуть, що вірять у Бога з абсолютною впевненістю.

Дослідники вказують, що європейці загалом є менш релігійними, ніж люди в інших частинах світу, зауважує центр Pew. Але, як показав звіт, у межах Європи іноді існують значні відмінності у рівнях релігійності.

Перше місце у рейтингу посіла Румунія (55% населення є дуже релігійним), друге – Вірменія (51%), третє – Грузія (50%). Найменш релігійними виявилися Естонія (7%), Данія (8%) і Чехія (8%).