Усик про правила життя: чому навчила Біблія

Український боксер, абсолютний чемпіон світу за версіями WBC та WBO Олександр Усик розповів, чому його навчила Біблія.

В інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі «USYK17» Усик сказав, чому він, як православний християнин, не звертає уваги на образи на свою адресу.

«Вони (люди, які ображають – ред.) хочуть зачепити мене словом, вони хочуть мене якось обізвати, щоб я, можливо, теж у відповідь на них щось сказав. Але мене віра з дитинства вчить, Євангеліє, Біблія, що не можна відповідати на зло злом», – сказав боксер.

Також він зазначив, що намагається не лихословити (нецензурно висловлюватися – ред.). «Це не є добре, з точки зору моєї віри, це погано та не красиво».

Спортсмен вважає, що потрібно виправляти себе, своє життя та процитував слова преподобного Серафима Саровського: «Спасися сам, і тисячі навколо тебе спасуться».