Синод УПЦ КП розподілив єпархії та закріпив титули єпископів у новій українській Церкві

Синод УПЦ КП погодився на певний час відмовитися від патріаршого устрою, «якщо цього вимагатимуть обставини».

Таке рішення зафіксовано у 10 журналі Синоду УПЦ КП, який відбувся сьогодні.

«Враховуючи всі обставини, наша Церква готова, якщо це буде потрібно, на певний час відкласти прохання про визнання свого достоїнства Патріархату, зберігаючи це найменування у власних межах і для внутрішнього вжитку», - зазначається у журналі.

Архієреї УПЦ КП також нагадали, що «зараз ієрархи Київського Патріархату та ієрархи інших православних юрисдикцій вживають одні й ті самі титули та діють на одній адміністративній території. Справді, за канонічними правилами в одному місті повинен бути лише один єпископ. […] сучасна практика показує, що більшість Помісних Церков дотримуються не стільки букви, скільки духу цього правила, особливо в Діаспорі».

У журналі № 11 зазначено, що наразі єпископи усіх Православних Церков, які є в Україні, мають «у своєму підпорядкуванні відповідні парафії і немає такого, щоби одна парафія підпорядковувалася двом ієрархам. […] Вважаємо, що для досягнення єдності та збереження церковного миру і після об’єднання кожен архієрей надалі має очолювати єпархію, яка складатиметься з тих самих, дотепер підпорядкованих йому парафій, та зберігатиме засвоєний йому на момент об’єднання титул».

При цьому Синод УПЦ КП зазначив, що «в майбутньому, протягом кількох десятиліть, звичайний поступовий процес церковного життя приведе до упорядкування територіальних меж єпархій згідно традиційного канонічного порядку».