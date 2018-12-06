В УАПЦ заявили, що їхні архієреї не претендуватимуть на пост Предстоятеля нової Церкви

В Українській Автокефальній Православній Церкві заявили, що ніхто з їх архієреїв не претендуватиме на пост Предстоятеля нової Церкви.

Про це в ефірі програми «Нині вже» на «Громадському» сказав архієпископ Чернівецький та Хотинський УАПЦ Герман.

«По ідеї кожен єпископ може стати Предстоятелем (нової Церкви – ред.). Ніхто з єпископів (УАПЦ – ред.), починаючи з Предстоятеля нашої Церкви, не збирається виставляти свою кандидатуру. Але я готовий голосувати за іншого кандидата», – сказав владика Герман.

Наразі ані він, ані інші єпископи ще не отримали від Вселенського патріархату запрошення на об’єднавчий собор, на якому обиратимуть главу нової Церкви.

Як відомо, Президент України Петро Порошенко заявляв, що об’єднавчий собор має відбутися у київському соборі святої Софії 15 грудня.