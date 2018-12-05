У Кам'янському відспівали військовослужбовця, який загинув на Сході України

У Кам'янському 5 грудня відбулося прощання з військовослужбовцем, загиблим у зоні проведення Операції об'єднаних сил - Іванишко Олександром.

Чин відспівування загиблого був звершений у Свято-Покровському жіночому монастирі селища Романкове, повідомляє прес-служба Кам'янської єпархії УПЦ.

Потім похоронна процесія пройшла до Романківского цвинтаря, де було звершено поховання.

Віддати останню шану загиблому воїну зібралися родичі, друзі та товариші по службі, просячи у Бога упокоєння душі та дарування йому Царства Небесного.