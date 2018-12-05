Вночі у Львові на Личаківському цвинтарі невідомі намагались вчинити провокацію

Уночі з вівторка на середу, 5 листопада, невідомі спробували пошкодити дерев’яні реставраційні щити навколо скульптур левів на території польського військового Цвинтаря Орлят.

Про це повідомляє zaxid.net.

«Цієі ночі близько другої години ночі була знову спроба розбити конструкції, в яких знаходяться скульптури левів на кладовищі польських військових поховань. До ранку конструкції вже відновили. Зважаючи на системність провокацій, Львівська міська рада вимагає від правоохоронних органів ефективних дій щодо розслідування та недопущення подальших провокацій», – повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

На місце викликали працівників поліції та СБУ. Провокаторів на місці затримати не вдалося. Наразі тривають слідчі дії.

Це вже не перша спроба пошкодити фігури левів на Личаківському цвинтарі. У липні група молодих поляків вчинила провокацію на Цвинтарі Орлят. Тоді провокатори зруйнували реставраційну огорожу навколо скульптур левів.